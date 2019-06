Nakon šest godina stiže novi Mac Pro

Kao što znamo, kad je riječ o hardveru, Apple je posljednje desetljeće primarno fokusiran na mobitele, tablete i laptope. No Apple u svojoj ponudi ima i stolna računala iMac u formatu All-in-One, skupi iMac Pro nešto boljih performansi, te radnu stanicu Mac Pro za one koji trebaju mnogo veće performanse.

Do jučer, posljednja ovakva radna stanica predstavljena je davne 2013. godine. Krasio ju je prilično radikalan dizajn u obliku kapsule, što se baš i nije pokazalo kao dobar izbor u kontekstu rashladnih performansi, ali i nadogradivosti koju korisnici očekuju od ovakve klase računala.

Jučer je pak Apple odlučio okrenuti ploču – predstavljen je novi, kompletno redizajnirani Mac Pro, koji performanse i modularnost ponovo stavlja na prvo mjesto. Ključna značajka u tom smislu je novo kućište koje s prednje strane ima rupičastu strukturu iza koje su smještena tri velika ventilatora. Zanimljivo je da je plašt računala napravljen od jednog komada aluminija, pa se skidanjem istog ogoljuju sve komponente. Tu su ponovo i dvije ručke na krovu kućišta, koje olakšavaju nošenje prilično teške konfiguracije (18 kg). Kućište je dosta odignuto od radne površine, a može stajati ili na fiksnim kromiranim nogama, ili na kotačima.

Specifikacije hardvera koji se nalazi u novom Macu Pro su očekivano brutalne. U najjačoj varijanti to su 28-jezgreni Xeon, 1,5 terabajta ECC memorije, do 4 TB NMVe SSD-ova i do četiri GPU-a koji su implementirani preko nečeg što Apple zove MPX modul. S obzirom da su u sistemu serverski procesor i serverska matična ploča, na raspolaganju korisnicima je čak osam PCIe utora od kojih su gornja četiri postavljena bliže i namijenjena "običnim" karticama, a donja dva šire i namijenjena ugradnji grafičkih kartica.

I procesor se oslanja na zračnu struju koju stvaraju ventilatori s kućišta

MPX modul je zapravo Appleova Frankensteinovska izvedba grafičke kartice. U najjačoj varijanti jedan modul na sebi ima dva Radeon Pro Vega II čipa od kojih svaki na raspolaganju ima 32 GB HBM2 memorije. Drugim riječima, riječ je o grafičkoj kartici s dva GPU-a klase Radeon VII s ukupno 64 GB memorije. MPX modul se na matičnu ploču spaja preko dva odvojena PCIe sučelja – standardnim PCIe x16 koje osigurava do 75 W energije, te novim dodatnim koje osigurava dodatnih 475 W. Samim time MPX moduli ne trebaju vanjsko napajanje kao klasične grafičke kartice visokih performansi.

Nadalje, dva GPU komuniciraju preko internog Infinity Fabric sučelja koje osigurava vrhunsku propusnost i minimalne latencije potrebne za sinkronizirani rad bez imalo štucanja. Infinity Fabric je kako znamo sučelje visokih performansi koje je osnovica AMD-ove tehnologije i koje omogućava tvrtki da povezuje različite procesore i sklopove u koherentnu cjelinu. MPX moduli naravno nemaju standardne video-konektore već se s monitorima komuniciraju preko Thunderbolta 3. Posljednja zanimljivost po pitanju implementacije grafičkih kartica je njihovo hlađenje – posve je pasivno. Kartice su opremljene s golemim pasivnim hladnjacima s vlastitim plaštom koji tvori tunel za zrak. Ti pasivni hladnjaci funkcioniraju zajedno s ventilatorima na prednjoj strani računala i osiguravaju dobro i vrlo tiho hlađenje.

Na kraju tu je i Afterburner – specijalni FPGA čip koji je integriran u posebnu karticu koja se ugrađuje u jedan od gornjih PCIe utora. Afterburner je specijalno dizajniran za ubrzavanje rada s datotekama ProRes i ProRes RAW. Omogućava istovremeno glatko izvođenje do tri 8K streama ili do 12 4K streamova ProRes RAW-a.

Početna cijena novog Maca Pro iznosi 5.999 dolara, a prema trenutnim informacijama posve maksimizirana konfiguracija koštat će minimalno 35.000 dolara. Ako vas zanima više o ovom inovativnom računalu, bacite pogled na Appleove službene stranice na kojima je novi Mac Pro prikazan u svojoj punoj raskoši.