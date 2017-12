Xiaomi Huami AMAZFIT Heart Rate Smartwatch

Huami Amazfit je pametni sat fenomenalnog izgleda i izrade. Xiaomi na ovom proizvodu nije štedio nimalo. Ugrađen GPS modul te IP67 certifikat vodootpornosti čine ovaj sat odličnim za sve vremenske uvjete i sportove. Posjeduje mogućnost pregledavanja poruka pristiglih na Facebook, WhatsApp, Viber i druge servise. Tu je i opcija provjere kalendara, e-mailova te pregled poziva i odgovaranje na njih.

Amazfit prati 24 h vaš rad srca, ostvarene korake te prijeđenu kilometražu. Zaslon je Always ON te ima izuzetnu svjetlinu. Dimenzija sata je 1,34“ s rezolucijom zaslona od 320x300 piksela. Mogućnosti ovog pametnog sata su razne, no najzanimljivije je mogućnost povezivanja s bluetooth bežičnim sportskim slušalicama. Na sat je moguće pohraniti preko 450 pjesama te se samostalno sinkronizira.

U isto vrijeme Amazfit može biti povezan na samo jedan pametni telefon. Ugrađena baterija daje do 11 dana korištenja bez potrebe za punjenjem. Sat je kompatibilan s Android 4.4 naviše te s iOS 8.0 naviše. U pakiranju osim sata dolazi i USB kabel za punjenje te upute na engleskom jeziku.