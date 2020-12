Tehnologija koja stoji iza nove serije NVIDIA RTX grafičkih kartica na Ampere arhitekturi (2. dio)

Pogledamo li statističke podatke, možemo vidjeti da 73% vlasnika GeForce grafičkih kartica stalno ili povremeno igraju natjecateljske multiplayer igre. Bez obzira radi li se o MOBA naslovima kao što je League of Legends ili pucačinama nalik na Fortnite ili Call of Duty: Warzone, vrijedi zlatno pravilo da igrač s manjim lagom ima kompetitivnu prednost u odnosu na ostale igrače.

Latencija je razdoblje od izvođenja naredbe na mišu, tipkovnici ili drugom upravljaču do njenog utjecaja na igru i prikaza na ekranu. Od vremena koje prođe od pritiska gumba na mišu do pogotka ovisi je li metak udario drugog igrača ili završio u zidu. Latencija može biti mrežna ili sistemska: prva je do vašeg pružatelja usluge i mrežne opreme, i na nju, osim nabavke kvalitetnog routera ili promjene pružatelja internet usluga, ne možete utjecati. Sistemska latencija, s druge strane, ovisi od vašeg računala, prije svega, od brzine i kvalitete njegovih komponenti.

Na latenciju utječe doslovno sve, od miša, preko grafičke kartice i procesora, do monitora. Možemo je smanjiti na više načina, ali najefikasniji je nabavka komponenti koje osiguravaju igranje u većem broju frame-ova po sekundi. U prijevodu – što brži procesor i kvalitetnija GPU, to više frame-ova! Međutim, nekada čak ni to nije dovoljno, jer čak ni najbrže komponente po defaultu ne rade u idealnom načinu rada.

Nvidia Reflex smanjuje lag i igrama

Nvidia Reflex je skup tehnologija koji je ciljno namijenjen reduciranju sistemskog laga kroz totalnu sinkronizaciju renderiranja frame-ova igre između procesora i GPU-a. Eliminacija praznog hoda u izračunavanju i iscrtavanju svakog frame-a ima značajan utjecaj na smanjivanje sistemskog laga – razlika između 15 ms i 50 ms je ogromna za svakog tko sebe naziva ozbiljnim ljubiteljem multiplayer pucačina. Nvidia Reflex se u igre implementira preko SDK-a (Software Development Kit) koji razvojni timovi postavljaju kao integralni segment u procesu renderiranja.

Neke od popularnih multiplayer igara koje podržavaju Nvidia Reflex su Fortnite, Valorant, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone i Destiny 2, a taj broj će neupitno rasti u narednom razdoblju. Nvidia Reflex se ručno pokreće u grafičkim podešavanjima svake igre, zahtijevajući od igrača posjedovanje Nvidia kartice relativno nove generacije. Naravno, veću korist od Nvidia Reflexa imat će vlasnik RTX 3080 od onog s GTX 1660 Super, ali i ovaj drugi će ostvariti značajnu kompetitivnu prednost nad igračima koji su se odlučili za konkurentske GPU-ove koji nemaju ni traga ove napredne tehnologije.

Druga komponenta ovog sustava je Nvidia Reflex Latency Analyzer, software koji radi u korelaciji s kompatibilnim mišem i odgovarajućim G-SYNC monitorom i služi za dubinsku analizu svih komponenti sistemske latencije. Latency Analyzer namijenjen je profesionalnim e-sports timovima koji žele otkriti u kojem segmentu generiraju najviše laga, kako bi optimizirali svoje PC konfiguracije. Za ovo je neophodan G-SYNC monitor najnovije generacije koji je sposoban za 360 fps - nije baš jeftin, ali je drastično jeftiniji od 1000 fps kamere koja se tradicionalno koristi u ovu svrhu (5000+ USD).



Nvidia Broadcast izvrstan je alat za streamanje

Do sada smo se fokusirali na igrače, ali Ampere asortiman GPU-a donosi i atraktivne novine za streamere, koji nabavkom kompatibilne grafičke kartice dobivaju pristup besplatnim softverskim rješenjima koja su dostojne zamjene kompleksnom i skupocjenom studijskom hardveru. Nvidia Broadcast je alat za streamere koji omogućava AI-potpomognutu zamjenu za greenscreen, studijski mikrofon i stacionarnu kameru s gimbalom. U pitanju je univerzalni plug-in koji radi u suradnji s popularnim streamerskim platformama (recimo, Twitch), omogućavajući AI asistenciju kroz tri cjeline tj. opcije.

Virtual Background je opcija koja zamjenjuje skupi greenscreen, omogućavajući vam da jednim klikom zamijenite ili zamutite pozadinu. Možete koristiti sliku ili animaciju po izboru ili da vam kao pozadina posluži gameplay igre koju trenutno igrate. Možete i jednostavno napraviti nešto slično portret modu na telefonu, stavljajući vas u fokus s bluranom pozadinom, što izgleda veoma efektno.

Druga opcija je Noise Removal, koji od bilo kojeg mikrofona napravi smart mic, eliminirajući pozadinsku buku bilo kojeg intenziteta, neovisno radi li se o klikovima po mehaničkoj tipkovnici, glasnog televizora u drugoj sobi ili susjedovom bušenju zidova. Na kraju, tu je Auto Frame, funkcija koja od fiksne web kamere radi softverski simulakrum selfie kamere na gimbalu koja prati kretanje lica. Ovo je idealno za streamere koji se vrpolje u stolici i žele da kamera ne gubi fokus dok idu na sve strane. Nvidia broadcast aktivno koristi Tensor jezgru za sve nabrojane AI funkcije, tako da zahtijeva posjedovanje GeForce RTX, TITAN RTX ili Quadro RTX GPU.

Za filmofile koji se ne zadovoljavaju prostim streamanjem sadržaja i žele kompleksnije umjetničko izražavanje definirano post-produkcijom tu je alat koji se zove Nvidia Omniverse Machinima. Što je machinima, možda se pitate? To su filmovi koji nastaju upotrebom vizualnih asseta iz igara kako bi se napravila autorska vizualna priča u filmskom formatu. Postoje od osamdesetih godina prošlog stoljeća i odavno su postali nezaobilazan dio popularne kulture, ali tek sada, pojavom Nvidijinog softvera, mašinima kreacijom može se baviti i totalni amater.

Stvar funkcionira kao vrlo pojednostavljena Maya ili sličan software za animaciju, u kojem iz podržanih igara vadite 3D modele, mape i druge vizualne elemente i kombinirate/animirate ih po želji. 3D modele možete animirati uz pomoć AI pose estimatora, alata koji vaše pokrete, snimljene kamerom, prebacuje u 3D model. Integralni dio paketa je i Audio2Face alat, koji vrši automatsku sinkronizaciju 3D modela lica s govorom. Renderiranje kompletiranih scena je munjevito ako posjedujete bilo koju RTX karticu, koja vrši hardversko računanje uz pomoć hardverskog ray tracinga.