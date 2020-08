Solarna energija je sve jeftinija, a Huaweijevi solari proizvode 15 puta više energije od Hrvatske

Kako održati gospodarski razvoj za koji su neophodne velike količine energije bez prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa, jedno je od čestih od pitanja koja se javljaju uslijed sve većih klimatskih promjena. Odgovor na to pitanje krije se u promjeni kvalitete rasta, odnosno zelenoj ekonomiji. Globalna energetska tranzicija s fosilnih goriva na one manje invazivne i održive moguća je uz promjenu svijesti o važnosti očuvanja prirodnih resursa, a glavno sredstvo za ostvarenje tog cilja je napredna tehnologija.

Prema projekcijama, globalna potrošnja energije će se do 2040. godine povećavati za 1% godišnje. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, ta se potražnja može zadovoljiti uz smanjenje emisija CO2. Osim ispunjavanja ciljeva Pariškog sporazuma, obnovljivi izvori energije su ključni za smanjenje onečišćenja zraka, poboljšanje zdravlja i dobrobiti te pružanje pristupačnog pristupa energiji širom svijeta, navodi Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA), dodajući da samo solarna energija ima potencijal da do 2050. pokrije četvrtinu globalne potražnje za energijom. Prema izvješću Allied Market Researcha (AMR), tvrtke za istraživanje tržišta i savjetovanje, globalna industrija solarne energije u 2018. godini vrijedila je 52,5 milijardi dolara, a predviđa se da će do 2026. rasti na 223,3 milijarde dolara, uz godišnju stopu rasta od 20,5%. Solarna energija, k tome, jedna je od najjeftinijih tehnologija za proizvodnju električne energije, čiji su troškovi proizvodnje između 2009. i 2018., smanjeni za 75%.

Ne tako davne 2016. godine ukupna svjetska energija u 80-postotnom opsegu dolazila je iz fosilnih goriva, a samo pet posto je bilo iz obnovljivih izvora energije. Do danas se na globalnoj razini, udio obnovljivih izvora energije u opskrbi električnom energijom približio 28% u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na 26% iz prvog kvartala 2019. godine.

Potencijal obnovljivih izvora energije

Za smanjenje troškova koje omogućava sve veću dostupnost solarne energije, ali i za povećanje učinkovitosti solarnih rješenja ključna je visoka tehnologija. Zbog toga nije neobično što je na globalnoj razini, posljednjih pet godina uzastopce vodeći dobavljač pametnih solarnih rješenja visokotehnološka kompanija Huawei. S više od 30 godina iskustva u digitalnoj informacijskoj tehnologiji, Huawei razvija pametna, sigurna i pouzdana postrojenja uz koja se različite industrije i kućanstva mogu prebaciti na solarnu energiju. Huawei na svojim kampusima gradi testna solarna postrojenja i kontinuirano istražuje načine optimizacije proizvodnje energije. Huawei je u 2019. godini u svojim istraživačkim kampusima u Dongguanu, Hangzhou i Nanjingu koristio više od 1,25 milijardi kWh električne energije iz čistih izvora, od čega je 13,5 milijuna kWh bilo solarna energija što je rezultiralo smanjenjem emisija CO2 za 11 tisuća tona na godišnjoj razini. Solarna postrojenja Huawei u svoje kampuse postavlja od 2012. godine, a ona su do 2019. godine kombinirano proizvela ukupno 107,14 milijuna kWh solarne enegije te uštedjela 89.000 tona CO2. Elektrana Krško, recimo, godišnje proizvede više od pet milijardi kWh struje ili 40 posto ukupno proizvedene električne energije u Sloveniji od čega polovicu svoje proizvedene struje isporučuje Hrvatskoj. Ukupna proizvodnja električne energije u Hrvatskoj u 2018. godini je bila 13 631.7 GWh, pri čemu je iz obnovljivih izvora energije, uključujući i velike hidroelektrane, proizvedeno oko 72,4 posto. Kako bi se dobio dojam koliko CO2 nastane prilikom proizvodnje električne energije, ilustrativan je podatak da je u 2019. godini iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana u procesu proizvodnje električne energije ispušteno 2.196.633 tona CO2.

Usporedbe radi, Huawei je do sada diljem svijeta ugradio 130 GW solarnih invertera odnosno 3 milijuna pametnih međusobno povezanih uređaja stabilnih u radu čak i u najzahtjevnijim okruženjima. Instalirana snaga od 130 GW može proizvesti 214,500 GWh, odnosno 214,5 TWh energije svake godine, dakle oko 15 puta više od ukupne proizvodnje električne energije u Hrvatskoj.

Potrošnja električne energije se razlikuje od zemlje do zemlje, a u Velikoj Britaniji je, primjerice od 2000. godine naovamo smanjena i do 25%. Najveći globalni potrošač, ali i proizvođač, električne energije je Kina, a Velika Britanija je zapravo među zemljama koje troše najmanje električne energije.S druge strane, prosječni američki građanin i dalje troši preko deset puta više energije od prosječnog Indijca, 4-5 puta više od Brazilca, a tri puta više od stanovnika Kine. Od 2005. do 2017. godine udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije u EU se udvostručio - s otprilike 15% na gotovo 31%, a povećana uporaba energije vjetra i solarne fotonaponske energije bila je glavni pokretač tog rasta. Rast se nastavio pa je tako prva europska tržišna analiza solarne energije pokazala je da je 2019. bila jedna od najboljih za razvoj ovog energetskog sektora u EU, pri čemu je dodano 16,7 gigawatta (ili 16.700.000 kWh) što je 104% više u odnosu na 8,2 GW-a iz 2018. Španjolska je te godine odnijela titulu najvećeg solarnog tržišta u Europi, a slijedile su je Njemačka, Nizozemska i Francuska. Koliko je taj rast bio ne samo rapidan, već i rasprostranjen, svjedoči podatak da je rast solarnih energetskih kapaciteta zabilježen u 26 od 28 država članica EU.

Izvor: Solar Power Europe

Dvije zemlje s vrha popisa razvoja solarne energije, Njemačka i Španjolska, za partnera u razvoju projekata odabrali su upravo Huawei. Naime, njemačka energetska kompanija EPC GP Joule kao svoju misiju ja postavila zaštitu prirodnog okruženja za buduće generacije što planira ostvariti korištenjem 100% obnovljivih izvora energije. Ističu i da žele da taj koncept postane nova norma, a na sebe su, tvrde, preuzeli inicijativu očuvanja našeg planeta kao zdravog i uravnoteženog životnog prostora za sve sljedeće generacije. Saveznika za ostvarenje te ideje pronašli su u Huaweiju koji se smatra pionirom razvoja fotonaponskih (PV) ćelija. Od 2013. do danas, Huaweijeve solarne ćelije evoluirale su u najinteligentnija rješenja na tržištu koja funkcioniraju na principu umjetne inteligencije (AI). Danas EPC GP Joule ima jedan od najvećih solarnih parkova u Njemačkoj, prekriven Huawei FusionSolar inverterima, s kapacitetom od 65 MW te može opskrbiti oko 16.500 domaćinstava električnom energijom bez CO2.

Zahvaljujući suradnji s Huaweijem, u Španjolskoj je trenutno aktivno čak 11 solarnih projekata. Integrirali su Huaweijeva pametna i povezana solarna rješenja što predstavlja jedan od uspješnih i tehnološki najnaprednijih solarnih projekata u toj zemlji do danas, a samim time i veliku prekretnicu u španjolskoj industriji obnovljivih izvora energije. U Španjolskoj Huawei je do danas isporučio ukupno više od 1,5 GWac strujnih pretvarača, što je stvorilo dodatnu vrijednost za kupce pružajući im niži izravni trošak električne energije. Potpomognute snažnim inovacijskim mogućnostima Huaweija i visokokvalitetnim proizvodima, nove solarne elektrane u Španjolskoj u potpunosti opremljene pametnim transformatorskim stanicama koje stvaraju manju potrošnju i veće prinose. vodeći ICT tehnologije, odnosno IoT, AI i Big Data u solarne, odnosno fotonaponske module, Huawei ubrzava nadogradnju nove energetske industrije, smanjujući time i troškove proizvodnje energije. .

Trendovi u solarnoj energetici do 2025. Huawei je u suradnji s brojnim stručnjacima analizirao budućnost sektora obnovljivih izvora energije i svoja zapažanja pretočio u 10 tehničkih trendova za koje se predviđa da će biti dominantni do 2025. godine. Navedeni trendovi obuhvaćaju četiri dimenzije: niži izravni trošak energije, pouzdanost elektroenergetske mreže, inteligentnu konvergenciju te sigurnost i pouzdanost, a cilj im je usmjeriti energetsku industriju prema inteligentnim i zelenim rješenjima, kao i pružiti uvid u inovacije i brzi rast ovog sektora. 1. Digitalizacija Uz brzi razvoj digitalnih tehnologija, očekuje se da će više od 90% solarnih postrojenja do 2025. godini biti u potpunosti digitalizirano, što će omogućiti da postanu inteligentna i efikasna. 2. Umjetna inteligencija Intenzivna integracija AI i PV postrojenja olakšat će međusobno istraživanje i povezivanje uređaja te povećati efikasnost proizvodnje i osigurati optimalno skladištenje, a time i povećanje prihoda. 3. Robotizacija

Inspekcija bespilotnim letjelicama i roboti koji će upravljati opasnim i repetitivnim radnjama povećat će stupanj točnosti, produktivnosti i sigurnosti solarnih postrojenja. 4. Proaktivna podrška napajanja

Tijekom sljedećih 5 godina, solarna postrojenja moraju se postepeno razvijati od prilagođavanja elektroenergetskoj mreži do podržavanja elektroenergetske mreže. Navedeno primarno znači da će se mrežna infrastruktura morati prilagoditi svim nadolazećim promjenama, ali i zahtjevima za isporukom veće količine energije. 5. Pohrana

Projekcije pokazuju da će do 2025. udio solarnih sustava s mogućnošću skladištenja energije prelaziti 30%. 6. Virtualne elektrane Razvoj tehnologije potaknut će nove poslovne modele i privući nove tržišne sudionike u distribuiranim solarnim scenarijima. 7. Aktivna sigurnost Rizici uzrokovani lošim kontaktom čvorova u solarnim modulima, lošim priključcima solarnih konektora ili ostarjelim te slomljenim kablovima postali su gorući problem u ovoj industriji. Za ublažavanje takvih rizika, AFCI će postati standardna funkcija za distribuirane PV krovne sustave i dijelom međunarodnih industrijskih standarda. 8. Veća snaga Uz trend nižeg LCOE solarnog potencijala, postavljaju se i veći zahtjevi za većom snagom modula i za lakim održavanje pretvarača. Huawei procjenjuje da će se do 2025. godine gustoća snage pretvarača, odnosno njegov kapacitet opteretivosti, povećati za više od 50%. 9. Modularni dizajn Modularni dizajn, koji omogućava ugradnju različitih senzora i komunikacijskih komponenti postat će prioritet u planiranju solarnih elektrana s obzirom na to da osigurava fleksibilnu implementaciju i besprijekorno održavanje i na daljinu, uvelike smanjujući troškove rada i održavanja sustava. 10. Sigurnost i pouzdanost Solarna postrojenja budućnosti moraju jamčiti visoku razinu otpornosti i privatnosti.

Fusion Solar pametna rezidencijalna solarna rješenja

Instalacijom solarnih invertera u domaćinstvima i drugim objektima postiže se podmirivanje potreba za električnom energijom na mjestu proizvodnje, što znači i znatno smanjenje troškova. Zahvaljujući nezavisnoj 4G/3G/2G komunikaciji za specifične scenarije, ova rezidencijalna rješenja su neovisna i prilagođena zastabilno funkcioniranje bez ovisnosti o kućnom WLAN ruteru bez lokacijskih i komunikacijskih ograničenja. Osim toga, Huaweijev FusionSolar Residential Smart PV Solution osigurava i upravljanje energetskim sustavom na daljinu. Usto, osim uštede u potrošnji energije i uz smanjenje ugljičnog otiska na razini kućanstava, omogućena je i analiza podataka o potrošnji.

K tome, uz Huawei optimizatore, dobiva se i do 30 posto više energije optimizacijom performansi svakog modula. Primjerice, problem stambenog sustava na čije module dijelom pada sjena s okolnih drveća riješena je dodavanjem optimizatora, odnosno problem smanjenih energetskih prinosa sveden je na područje konkretnog modula, a ne čitav niz. Smart I-V Curve dijagnoza u ovom sustavu pomaže detektiranju i prepoznavanju komponenti s nižim performansama ili eventualnim greškama što potpomaže proaktivno održavanje, povećava učinkovitost i smanjuje troškove rada. Od dizajna i izgradnje elektrana do rada solarnih postrojenja i održavanja Huawei inovira i optimizira kroz cijeli životni ciklus fotonaponske (PV) energije. Integrirajući vrhunske digitalne, napredne i solarne tehnologije, Huaweijev FusionSolar Smart PV pomaže korisnicima u optimizaciji početnih ulaganja, smanjenju troškova rada i održavanja , povećanju energetskih prinosa i maksimalnom povratu ulaganja (ROI).

