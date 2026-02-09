Trajno vaše Office 2021 Pro i Win 11 Pro licence po super cijenama - Valentinovo na Godeal24

Za profesionalce koji se oslanjaju na robusne alate za produktivnost, Office paket je neprikosnoveni alat. Od upravljanja svakodnevnim zadacima do izrade složenih dokumenata i prezentacija, MS Office 2021 Professional za WinOS nudi sve bitne aplikacije potrebne za učinkovit rad. Dostupan za samo 30,25 € (redovna cijena 219 €) na Godeal24 Valentinovo rasprodaji, ova doživotna licenca prilika je koju ne želite propustiti. Ova verzija sustava Office uključuje poboljšane značajke suradnje i koautorstva u stvarnom vremenu, podršku za visoku DPI rezoluciju i nadograđeni tamni način rada za moderno i učinkovito korisničko iskustvo. Ova licenca omogućuje vam izravno preuzimanje MS aplikacija na računalo, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher i Access bez dodatnih naknada. Za macOS možete nabaviti doživotnu licencu za MS Office Home and Business u prodaji za 46,99 € (redovna cijena 249,99 €). Aplikacije instalirate lokalno, tako da možete nastaviti raditi na dokumentima, proračunskim tablicama i prezentacijama čak i kada ste izvan mreže. Odmah nakon kupnje moći ćete preuzeti svoje licencne ključeve za korištenje paketa. Ne trošite novac na pretplatu na MS 365. Nabavite doživotne licence za MS Office 2021 po niskim cijenama. Rasprodaja uskoro završava!

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 12,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

