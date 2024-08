Upravljajte svojim fotografijama – što učiniti s velikim brojem fotografija

36 sličica na filmu – u prošlosti su fotografi imali ograničenje zbog duljine filma. Danas nemamo taj problem i fotografiramo puno više nego prije. Svatko od nas ima kameru u džepu i može snimiti nevjerojatan broj fotografija. No, što možete učiniti kako bi se Vaše fotografije zaista pregledavale, kako biste spriječili gubitak važnih uspomena i lako odabrali kadrove koje ćete izraditi?

Kućna arhiva fotografija odlična je ideja. I amateri i profesionalci mogu imati koristi od dobre pripreme kataloga. Prikupili smo niz savjeta za lakšu organizaciju velikog broja fotografija. Istina, u početku će zahtijevati malo truda, ali jednom kada posijete sjeme, ono će donijeti plodove u vidu uštede vremena i većeg užitka u pregledavanju Vaših fotografija.

Profesionalni fotografi tretiraju SD kartice kao nekadašnji film i za svaki projekt koriste novu memorijsku karticu koja se kasnije može arhivirati u nepromijenjenom obliku. Kartice Samsung Pro Ultimate i Pro Plus, koje su dizajnirane za profesionalce, savršene su za tu svrhu. Njihova visoka izdržljivost omogućuje Vam fotografiranje u teškim uvjetima – otporne su na padove, rendgenske zrake, utjecaj magnetskog polja i vodu. Dolaze s 10-godišnjim jamstvom. Nakon uporabe, takva se kartica godinama može čuvati u arhivi. Ali što je s amaterima i tisućama fotografija na njihovim telefonima?

Upomoć, imam previše fotografija

Redovito brisanje fotografija loše kvalitete i označavanje onih najboljih zvjezdicom definitivno je dobra praksa. No, na kraju krajeva, Vaš je telefon namijenjen za svakodnevnu upotrebu, a ne da bi služio kao arhiva. Rješenja s pohranom na oblaku su prikladna za sigurnosne kopije ili pretraživanje, no nemate potpunu kontrolu nad njihovom sigurnošću, a ni katalogiziranje nije najjednostavnije.

Iz tog razloga treba pripremiti privatnu arhivu na vanjskom disku koja će se redovito ažurirati. Učitavanje je čak i velikog broja datoteka vrlo brzo. T9 disk može pohraniti do 4 TB fotografija, koje se mogu učitati brzinom do 2000 MB/s.

Međutim, prvo trebate pripremiti fotografije. Odaberite one dobre i osmislite odgovarajuću strukturu kataloga. Predlažemo raspored koji dijeli cijelu arhivu na osobne i poslovne datoteke. Zatim napravite mape za pojedine godine s podmapama za pojedine mjesece. U podmapama možete izraditi mape za posebne događaje koji su se dogodili u određeno vrijeme, na primjer „Putovanje u Seul” ili „Bakin rođendan”. Fotografije dokumenata (poput ugovora ili računa) pohranite odvojeno. One ne moraju biti označene datumom jer bi već trebale sadržavati odgovarajuće podatke. Ipak, dobro je imenovati te datoteke (što nije potrebno za privatne fotografije, jer će one biti definirane nazivima u katalogu).

Nakon što izradite svoje mape, ispunite ih fotografijama. Disk će biti spreman za pretraživanje najvažnijih uspomena, a njegova kompaktna veličina i otpornost omogućit će Vam da ga ponesete na putovanja čak i u najudaljenija mjesta.

Za one koji imaju više vremena, dobra je praksa upotrebljavati softver za uvoz fotografija. Posebice ako radite s datotekama u RAW formatu, trebali biste odmah razviti fotografije prije nego što ih pohranite u odgovarajuće mape zajedno s izvornim datotekama. Na taj način možete ubuduće uštedjeti vrijeme i u bilo kojem trenutku pokazati fotografije svojim prijateljima.