Tehnologija koja stoji iza nove serije NVIDIA RTX grafičkih kartica na Ampere arhitekturi (1. dio)

Ako pogledamo povijest grafike na računalima, možemo zaključiti kako je napredak više tekao u velikim koracima kada je to tehnologija omogućila, nego nekom mirnom putanjom prema gore. Tehnologije koje su kroz povijest predstavljale napredak u kvaliteti, često su dolazile po cijeni sirovih performansi, tako da nam je često čak nekoliko generacija trebalo da performansama sustignemo neke od najvećih vizualnih skokova u kvaliteti. NVIDIA je svakako zaslužna za veliki broj spomenutih povijesnih skokova. Gotovo svaka generacija NVIDIA grafičkih kartica, od ranih Riva TNT akceleratora, preko prvih GeForce i nedavnih GTX modela, dala je svoj doprinos hardversko-gejmerskoj sceni.

Prva generacija RTX grafičkih kartica

GeForce RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090 druga su generacija na Ampere arhitekturi

Spomenuti trend vizualnih unaprjeđenja za kojim performanse donekle kaskaju već je neko vrijeme sve manji, a definitivno je prekinut RTX serijom kartica i novom Ampere arhitekturom. GeForce RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090 predstavnici su druge generacije RTX kartica baziranih na modernijoj i drastično efikasnijoj Ampere arhitekturi, koja donosi apsolutnu korist na oba polja – i Ray Tracing i sirovu brzinu potrebnu za postizanje ultimativnog cilja, 60 frame-ova u sekundi u 4K rezoluciji u najzahtjevnijim AAA igrama današnjice s aktivnim Ray Tracingom.

Druga generacija RTX grafičkih kartica

U slučaju da niste sigurni što je Ray Tracing, najjednostavnije rečeno u pitanju je napredna tehnologija za render scena u igri u pravom vremenu, koja konstantno izračunava efekt svakog pojedinačnog izvora svijetla na objekte u okolini, računajući sjene, refleksije, transparentnost i druge efekte na koje fotoni utječu na različitim materijalima u okruženju. Ray Tracing izračunava efekt na svaki pojedinačni vidljivi piksel i zahtijeva drastično više procesorske snage i vremena u odnosu na druge tehnike sjenčanja koje barataju poligonima. Finalni efekt je drastično uvjerljiviji od scena renderiranih metodom rasterizacije ili drugim sustavima - igre koje podržavaju Ray Tracing nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

WoW je prva MMORPG igra koja je podržavala Ray Tracing

Koje su igre u pitanju? Nakon pojave Turing kartica, dugo vremena imali smo samo tri podržana naslova: Battlefield V, Metro Exodus i Shadow of the Tomb Raider, ali je taj broj, postupnom proliferacijom RTX kartica u novim gaming strojevima, počeo ubrzano rasti. Ray Tracing je došao na Control, MechWarrior 4: Mercenaries, Wolfenstein: Youngblood, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, a odnedavno ga podržava gotovo svaka AAA igra – Dirt 5, Ghostrunner, Fortnite, Minecraft, Godfall, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion... Nedavni izlazak World of Warcraft: Shadowlands, osme velike ekspanzije za WoW, donosi još jedan važan povijesni trenutak – WoW je postao prva MMORPG igra koja podržava Ray Tracing!

Ray Tracing posebno dobro izgleda u najpopularnijoj multiplayer igri na planeti, Fortniteu, čija jednostavna estetika omogućava Ray Tracing u 4K i na srazmjerno slabijim konfiguracijama od onih koje su potrebne za igranje Call of Duty: Black Ops Cold War sa svim postavkama odvrnutim na maksimum. Osim pucačine, u Fortniteu povremeno možete uživati u raznim događajima unutar igre nalik na koncerte i razne druge nastupe, gdje Ray Tracing dolazi do vidljivog izražaja kroz drastično unaprijeđen light show na pozornici i plesnom podiju. Ako u godini COVID-a ne možete otići na normalne koncerte, pristanite na sljedeću najbolju stvar, Fortnite festivale.

Ray Tracing je definitivno sljedeća velika stvar u vizualnom identitetu igara za PC, o čemu svjedoče i igre koje najavljuju RT podršku od prvog dana. Prva sljedeća velika stvar na tu temu je Cyberpunk 2077, koji je izašao 10. prosinca. U prvoj polovini sljedeće godine očekuju nas i Far Cry 6, Atomic Heart, Dying Light 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 i mnogi drugi naslovi kojima će Ray Tracing postati značajni element vizualnog identiteta.

Ampere kartice koriste noviju DLSS tehnologiju

Ray Tracing u prihvatljivom frame rate-u bio bi teško izvediv da nije DLSS-a, druge velike tehnološke novine koju potpisuje NVIDIA. Deep Learning Super Sampling (DLSS) je softversko-hardversko rješenje koje koristi naprednu matematiku i AI implementiran u namjensku jezgru na GPU-u (tzv. „Tensor“ jezgra) za renderiranje igračkih frame-ova u nižoj rezoluciji i njihov upscaling u pravom vremenu. Ovim se postiže ušteda procesorske snage grafičke kartice, koja je sposobna obraditi daleko više podataka u jedinici vremena. Scena s uključenim Ray Tracingom, koja se renderira u nižoj rezoluciji, a igraču se pokazuje u upscaled formi imat će koristi u vidu većeg broja frame-ova u sekundi, jer je GPU renderirao manje piksela u jedinici vremena, odnosno, obradio više podataka u jednom ciklusu. Ovo na papiru možda zvuči kao viša matematika, ali u praksi se izvodi automatski i bez potrebe za uplitanjem igrača.

U Ampere karticama prisutna je druga generacija DLSS tehnologije čije su performanse otprilike duplo bolje nego na Turing karticama. U određenim situacijama, DLSS scena je detaljnija nego ona renderirana u native rezoluciji! Ovaj AI-assisted rendering će u budućnosti osigurati neviđen rast performansi i igranje u rezolucijama koje se danas smatraju znanstvenom fantastikom.

Možda ipak ne treba gledati tako daleko u budućnost? Ako malo jače udarite na džep i investirate u RTX 3090 karticu, uživat ćete u „DLSS Ultra Performance“ modu koji pruža udobno igranje u 8K rezoluciji! Osim što je u pitanju prvi GPU koji je donio HDMI 2.1 sučelje, GeForce RTX 3090 donosi čak 24 GB ultra-brzog DDR6X RAM-a koji omogućava igranje u rezoluciji 7680 x 4320! Televizori koji mogu prikazati 33 milijuna piksela više nisu nekakva posebna rijetkost i mogu se kupiti i kod nas – nisu jeftini, ali što je danas jeftino?

Ovo je bio prvi od dva vodiča kroz nove NVIDIA tehnologije. U sljedećem izdanju tema će nam biti NVIDIA Reflex i NVIDIA Broadcast, a do tada nam ostanite zdravi!