Vrhunski zvuk uz REL T/x subwoofere

Seriju T/x najbolje reprezentira srednji od tri modela - T/7x, subwoofer s aktivnom membranom promjera 20 cm smještenom na fronti te pasivnom membranom promjera 25 cm na dnu kabineta. Ugrađeno pojačalo je 200W RMS u A/B klasi, s podešenjem reza skretnice, glasnoće i faze. Signal koji može primiti je uobičajeni low-level putem kabela s RCA konektorima, te REL-ov specijalni high-level spoj putem kabela koji se na pojačalo spaja na zvučničke terminale, a na subwoofer profesionalnim Neutrik Speakon konektorom. Uz svaki T/x subwoofer priložen je takav kabel duljine 10 metara. U ponudi je i modul za bežični prijenos signala.

High-level spoj je jedan od ključeva za vrhunske performanse REL subwoofera. Ima subwoofera koji su snažni, artikulirani i sviraju duboko s autoritetom, REL je također sve to ali nema premca u tome kako se bas kojeg reproducira stapa sa zvukom glavnih zvučnika.

Kada govorimo o osnovnoj svrsi subwoofera uglavnom se očekuje da će subwoofer dati više basa tamo gdje su glavni zvučnici već "slabiji" te da će reproducirati bas još osjetno dublje od glavnih zvučnika. Uz te dvije osobine subwoofer, ako je prikladno izabran, omogućuje nam ostvariti bolju tonsku ravnotežu nego što to mogu sami zvučnici. No da bi to bilo doista pravo poboljšanje, spoj subwoofera i zvučnika mora biti neprimjetan, odnosno ne smije se čuti kao da je taj dodatni bas "prišiven" na glavne zvučnike ili bilo kako strši. REL subwooferi, kad su dobro podešeni, ne samo da imate jasan dojam da je bas "bolji", nego je poboljšanje jasno u svemu - poslušajte solo akustičnu gitaru, solo violinu, solo ženski glas. Uz subwoofer sve postaje prirodnije, prostor veći a sve u tom prostoru jasnije čujno, i tonski i u prostoru koji stvaraju zvučnici.

U REL-u tvrde da je takav korektni spoj jedino moguć spajanjem kabela koji ide prema subwooferu sa terminala za zvučnike. Jednostavno objašnjenje je kako u tom načinu high-level spajanja i zvučnike i subwoofere pokreće jednaki karakter zvuka koje daje izlazni dio pojačala. Za razliku od spoja interkonekcijskim kabelom u kojem subwoofer pokreće predpojačalo (samostalno ili kao dio integriranog pojačala), a zvučnike izlazni dio koji je najčešće i najviše zaslužan za zvuk određene kombinacije pojačala i zvučnika. High-level spoj kod REL subwoofera naravno nema ništa zajedničko sa spajanjem pasivnih subwoofera na pojačalo. U spoju kojega nudi REL, filtri koji u subwooferu primaju signal s pojačala ne troše nikakvu snagu tog pojačala. Sve high-level konekcije na svim subwooferima na svijetu nisu iste, pa je vjerojatno i najveći REL-ov top-secret upravo njihovo tehničko rješenje high-level spoja.

Najmanji REL-ov model Tzero MkIII uz T/7x

Osim tehničkih prednosti ugrađenih u REL, kako biste čuli sve što može dati, treba ga ispravno podesiti. Za taj zadatak ponudio nam se Kirill Nenarokomov, čije radno mjesto je službeno u Berkleyju u Californiji, no kao REL-ovog predstavnika za međunarodna tržišta i jednog od najvećih stručnjaka u svom polju Kirilla možete sresti na svim vodećim svjetskim audio sajmovima, pa tako ponekad i u Hrvatskoj.

REL-ov međunarodni predstavnik i cijenjeni stručnjak za subwoofere Kirill Nenarokomov u Ronis slušaonici na Zagrebačkom Velesajmu

Za glavne zvučnike s kojima ćemo probati par REL T/7x subwoofera poslužit će samostojeći zvučnici Audiovector QR5. Dodavanje jednog ili dva subwoofera malim zvučnicima za stalke instantno donosi razliku dan/noć pa nismo htjeli da nas to zavede. QR5 predstavljaju veći izazov zato što su i sami vrlo potentni zvučnici te imaju vrlo artikuliran, moćan i dubok bas, te će se REL s njima iskazati jedino ako dobijemo doista idealan spoj, te još dublji i moćniji bas. Iako će u većini audio sistema već i dodavanje jednog subwoofera činiti ogromnu razliku na bolje, simetrično dodavanje subwofera u parovima je doista konfiguracija kojoj treba težiti. Prostornost cijele zvučne slike i detalja koji se u njoj ocrtavaju tada zaista oduševljava.

Spajanje high-level konekcije na pojačalu Arcam A15

Prvi korak u podešenju je optimalno postavljanje glavnih zvučnika, pretpostavimo da ste to već ranije obavili. Ako niste - kliknite ovdje.

U High-level spoju se ovisno o pojačalu kraj kabela koji ide na pojačalo spaja na nekoliko mogućih načina.

1. crvena/žuta na plus zvučničke konekcije - ako nema brujanja iz subwoofera kad se uključi, to je to i crna žica ostaje u zraku, ako ima bruma, crnu treba spojiti

2. ako pojačalo ima nekakav GROUND konektor (npr. od Phono ulaza) crna se spoji na ground

3. ako nema ground – onda na neki vijak na kućištu, ako brujanje nestane to je dobar spoj

4. ako ne pomaže 3., onda na minus RCA konektora bilo kojeg ulaza

5. crna se može spojiti i na minus zvučničkog konektora, no zbog različitih tehnologija pojačala to je zadnji izbor

Sve ove spojeve isprobate na način da najprije spojite kabel, držite level kontrolu na nuli, uključite subwoofer i lagano pojačate level kontrolu. Ako se pojavi zujanje idete na sljedeći korak, ako ne, spoj je dobar i krenite u podešenje zvuka.

U podešavanje zvuka subwoofera krenete s kontrolama subwoofera na nuli, sa subwooferom smještenim otprilike tamo gdje ga mislite postaviti, dok na glavnim zvučnicima svira neka stvar koju dobro poznajete sa jasnom i lako čujnom bas linijom. Podešavanje je jednako odlučite li se za high-level ili low-level konekciju. Ukoliko ipak planirate low-level konekciju potreban vam je i kabel za subwoofer.

U slučaju podešenja jednog subwoofera, mjesto za njega može biti u blizini jednog od zvučnika, pa sve do podalje od zvučnika, uglavnom iza njega i do metar/dva i prema kutu prostorije. U slučaju para subwoofera treba težiti simetriji, najčešće je to relativno blizu zvučnika.

Postavite kontrolu Hi/Low Level na otprilike 11 sati, te sluhom ocijenite ima li više basa s kontrolom faze na 0 ili 180 stupnjeva. Položaj u kojem ima više basa je ispravan.

Položaj subwoofera u odnosu na zvučnik (jedan ili više subova) podešavate jedan po jedan, tako da u početnom položaju radite male pomake subwoofera reda veličine centimetar, dva, tri, pet dok ne osjetite da neke pozicije daju točniji i definiraniji bas, najčistiji i s najbolje čujnim "impulsom".

U takvom položaju zatim također polako rotirajte sub dok opet ne nađete poziciju u kojoj je bas najjači i najdefiniraniji.

To je sve faza u kojoj još ništa ne ocjenjujete s mjesta slušanja. Ukoliko ne čujete jasno ono što biste htjeli s kontrolom Crossover u najnižem položaju, promijenite položaj na 9 ili 10 sati.

Ukoliko koristite jedan subwoofer, i prostor je asimetričan, načelno je poželjno staviti ga na stranu prostorije koja ima tvrdu pozadinu, u smislu da je iza zid a ne otvor u prostoru. U slučaju da iza obje strane imate zid, onda na onu stranu na na kojoj soba u suprotonom kutu ima zid a ne otvor. Vrlo često je optimalan kut zakreta subwoofera onaj prema kutu u suprotnoj strani sobe.

Subwoofer REL T7/x i najmanji REL model Tzero MkIII

Pasivna jedinica promjera 25 cm subwoofera REL T7/x i aktivna promjera 16 cm najmanjeg REL modela Tzero MkIII

Kad su faza i pozicija podešene, slijedi podešenje glasnoće (High/Low Level) i reza skretnice (Crossover).

To je dio koji ocjenjujete s mjesta slušanja i uz glazbu koju poznajete te može potrajati i malo duže, no i proces podešavanja je veliko zadovoljstvo. Generalne upute su da kontrola skretnice sa samostojećim zvučnicima najčešće veličine (oko 100 cm visine i bas jedinicama 16 cm), za koje je Audio Vector QR5 vrlo dobar primjer, vrlo rijetko ide u položaju iznad otprilike 9 sati. Za manje zvučnike će ići nešto više. Kad podešavate glasnoću i skretnicu, u jednom koraku promijenite samo glasnoću ili samo skretnicu za jedan klik na kotačiću u jednom ili drugom smjeru i ocijenite rezultat. To vrijedi i za jedan ili za par subwoofera. Ako imate par, podešavajte jedan po jedan.

Ovaj sistem a Audiovector QR5 zvučnicima, Arcam A15 pojačalom, ST5 streamerom, CD5 CD playerom i parom REL T/7x subwoofera kroz čije podešavanje nas je vodio REL-ov Kirill Nenarokomov, ispunio je obećanje. Razlika u kvaliteti reprodukcije solo instrumenata i malih akustičnih sastava nije ono što očekujete od dodavanja para subwoofera. Prirodnost, prostornost, definicija svega što se događa u glazbi je na iznenađujuće višoj razini. Sve je prirodnije i dojmljivije. Kod glazbe pak u kojoj je bas itekako važan, s istaknutim bas gitarama, udaraljkama, sintetskim basom, velikim orkestrima, na momente dolazi osjećaj kao da lebdite, a zvuk koji dolazi do vas nosi vas u tom prostoru. Ne samo da nema dojma kako subwoofer sam za sebe svira bas, već se čini da ni glavni zvučnici nisu generatori nego bas dolazi s točno određenih pozicija u prostoru koji stvara zvučna slika.

Upozorenje! - iako je savršeno moguće godinama i desetljećima uživati u zvuku dobrog para zvučnika samih za sebe, vrlo je vrlo teško vratiti se na početni postav jednom kad ih čujete uz par optimalno podešenih vrhunskih subwoofera. Zato - oprez :)

Vidimo se u slušaonici :)

REL Tzero MkIII subwoofer je minijaturnih dimenzija, što ilustrira komparacija njegove veličine s također minijaturnim bežičnim zvučnicima KEF LSX II i Audiovector QR1. Bez obzira na male dimenzije Tzero MkIII je u svim aspektima čistokrvni REL. Birajte ga za male prostore i uz male zvučnike.