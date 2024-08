Samsung predstavio nove memorijske kartice kapaciteta do 1 TB

'Nove microSD kartice Pro Plus i Evo Plus odgovor su na zahtjeve za pohranjivanjem velikih količina visokokvalitetnih podataka na pouzdan i siguran način', kažu iz Samsunga

Samsung je predstavio memorijske kartice Pro Plus i Evo Plus koje dolaze s kapacitetom do 1 TB. Nove microSD kartice koriste napredni 28-nanometarski kontroler, koji je energetski učinkovitiji u odnosu na starije 55-nanometarske kontrolere.

Ovaj kontroler podržava i Low Density Parity Check (LDPC) za ispravljanje grešaka, što, prema navodima Samsunga, poboljšava dugotrajnost microSD kartica tijekom ciklusa pisanja i brisanja podataka.

„Kreatori i tehnološki entuzijasti sve češće koriste prijenosne uređaje koji zahtijevaju visoke performanse i veliki kapacitet. Nove microSD kartice Pro Plus i Evo Plus odgovor su na zahtjeve za pohranjivanjem velikih količina visokokvalitetnih podataka na pouzdan i siguran način“, priopćio je Hangu Sohn, potpredsjednik Memory Brand Product Biz tima u Samsungu.

Foto: Samsung

Što se tiče samih brzina, memorijska kartica Pro Plus nudi brzinu čitanja do 180 MB/s i pisanja do 130 MB/s. Evo Plus kartice nešto su sporije s brzinom čitanja do 160 MB/s i pisanja do 120 MB/s. Oba modela dostupna su u veličinama od 128, 256, 512 GB i 1 TB, no Evo Plus također dolazi u 64-gigabitnoj verziji koja je znatno sporija – do 60 MB/s za čitanje i 20 MB/s za pisanje.

Memorijske kartice Pro Plus i Evo Plus stižu s 10 godina garancije, a više informacija dostupno je na službenoj stranici Samsunga. Europske cijene trenutno nisu dostupne.