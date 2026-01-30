Siječanjska rasprodaja bliži se kraju: Kupite WIndows 11 Pro za 20 € ili Office paket za 24 €

Vip-CDKdeals novogodišnja rasprodaja bliži se kraju - kupite originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.

Vip-CDKdeals petak, 30. siječnja 2026. u 10:29

Vip-CDKDeals siječanjska novogodišnja rasprodaja bliži se kraju, što je jedna od posljednjih prilika za nabavu originalnih aktivacijskih ključeva za Microsoft Windows i Office po znatno sniženim cijenama. Svi proizvodi podržavaju trenutnu aktivaciju i nude sigurno i pouzdano iskustvo, pružajući isplativu alternativu službenim maloprodajnim cijenama Microsofta.

Kao dio ove vremenski ograničene kampanje, licence za Windows 10 dostupne su već od 15 €, dok Windows 11 Pro počinje od 20 €. Ove cijene pružaju iznimnu vrijednost korisnicima koji planiraju nadograditi svoje sustave, aktivirati novu verziju računala ili osigurati sigurnosnu licencu prije završetka promocije.

Vip-CDKDeals.com specijaliziran je za pristupačne aktivacijske ključeve za softver i poznat je po održavanju konkurentnih cijena tijekom cijele godine. Kako biste maksimalno uštedjeli prije isteka novogodišnje rasprodaje, primijenite promotivni kod HR35 prilikom plaćanja kako biste ostvarili dodatnih 35% popusta uz već snižene cijene.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Bundle ponuda (promo kod HR35)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

  • Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
  • Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
  • Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
  • Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

