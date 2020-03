Asusovi poslužitelji dominiraju na SPEC-ovim testovima

Tvrtka Asus objavila je da ASUS poslužitelji i dalje dominiraju u performansama sa ukupno 596 novih svjetskih rekorda, što je potvrdila korporacija Standard Performance Evaluation Corporation, poznatija po skraćenom nazivu SPEC. ASUS za sad ima više od 30% rezultata na 1. poziciji u usporedbi s bilo kojim drugim dobavljačem ili proizvođačem poslužitelja, rangirajući se kao najveći svjetski rekorder na SPEC CPU 2017 referentnoj listi u single-socket (1P) i dual-socket (2P) segmentima.

ASUS RS500A-E10 i RS700A-E9 V2 rack poslužitelji sa procesorima AMD EPYC 7002

ASUS poslužitelji s procesorima iz serije AMD EPIC 7002 oborili su čak 104 svjetska rekorda. Ovaj ukupni broj se sastoji od 64 prva mjesta za postignute performanse sa jednim procesorom, plus 40 prvih mjesta za performanse poslužitelja s dva procesora, u svim referentnim vrijednostima SPEC CPU 2017. Svi ovi najnoviji svjetski rekordi postavljeni su na ASUS poslužiteljima oznake ASUS RS500A-E10 i RS700A-E9 V2 koji su opremljeni EPIC 7002 procesorima koji isporučuju 2 puta veće performanse u cjelobrojnim i 4 puta veće performanse u operacijama s pomičnim zarezom u odnosu na prethodnu generaciju 7001. Procesori iz serije 7002 raspolažu s maksimalno 64 jezgre, 128 threada; imaju 8-kanalnu DDR4 3200 memoriju kao i 128 kanala PCIe 4.0 sučelja.

Najviše oborenih rekorda s procesorom Intel Xeon Platinum 8280L

ASUS ESC8000 G4 je poslužitelj namijenjen ugradnji grafičkih kartica s procesorima Intel Xeon Scalable prve i druge generacije, koji sada drži 192 oborena svjetska rekorda na SPEC CPU 2017 referentnim vrijednostima. Najveći rezultati postignuti su s procesorom Intel Xeon Scalable Platinum 8280L (28 jezgri, 56 threadova, takt od 2,7 do 4 GHz, skalabilnost do osam procesora) uz ogroman kapacitet memorije do 4,5 TB. S podrškom za Intel Optane memoriju dizajniranu za posebno velika radna opterećenja, ESC8000 G4 osigurava dodatne performanse pri podacima intenzivnih aplikacija kao što su analitika, baze podataka, mreže za isporuku velikih sadržaja i HPC. Njegov patentirani dizajn prilagodljive topologije također mu omogućava automatsko prebacivanje sa single-root na dual-root topologije kroz ASMB9-iKVM, što ga čini idealnim za AI učenje, HPC i okruženja gdje se prenose velike količine podataka.

Dodatni svjetski rekordi s Intelovim procesorima postignuti su s rack poslužiteljima RS300-E10 koji su temeljeni na Intelovim Xeonima E-2200. Sa serijom ASUS RS300-E10 (jedan socket, 1U format), Asus je osvojio 107 svjetskih rekorda u SPEC CPU 2017 referentnim paketima (SPECint 2017 i SPECfp 2017).

ASUS tehnologija Performance Boost tuning

ASUS poslužitelji imaju ekskluzivnu tehnologiju pod nazivom Performance Boost, koja omogućava najbolje performanse u ovisnosti od opterećenja kojem je izložen poslužitelj, omogućavajući korisnicima veću kontrolu nad cjelokupnim podacima i sistemom. Ovo je ostvareno maksimiziranjem radnog takta procesora te ujedno i pojačanim performansama, što ga čini idealnim za vremenski osjetljive aplikacije poput financijskih usluga. Performance Boost se sastoji od tri ključne tehnologije. Core Optimizer maksimizira takt procesora u radu s više jezgara, izbjegavajući smanjivanje takta radi smanjenja kašnjenja. Engine Boost nudi automatsko povećanje performansi uz optimiziranje napona, pružajući do 24,5% više performanse. Workload Presets je unaprijed konfigurirani profil BIOS-a poslužitelja zasnovan na radnom opterećenju i referentnim vrijednostima za poboljšane performansi i efikasnosti, koji dostiže 5,8% poboljšanja performansi na maksimalnom taktu.