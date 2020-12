Zašto je nekim programerima draže raditi na jednom proizvodu umjesto u agenciji

Dobri programeri danas su tražena roba na tržištu rada, što je u potpunosti razumljivo s obzirom da se cijeli svijet sve više digitalizira svaki dan. Skoro svako poslovanje ima barem web stranicu te se koristi nekakvom aplikacijom ili programom kojeg je netko trebao razviti - a to su programeri.

Njihova popularnost vidljiva je i na njihovim plaćama - kvalitetnim programerima su visoka primanja postala standard. No programeri, isto kao i većina drugih radnika, nisu zadovoljni samo visokom plaćom, već su im jednako bitni i drugi uvjeti poput radne okoline, kompetentnosti kolega i naravno, na čemu će raditi.

Jedna od najvećih dilema novopečenim programerima je odabir žele li raditi u softveraškoj firmi koja radi na razvoju, unaprijeđenju i održavanju jednog proizvoda ili bi im bio zanimljiviji agencijski posao na kojem bi radili na više različitih projekata, često u isto vrijeme. Puno se iskusnih programera odluči za prvu opciju i fokusiranje na jedan proizvod iz više razloga:

Često im je draže pratiti razvoj i sudjelovati u njemu. Kad rade, ne troše sate na projekt koji nakon završetka više neće biti u njihovim rukama, već će biti predan nekom drugom. Kad programeri rade na jednom proizvodu, često počnu gledati na taj proizvod kao ‘svoj’. Također je lakše nalaziti nedostatke i unaprijeđivati nešto čemu posvete svoj cijeli radni dan.

Prije nekoliko godina je Google proveo istraživanje u kojem su pokušali saznati što dobar tim čini dobrim. Istraživanje su nazvali ‘Project Aristotle’ i došli su do 5 faktora koji najviše utječu na kvalitetu rada tima, među kojima su smisao i utjecaj svog rada. Ta su dva faktora jasnije izražena kad tim radi na jednom projektu - posebice dublji smisao, kojeg u agencijama najčešće nema.

Timski rad je puno izraženiji kad svi rade na jednom projektu. Programeri uvijek imaju nešto novo za naučiti, što je puno lakše kad rade s kolegama na istom proizvodu. Manji agencijski projekti rijetko kad uključuju veće timove ljudi i česte izmjene ljudi na projektu.

Svaka čast svakom progameru kojem ‘context switching’ nije problem, no činjenica je da većini ne paše. Context switching je u programerskom žargonu promjena s jednog projekta na drugi, što malo kome paše te navodno smanjuje produktivnost za 30%. To nije ništa čudno ni sramotno - programerski posao dovoljno je kompliciran i bez žongliranja s više različitih projekata i nimalo povezanim zadacima. Programeri koji rade na jednom proizvodu i kad rade na više stvari, barem imaju taj proizvod kao poveznicu svih zadataka.

Agencije često jesu odlično mjesto za naučiti nove stvari, no i to ima svoju cijenu - nerealni rokovi i prevelik opseg posla čest su problem u agencijskim poslovima. Agencije rade za klijente, a klijenti nisu uvijek puni razumijevanja niti imaju vremena predugo čekati. Ako vaša agencija to ne može napraviti, ima ih koje mogu - barem tako klijenti znaju razmišljati. Ovakve su stvari čest izvor stresa u agencijama, zbog čega se zaposlenici u puno agencija relativno brzo rotiraju.

Svatko zna što je najbolje za nju/njega i sigurno je agencijski posao nešto o čemu mnogi sanjaju. Neki preferiraju raditi s više različitih klijenata i sigurno je da puno toga nauče, dok će se neki pronaći u firmi poput FreshBooksa koji trenutno formira najjači Python tim u regiji ili u sličnoj firmi koja se fokusira na razvoj jednog proizvoda.

Naime, FreshBooks je firma koja je razvila istoimeni računovodstveni softver kojeg u svijetu trenutno koristi preko 120 000 klijenata. Ove su godine otvorili razvojni centar u Zagrebu i traže Python developere.

FreshBooks se već godinama nalazi na listama top poslodavaca u Kanadi, a ove godine nije ništa drugačije - našli su se na popisu najboljih poslodavaca u Kanadi i u Torontu za 2021. godinu. Njihovom uspjehu pridonijelo je mnogo faktora, no jedan koji vrijedi istaknuti je stav prema zaposlenicima - direktor FreshBooksa, Mike McDerment u jednom je intervjuu naveo da želi postići da svaki zaposlenik FreshBooksa na svom radnom mjestu ‘čini razliku’.

Ako želite raditi za jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Kanadi, možete se prijaviti preko linka https://bit.ly/freshbooks-posao.