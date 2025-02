Veliki popusti traju još kratko - kupite trajnu Office licencu za 15,29 € čim prije i osigurajte se

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,55 €, Office 2021 Pro Plus samo 35,74 €

Kako se približavamo 14. listopada 2025., krajnjem roku podrške za Windows 10, vrijeme je da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika kočnica: više nećete primati bitna sigurnosna ažuriranja. To znači da svakim danom vaš sustav postaje sve ranjiviji na sigurnosne provale, malware i kibernetičke napade. I nije samo Windows 10 suočen s ovim rokom - Microsoft će također prekinuti podršku za Microsoft 365 aplikacije na Windows 10, uključujući osnovne programe kao što su Word, Excel, PowerPoint i Teams. A zbog nedavnog povećanja cijena pretplata na Microsoft 365, nema boljeg trenutka za nadogradnju nego sada. Putem ponude Best Microsoft Deals, Godeal24 nudi ekskluzivne ponude koje će vam pomoći da se promijenite. Zašto čekati do 14. listopada 2025. kada već danas možete početi koristiti prednosti poboljšanih sigurnosnih i produktivnih značajki sustava Windows 11 i Office 2021 Pro?

Kako biste ostali ispred krivulje i osigurali da se vaš rad neometano nastavlja, nadogradnja na Office 2021 Pro je jednostavna ideja. Uz Godeal24 popust od 62%, možete dobiti Office 2021 Pro za samo 35,74 €. Ako je Office 2021 izvan vašeg proračuna, Office 2016 nudi pristupačniju opciju za samo 15,29 €, a još uvijek nudi sve bitne aplikacije. Za razliku od modela pretplate Microsoft 365, i Office 2021 Pro i Office 2016 Pro jednokratne su kupnje koje vam daju doživotni pristup osnovnim aplikacijama sustava Office. Bilo da izrađujete dokumente u Wordu, analizirate podatke u Excelu ili stvarate prezentacije u PowerPointu, Office Suite vas pokriva. Imajte na umu da je Teams dostupan samo u Officeu 2021 Pro, što ga čini idealnim izborom ako trebate tu značajku.

Office 2021 za PC i MAC po super cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Ostali softver za računalo

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.