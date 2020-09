Trajno aktivirajte postojeću ili novu Windows 10 Pro instalaciju za samo 12,45 eura

Kupite trajno licenciran i aktiviran originalan sotver u internetskoj trgovini BOBKeys.com - Windows 10 Pro platit ćete 12,45 €, a Office 2019 Pro Plus samo 34,24 eura

Bilo da kupujete ili slažete novo računalo koje će zamijeniti staro i sporo, ili namjeravate do daljnjega raditi u iz "kućnog ureda" zbog pandemije COVID-19, kupnja i instalacija Windows 10 licence može biti iznimno visoka investicija.



Čitate li ovo, vrlo ste blizu tome da uštedite mnogo novca. Naime, u ovom trenutku imate priliku kupiti aktivacijsku licencu za operativni sustav Windows 10 Pro po super cijeni od samo 12,45 eura - no, ne zaboravite prilikom kupnje unijeti promotivni kod kakko biste ostvarili navedenu cijenu. Osim toga, očekuje vas i drugi softver po super cijenama - Windows 10 Home ili pak Office 2019 Pro Plus.

Windows 10 je najvjerojatniji razlog zašto ovo čitate. Bez obzira želite li uživati u izvrsnim radnim karakteristikama ovog najpopularnijeg operativnog sustava na svijetu, ili želite biti povezani s Xbox igrama sa svog računala, Windows 10 je pravi put.



Izdavajmo iz ponude (promotivni kod BUG25)

Originalan trajno aktiviran - Windows 10 Pro: 12,45 € uz 25% kod BUG25 | originalna cijena 99,99 €

Originalan trajno aktiviran - Windows 10 Home: 11,83 € uz 25% kod BUG25 | originalna cijena 92,99 €

Originalan trajno aktiviran - Windows 10 Pro 2 PC: 19,20 € uz 25% kod BUG25 | originalna cijena 239,00 €

Originalan trajno aktiviran - Office 2019 Pro Plus: 34,24 € uz 25% kod BUG25 | originalna cijena 199,00 €

Originalan trajno aktiviran - Office 2019 Pro Plus 2 PC: 40,00 € uz 25% kod BUG25 | originalna cijena 299,00 €

Microsoft Office 365 Account Global 1 Device:15,42 € uz 25% kod BUG25 | originalna cijena 99,99 €



Kao što smo spomenuli, aktivacijski ključ vrijedi za novu instalaciju koju možete besplatno preuzeti na službenim stranicama proizvođača. Ključ vam neće vrijediti planirate li prijeći s Windows 10 Home na Windows 10 Pro licencu.

Imate li kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća, obratite se BOBkeys korisničkoj podršci putem chata ili e-maila service@bobkeys.com.

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.