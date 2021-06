Windows 10 May 2021 nadogradnja je ovdje - kupite najpovoljniji Windows 10 na Godeal24

Windows 10 May 2021 Update donosi tri bitne korisničke značajke, a aktivacijski ključ za Windows 10 možete kupiti u trgovini Godeal24 za samo 8,14 eura

Nova nadogradnja za Windows 10 pod nazivom May 2021 je dostupan već 2 tjedna, iako dobar dio korisnika to nije niti primijetio. Kroz Windows Update instalira se potpuno nova verzija Windows 10 OS-a. Kao što je bio slučaj s nadogradnjom October 2020, tako se i sada nova nadogradnja isporučuje u intervalima određenim skupinama korisnika. Nova nadogradnja nudi tri korisnicima vidljive značajke - poboljšanu Windows Hello podršku za sustave s više kamera, poboljšanu verziju Windows Defender Application Guard te poboljšanja kod Group Policy Service.

Godeal24.com je pripremio ljetnu ponudu u kojoj možete nabaviti operativni sustav uz 45% popusta te 60% popusta na Office pakete. Nadogradnja računala nikad nije bila jednostavnija i povoljnija. U nastavku pregledajte ponudu i cijene te ne zaboravite upisati istaknuti promo kod prilikom kupnje.

Napominjemo, radi se o kupnji OEM aktivacijskog ključa. Originalni softver potrebno je prethodno skinuti sa službenih stranica i instalirati na računalo te potom aktivirati uz pomoć kupljenog ključa.



PONUDA 1: Specijalna ponuda (promo kod SGO45)

45% popusta na kompletan Windows 10 asortiman. Prilikom kupnje upišite promotivni kod SGO45.

PONUDA 2: Office ponuda (promo kod SGO60)

60% popusta na Office i sve softverske pakete. Prilikom kupnje upišite promotivni kod SGO60.

Jednostavna kupnja

Kupnja na GoDeal24.com jednostavna je i sigurna. Možete platiti koristeći svoj PayPal račun. Plaćanje PayPalom jamči sigurnost i brzinu, stoga ga Godeal24 toplo preporuča.

Imate pitanja? Trebate pomoć?

Ubrzo nakon narudžbe, u roku od 24 sata primit ćete e-poruku s ključevima proizvoda - bez potrebe da danima čekate odgovor. Ponekad će e-pošta s obavijesti otići u neželjenu poštu. Ako nakon 24 sata ne primite e-poštu, nemojte paničariti, prvo provjerite neželjenu poštu ili izravno kontaktirajte korisničku službu na service@godeal24.com. Korisnička služba Godeal24 pružit će brzu i sveobuhvatnu pomoć.

Ne zaboravite prvo preuzeti ispravne verzije na svoje računalo, a tek onda ih aktivirati novim kupljenim ključevima.

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.