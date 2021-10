Završio događaj Highlander Velebit na kojem su korisnici koristili CAT S62 Pro

Dugo najavljivan događaj u Hrvatskoj, Highlander Velebit, završio je prije nešto više od dva tjedna,a CAT S62 Pro je zajedno s Highlanderima prošao pravu avanturu života. Kako bi mnogi rekli, planinarenje je prekrasna aktivnost koja iz godine u godinu, a pogotovo sada, stječe sve veći broj poklonika. Planinarenje i kod nas ima dugu tradiciju i sigurni smo kako je većina barem jednom iskusila tu aktivnost na otvorenom.

Iskustva s terena izravno su nam prenijeli i sami Highlanderi koji su istaknuli:

„Staza može biti zahtjevna, ali zato mi moramo biti jači i otporniji! Uz malu pomoć CAT S62 Pro telefona uspjeli smo biti upravo to. On je bio naše oči tijekom noćnog planinarenja, koje je može ponekad biti zastrašujuće, i čuvao nas od opasnosti svojom toplinskom kamerom sve dok nismo stigli do kontrolne točke. A kad nas je burna olujna noć držala budnima, smočivši sve oko nas na planini - naš vodootporni S62 Pro nije imao problema s podnošenjem vremenskih uvjeta. Imali smo sreću da nam je prijatelj za planinarenje ove godine bio CAT S62 Pro koji je otporan na padove jer pravi HIGHLANDER ponekad padne, ali uvijek ustane kako bi uspješno nastavio i završio svoju planinarsku avanturu.“

Sasvim sigurno možemo zaključiti da se CAT S62 Pro našao u svom prirodnom okruženju te je zasigurno idealan suputnik u izazovnim uvjetima koji se mogu dogoditi tijekom aktivnosti na otvorenom. Naravno da će Highlanderi nastaviti svoje avanture, a CAT S62 Pro će ih i dalje vjerno pratiti.

Kako CAT S62 Pro ne poznaje granice uskoro će se pridružiti novom izazovu koji će sada biti još zahtjevniji, a to je uspon na Himalaju! Njegova FLIR kamera te izdržljivost na iznimno niskim temperaturama ovdje će morati doći do potpunog izražaja. Veselimo vidjeti nova iskustva naših korisnika i CAT S62 Pro!