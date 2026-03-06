Vip-CDKdeals proljetna ponuda: Windows 11 Pro od 18 €, velike uštede na Windows i Office softveru

Kupite originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.

VIP-CDKdeals petak, 6. ožujka 2026. u 08:51

Vip-CDKdeals u svojoj proljetnoj ponudi donosi velike popuste na originalne trajne licence za Windows i Office. Bez obzira na to nadograđujete li računalo, ponovno instalirate sustav ili postavljate novu verziju, ova sezonska rasprodaja nudi izvrsnu vrijednost.

Windows 11 Pro trenutačno je dostupan po znatno sniženoj cijeni, što ga čini jednom od najisplativijih nadogradnji za performanse i sigurnost. Originalna licenca osigurava stabilna ažuriranja, pristup punim značajkama i dugoročnu pouzdanost sustava. Doživotna izdanja Microsoft Officea također su snižena, pružajući vam Word, Excel i PowerPoint s glatkom kompatibilnošću i pouzdanim performansama.

Za razliku od neslužbenih ključeva, originalne licence pomažu u izbjegavanju pogrešaka pri aktivaciji, blokiranih ažuriranja i iznenadnih softverskih ograničenja. Za korisnike koji žele stabilnost i mir, vrijedi razmotriti ovu ponudu.

Iskoristite kod za popust HR35 prilikom plaćanja kako biste ostvarili dodatne uštede prije kraja promocije.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Bundle ponuda (promo kod HR35)

Za one koji traže i Windows operativni sustav i Office softver, Vip-CDKDeals nudi praktične pakete koji uključuju Windows 10 ili Windows 11 zajedno s licencama za Microsoft Office. Kupnja ovih paketa je ekonomičnija od kupnje svake licence pojedinačno, što ih čini pametnim izborom za nova postavljanja računala, nadogradnje ili dodatne instalacije.

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

  • Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
  • Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
  • Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
  • Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

