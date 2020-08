Windows 10 Pro za jedno računalo samo 12,43 eura - CDKDeals.com

Vrhunski softver po ultra-niskim cijenama možete pronaći na CDKDeals.com. Iskoristite promo kod za dodatnih 20% popusta i odaberite nešto od poularnog Microsoftovog softvera - Windows 10 Pro 12,43 €, Office 2019 Pro Plus 31,99 €

Microsoftov operativni sustav Windows 10 je nesumnjivo najbolji i najsigurniji operativni sustav današnjice. Planirate li kupiti Windows 10 uz novo računalo, ili nadograditi staro, ovo je izvrsna prilika za vas. Predstavljamo novu internetsku trgovinu za kupnju softverskih aktivacijskih ključeva - CDKDeals.com. Ovdje možete pronaći mnoštvo softvera po vrlo povoljnim cijenama (70-80% nižim od originalnih), a za čitatelje Buga tu je i poseban dodatni popust od 20%. Prilikom kupnje potrebno je upisati promotivni kod HR20.



Izbor iz ponude na CDKDeals.com (promo kod HR20)

Za dodatni popust iskoritite promotivni kod HR20

Kako kupiti softver uz promo kod HR20 (primjer: Windows 10 Pro)?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na „Add to Cart“ ili "Buy Now" ako je to sve što želite kupiti. Otvorit će se skočni prozor za prijavu ili registraciju. Postupak registracije je jednostavan i zahtijeva od vas unos e-ma adrese, odabir lozinke te upisivanje imena i prezimena. Savjetujemo da obratite pozornost na valutu plaćanja (odabir na gornjoj traci) jer ćete (ako želite platiti u kunama) odabirom valute EUR proći najpovoljnije prilikom konverzije tečaja.

U sljedećem koraku posjetite košaricu s odabranim proizvodima, unesite kod za popust „HR20“ i kliknite „Apply“.

Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 20% te kliknite "Submit Order".

U sljedećem koraku odaberite željeno sredstvo plaćanja. CDKDeals.com podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Napominjemo da je prethodno potrebno downloadati željeni softver sa službenih stranica te ga instalirati na računalo. Prilikom njegove aktivacije, iskoristite kupljeni aktivacijski ključ.

Ovdje možete skinuti željeni softver:

Microsoft Windows 10 Professional: [Download Link]

Microsoft Office 2016 Professional Plus: [Download Link]

Microsoft Office 2019 Professional Plus: [Download Link]

Treba li vam dodatna pomoć ili aistencija, slobodno se obratite na e-mail service@cdkdeals.com, a dostupan vam je i live chat.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.