Nvidia predstavila Project DIGITS - prvo osobno AI superračunalo

"Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez ovog izvanrednog projekta koji smo pokrenuli prije otprilike deset godina. Unutar tvrtke zvali smo ga Project DIGITS — sustav za treniranje umjetne inteligencije na grafičkim procesorima pomoću dubokog učenja." DIGITS, ili Deep Learning GPU Intelligence Training System, predstavljen kao osobno AI superračunalo, "donosi snagu Nvidijine platforme Grace Blackwell AI istraživačima, podatkovnim znanstvenicima i studentima diljem svijeta", rekao je Huang.

Snaga Nvidijine platforme Grace Blackwell

U srcu DIGITS-a nalazi se novi NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip koji, uz optimalnu potrošnju energije, osigurava petaflop AI računalne snage za razvoj prototipova, fino podešavanje i pokretanje velikih AI modela. Lokalno se koristi Nvidijin DGX OS, temeljen na Linuxu, a zatim se jednostavno može prebaciti na Nvidijin DGX Cloud.

Svako superračunalo DIGITS ima 128 GB memorije i do 4 TB NVMe pohrane, što znači da developeri mogu pokretati jezične modele sa do 200 milijardi parametara. Dodatno, korištenjem Nvidijinog ConnectX mrežnog povezivanja, dva DIGITS AI superračunala mogu se povezati za pokretanje modela do 405 milijardi parametara.

Sveobuhvatna podrška

Korisnici mogu pristupiti opsežnoj Nvidijinoj AI biblioteci softvera za eksperimentiranje i razvoj prototipova, uključujući razvojne alate, okvire i modele dostupne u NGC katalogu i na Developer portalu. Developeri mogu fino podešavati modele pomoću NeMo razvojnog okvira, RAPIDS bibliotekama te pokretati popularne razvojne okvire poput PyTorcha, Pythona i Jupytera.

Grace Blackwell sve dostupniji

Značaj ove novosti je zapravo da Grace Blackwell AI superračunalstvo postaje sve dostupnije. "AI će postati sastavni dio svake aplikacije u svakoj industriji. Project DIGITS dovodi Grace Blackwell superčip milijunima razvojnih inženjera," izjavio je Jensen Huang, osnivač i izvršni direktor Nvidije tijekom prezentacije na CES-u 2025.

Project DIGITS bit će dostupan od svibnja preko Nvidije i vodećih partnera po početnoj cijeni od 3.000 dolara.