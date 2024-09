World Unseen - inkluzivna izložba fotografija koja se mora doživjeti

Od 6. do 13. rujna u Zagrebu, u Tiflološkom muzeju, a zatim od 18. do 29. rujna u Muzeju grada Zagreba, možete doživjeti međunarodnu inkluzivnu izložbu fotografije „World Unseen“ koja slijepim i slabovidnim osobama približava fotografiju na novi, pristupačniji i dublji način. U Canonu su, u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih, Tiflološkim muzejom i Muzejom grada Zagreba oživjeli zapanjujuće fotografije svjetski poznatih fotografa reljefnim otiscima, zvučnim opisima i Brailleovim pismom. Uz simulacije raznih oštećenja vida i oni koji vide mogu drugačije doživjeti fotografiju i lakše razumjeti doživljaj slabovidnih.

Atletski građen muškarac, fotografiran odozdo, probija se kroz bistru vodu bazena. Svojim mišićavim tijelom je okrenut prema kameri i pruža jedinu ruku. Cijeli prizor je zaklonjen tunelskom tamom na rubovima, što ilustrira kako bi osoba s pigmentnom retinopatijom vidjela ovaj prizor.

Kada nedostupno postane dostupno

U Hrvatskoj je registrirano više od 20.000 ljudi s težim oštećenjima vida, a s manjim stupnjevima oštećenja ima ih i puno više. Na globalnoj razini najmanje 2,2 milijarde ljudi ima neki oblik oštećenja vida, kojima je fotografija dosad bila uglavnom nedostupno iskustvo. Svrha inkluzivne izložbe „World Unseen“ je omogućiti slijepima i slabovidnima doživljaj fotografije, a videćima obogatiti iskustvo i približiti im svijet slijepih i slabovidnih.

Inkluzivni dizajn čini doživljaj boljim za sve jer proširuje spektar osjetila kojima možemo doživjeti izložbu. Sa svojim softverom PRISMAelevate XL, serijom pisača Arizona, reljefnim ispisom, taktilnim ispisom i brajicom, Canon već dugi niz godina čini umjetnost dostupnom slijepima i slabovidnima te podržava umjetničke galerije i muzeje diljem svijeta.

Vrhovi prstiju ruke sa zlatnim vjenčanim prstenom nježno leže na taktilnoj slici nosoroga ispisanoj na ravnoj bijeloj pozadini. Oblik životinje je reljefni s očiglednim različitim teksturama kože.

Zapanjujuće fotografije renomiranih svjetskih fotografa

Izložba "World Unseen", koja je prije dolaska u Zagreb gostovala u Londonu, Ljubljani i drugim europskim gradovima, predstavlja radove svjetski poznatih fotografa i Canonovih ambasadora iz cijelog svijeta, među kojima je i slovenski sportski fotograf Sam Vidic. Autori fotografija su i nagrađivani južnoafrički fotoreporter Brent Stirton, poznati brazilski fotoreporter Sebastião Salgado, nigerijska fotoreporterka Yagazie Emezi i Pulitzerov nagrađeni fotoreporter Muhammed Muheisen.

Popratna serija videozapisa prikazuje osobe s oštećenjem vida, uključujući Mennu Fitzpatrick, najodlikovaniju britansku zimsku paraolimpijku, koja je u suradnji s Canonom ispričala svoju priču i izrazila osjećaje koji su je obuzeli kada je prvi put na ovaj način doživjela fotografiju u društvu Sama Vidica.

Nevidljivi svijet, približen svima

Izložba je pripremljena u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih, Tiflološkim muzejom i Muzejom grada Zagreba

„Sljepoća zadire u svaki segment života pojedinca i vrlo je težak invaliditet, često nevidljiv za okolinu,“ rekla je izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih, Andreja Veljača. „Prilagodba kulturnih sadržaja ključna je za osiguravanje pristupačnije umjetnosti za sve, uključujući i slijepe i slabovidne osobe. Kroz izložbu 'World Unseen' pokazujemo koliko je važno da svi mogu ravnopravno sudjelovati u kulturnim iskustvima. Ova izložba ne samo da obogaćuje kulturnu ponudu, već i podiže svijest o potrebi stvaranja inkluzivnih prostora za sve članove društva. Vjerujemo da će ovakve inicijative potaknuti daljnje prilagodbe i osigurati veću pristupačnost u budućnosti."

„Jedno od važnijih obilježja djelovanja Tiflološkog muzeja je problematika prilagodbe i pristupačnosti umjetničkih djela osobama oštećena vida. Slijedom toga Tiflološki muzej je postao referalni centar za prilagodbu koji snažno potiče i podržava koncept prilagodbe i kod ostalih muzejskih institucija, a po potrebi i šire. Na taj način Tiflološki muzej pomaže da se osobama oštećena vida omogući ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice.

Zadovoljstvo nam je u Tiflološkom muzeju ugostiti izložbu World Unseen koja na inovativni način približava jedan vizualni medij, fotografiju, slijepim i slabovidnim osobama. Na ovoj izložbi predstavljamo fotografije svjetski poznatih autora koje će uz pomoć Canonove suvremene tehnologije reljefnog tiska i verbalnih opisa postati pristupačne slijepim i slabovidnim osobama. Ova je izložba još jedan iskorak kojim želimo ukazati javnosti kako vizualna umjetnost, uz korištenje ostalih osjeta, dodira i zvuka, može biti dostupna osobama oštećena vida.“ izjavila je Nina Sivec, ravnateljica Tiflološkog muzeja.

Dr. Aleksandra Berberih Slana, ravnateljica Muzeja grada Zagreba je povodom izložbe izjavila: „S obzirom na naš dugogodišnji rad s osobama s invaliditetom i želje da stalni postav i povremene izložbe čim kvalitetnije prilagodimo potrebama osoba s invaliditetom, posebice slijepim i slabovidnim osobama, Muzej grada Zagreba vrlo je sretan i ponosan što će ugostiti izložbu World Unseen od 18. do 29. rujna ove godine u svojim prostorima. Hvala Hrvatskom savezu slijepih što su nas predložili i Canon Adria što su nas odabrali za partnere ove izvrsne izložbe.“

„Fotografija je nevjerojatno moćan medij“

„Svatko od nas percipira svijet na svoj jedinstven način. Nažalost, nema svatko priliku vidjeti fotografije i iskusiti njihovu moć da pričaju priče i inspiriraju pozitivne promjene. Sam način na koji slikom pričamo priče može imati veći utjecaj nego što mislimo, stoga multisenzornom prezentacijom slika i njihovih priča želimo omogućiti ovo iskustvo svima, i slijepima, slabovidnima i slabovidnima. Nadamo se da će uz pomoć Canonove napredne tehnologije reljefnog ispisa, brajice i audio deskripcija svi posjetitelji moći dublje doživjeti priče fotografija“, rekla je Petra Prelog iz društva Canon Adria na otvorenju Izložba "Nevidljivi svijet".

Izložba je otvorena danas u Tiflološkom muzeju, Draškovićeva 80 u Zagrebu (2. kat), a može se besplatno pogledati od 6. do 13. rujna od 9 do 18 sati te subotom od 9 do 13 sati. Izložba će od 18. do 29. rujna preseliti u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, gdje će se moći besplatno pogledati od utorka do subote od 10 do 18h te nedjeljom od 10 do 14h, a ponovno se u Tiflološki muzej vraća u siječnju 2025.