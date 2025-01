Tihe vode dobrog zvuka

Posjetitelji u Ronisovoj slušaonici često su zainteresirani ili čak i oduševljeni audio opremom iz ponude - u mnogim slučajevima zvukom uređaja koje su dugo priželjkivali, no skoro jednako često kao dojam nakon slušanja možemo čuti i nešto poput - "ovo odlično zvuči, ali nikad nisam čuo za tu marku"

Najpoznatija audio imena neosporno imaju svoju vrijednost, no vrhunski audio je upravo jedno od područja u kojima su kroz dugogodišnji rad i neke manje ili manje poznate tvrtke ostvarile ponudu vrlo visoke kvalitete zvuka, izrade i pouzdanosti. Imena za koja možda niste čuli za sobom također imaju desetljeća rada s brojnim respektabilnim postignućima, te iako možda nisu naširoko poznata, vrlo su cijenjena među iskusnim znalcima.

Revel

Jedno od takvih je Revel, iako postoje 30 godina, ovdje su najmlađi (1996.). Američka produkcija zvučnika velike Harman grupe, ime koje je u širom svijeta vrlo poznato, kod nas manje, no Revel je u Harman grupi simbol za vrhunsku audiofilsku ponudu. Za naše slušatelje najzanimljiviji su modeli Revel Concerta2 F35, kompaktni i vrlo elegantni samostojeći zvučnici, te Revel Performa3 M105, vrhunski mali zvučnici za smještaj na stalak.

Concerta2 F35 nudi vrlo zaokruženi zvuk za praktički svaku situaciju, vrlo lako se smještaju i u manje prostore i vrlo blizu zidova oko njih, također su dobri partneri za razna integrirana pojačala ili AV receivere.

Revel Performa3 M105 su podešeni tako da daju maksimalnu kvalitetu za svoju veličinu, što znači da imaju izuzetno jasno i glatko srednje i visokotonsko područje, te ne glume dubinu i snagu u bas području koju zvučnici te veličine ne mogu imati na visokoj razini kvalitete. Izvrstan izbor bilo za sistem u kojemu će vrlo mali zvučnici ostati glavni i jedini izvor zvuka vrlo visoke kvalitete, ili će biti partneri nekom od subwoofera također vrlo visoke kvalitete.

Parasound

Također porijeklom iz SAD, i također sa zapadne obale, no s još petnaest godina duljom povješću od Revela, Parasound je još od 1981. godine jedno od imena koje nudi proizvode u najvišem rangu kvalitete izrade i zvuka.

U našoj slušaonici česti partner najboljim zvučnicima je upravo Parasound HINT6 integrirano pojačalo - jasan, snažan, gladak i detaljan zvuk uz odličnu opremu - puno analognih i digitalnih ulaza, RCA i XLR, USB DAC, MM/MC phono, subwoofer out...

Izvrstan izbor za najčešće birane zvučnike cijene između oko 1000 i 3000 EUR je također i kombinacija pretpojačala Parasound 200 Pre te pojačala snage Parasound Model 275 v.2.

Posebnost ovih uređaja je i što nude sve zvukovne i tehničke prednosti odvojene kombinacije pretpojačala i pojačala snage u vrlo kompaktnom formatu, točnije maloj visini oba uređaja, te u sasvim klasičnoj i još uvijek preferiranoj tehnologiji pojačala u AB klasi.

Parasound je također poznati i po izvrsnim phono pretpojačalima poput Z Phono XRM ili vrlo povoljnom Z Phono.

PSB

I dalje s druge strane oceana, no ovaj put iz Kanade - zvučnička produkcija Paula i Sue Barton - PSB, još od 1972. nudi modele koji se ističu vrlo prirodnim i uzbudljivim zvukom s vrlo povoljnim cijenama, vrlo često nagrađivane kao najbolje u svojoj kategoriji.

Posebno je zanimljiva najnovija serija Imagine, sa samostojećim modelima Imagine T65, Imagine T54 te jednim modelom za stalak ili policu Imagine B50.

Ako u cjenovnom rangu u kojem tražite zvučnike postoji i neki PSB model, svakako ih poslušajte prije odluke.

Primare

Primare je švedski proizvođač hi-fi uređaja, s tradicijom koja je danas duga skoro četiri desetljeća (1986.). Primare pojačala i CD-playeri praktički bez iznimke pripadaju višim klasama hi-fi uređaja no vrlo su cijenjeni te iako im cijene nisu male smatraju se vrlo visokom vrijednosti za traženu cijenu. Više puta smo u novostima iz slušaonice spominjali integrirano pojačalo Primare I35 i CD-player CD35 (jedan od rijetkih CD-playera koji koriste pogon za disk specijalno rađen za CD player a ne računalni CD čitač/snimač - konkretno, vrhunski TEAC CD 5020A-AT).

No Primareov dragulj koji se premalo spominje, a vrlo je povoljne cijene, uređaj je koji je pogotovo zanimljiv svima koji su slušanje tradiocionalnih formata odlučili proširiti i na one nove. To je streamer Prisma NP5, malecka kutijica, izvor zvuka za najpopularnije streaming servise, DLNA servere, Internet radio ili USB memorije. Prisma NP5 za povoljnu cijenu nudi potpuno jednaku i vrhunsku kvalitetu zvuka kakvu Primare nudi i u svojim najboljim uređajima velikog formata, uz identičnu aplikaciju za upravljanje. Prisma NP5 nema analogne izlaze, pa može biti partner ili integriranim pojačalima koja imaju ugrađeni DAC, ili svim drugim sistemima koji imaju odvojeni DAC.

Primare NP5 može se još poboljšati korištenjem naprednijih napajanja poput IFI Ipower X (postoji i varijanta za napon 5V kakav je potreban za Prismu NP5).

Audiovector

Danski Audiovector je također tradiciju dobrog zvuka dulju od četiri desetljeća (1979.), i također sklonost neuobičajenim rješenjima koja Audiovector zvučnicima omogućuju izuzetno dobar zvuk iz u pravilu kompaktnih kabineta.

Audiovector u ponudi nema modele koje možemo svrstati u najpovoljniju kategoriju, čak ni u najmanjim dimenzijama. U vodećoj seriji R su modeli u koje se ugrađuje najbolja tehnologija, dok su u seriji QR primjenjeni svi glavni principi kao i u R seriji - no cijene su puno pristupačnije. Audiovector QR serija je izvrstan primjer zvučnika kod kojih je lako čuti što dobivate ako u zvučnik određene veličine uložite dvostruki iznos. Jasnoća, energija, ritam, prostor, tonski raspon - sve su to osobine koje oduševljavaju kod modela QR serije od koje su možda najbolji predstavnici modeli QR1 i QR5.

Vidimo se u slušaonici :)

