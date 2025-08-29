Windows ključ 6,29 €, Office Pro ključ 14,49 € - 100% originalne licence na WDKeys.com
Automatska dostava u 3 sekunde • Najniže cijene • 100% sigurno
Jeste li umorni od upozorenja i sigurnosnih rizika neoriginalnog softvera? Vrijeme je za nadogradnju na originalni softver! Nudimo globalne originalne licencne ključeve za Windows 11 Professional i Microsoft Office 2021 Professional Plus po nezabilazenim niskim cijenama! Ovo je jedinstvena prilika da uživate u potpunom, sigurnom i pouzdanom Microsoft iskustvu po povijesno niskoj cijeni.
- Automatska dostava u 3 sekunde – Ključevi odmah stižu na vaš e-mail (možete provjeriti u narudžbama), bez čekanja!
- 100% provjereni ključevi – potpuno kompatibilni s Microsoftovim sustavom.
Ne zaboravite prilikom kupnje iskoristiti promotivni kod AX60 za dodatni popust.
Windows ponuda - izvrsne cijene!
- Windows 11 Pro Key - 12,43 €
- Windows 11 Home Key - 11,54 €
- Windows 10 Pro Key - 9,29 €
- Windows 10 Home Key - 6,29 €
- 2x Windows 11 Pro licenses - 23,46 €(11,73 eura po komadu)
- 2x Windows 11 Home licenses - 21,72 € (10,86 eura po komadu)
- 2x Windows 10 Pro licenses - 16,87 € (8,43 eura po komadu)
- 2x Windows 10 Home licenses - 11,56 € (5,78 eura po komadu)
Otvorite Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijeni ključ proizvoda
Unesite ovaj ključ proizvoda (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)
Aktivacija uspješna!
Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)
- Microsoft Office 2021 Pro Key - 30,21 €
- Microsoft Office 2019 Pro Key - 23,90 €
- Microsoft Office 2016 Pro Key - 14,49 €
Aktivacija Office:Otvori Word/Excel → Datoteka → Račun → Unesi ključ proizvoda, (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX), Upiši 25-znamenkasti ključ i slijedi upute. Aktivacija uspješna!
Povoljnija kombinirana ponuda
- Windows 11Pro + Office 2021 Pro Key - 39,08 € (Najprodavaniji)
- Windows 11Pro + Office 2019 Pro Key - 32,45 €
- Windows 11Pro + Office 2016 Pro Key - 22,32 €
- Windows 10Pro + Office 2021 Pro Key - 34,32 €
- Windows 10Pro + Office 2019 Pro Key - 31,43 €
- Windows 10Pro + Office 2016 Pro Key - 20,60 €
- Windows 11Home + Office 2021 Pro Key - 36,02 €
- Windows 11Home + Office 2019 Pro Key - 32,42 €
- Windows 11Home + Office 2016 Pro Key - 18,31 €
- Windows 10Home + Office 2021 Pro Key - 34,27 €
- Windows 10Home + Office 2019 Pro Key - 29,95 €
- Windows 10Home + Office 2016 Pro Key - 18,32 €
Kupite Windows 10/11 ključ odmah!
Kupite Office 2016/2019/2021 ključ odmah!
Ova promotivna cijena neće trajati! Ne propustite ovu savršenu priliku za nadogradnju na originalni softver.Vremenski ograničena ponuda!
Ne čekajte – aktivirajte svoj softver danas!
U našem sustavu možete odabrati kupnju s prijavom ili jednostavno obaviti kupnju bez prijave - samo unesite najosnovnije podatke kako biste dovršili transakciju.
Korak 1: Odabir proizvoda
1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).
2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".
Korak 2: Potvrda narudžbe
1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).
2. Kliknite "Naplati" za nastavak.
Korak 3: Način plaćanja
1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).
2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.
Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)
1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.
2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).
Korak 5: Korisnička podrška
Ako imate bilo kakvih poteškoća:
1. Pošaljite e-mail na našu korisničku službu: zetianrao@gmail.com
2. Odgovorit ćemo u roku od 5 sati
Originalni Windows ključevi po niskim cijenama - Sigurno i legalno!
Trebate li Windows 10 LTSC (Home/Pro) ili nadogradnju na Windows 11? Nabavite autentične licence po cijenama nižim od Microsoftovih (već od 7 €). 100% legalna aktivacija, bez rizika od nesigurnih alata. Neovlašteni aktivacijski alati mogu uzrokovati krađu podataka ili malware! WdKeys nudi sigurniju i jeftiniju alternativu. Kupujte odmah >>