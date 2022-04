Uskršnja ponuda softvera - originalan i trajno aktiviran Windows 10 za 12 eura i Office za 22 eura

Stigla su uskršnja sniženja na VIP-cdkdeals gdje možete dobiti do 91% na originalne i trajno aktivirane licence za Windows i Office! Instalirajte Windows 10 na računalo, a nakon nekogh vremena sustav će vam sam ponuditi besplatnu nadogradnju na Windows 11, ako vaše računalo to podržava. Osim Windows OS-a, potražite i Office 2016 za 22 eura, ali i mnogi drugi softver. Sve to potražite na vip-cdkdeals koji vam nudi garanciju od 30 dana za zamjenu licence u slučaju da imate bilo kakvih problema.



Ekskluzivnih 35% popusta uz promo kod HR35

Kako kupiti softver uz pomoć promotivnog koda?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na košaricu ili "Kupi sada" ako je to sve što želite kupiti:

Nakon postupka kratke registracije ili prijave (ako već imate otvoren račun), posjetite košaricu s odabranim proizvodima. Unesite kod za popust „HR35“ i kliknite „Apply“. Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 35%.

Nakon svega, jednostavno nastavite na završni korak i odaberite željeno sredstvo plaćanja. vip-CDKdeals podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows 10 licencu?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 10 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake (dostupna je i Windows 11 instalacija).

1. Unutar instaliranog Windows 10 OS-a uđite u Settings (donja lijeva tipka Start > Settings)

2. Unutar izbornika Update & Security odaberite Activation

3. Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Update Product Key > Change Product Key)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@cdkdeals.com.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.