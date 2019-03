1MORE Dual Driver BT ANC In-Ear - Nešto izgubile, nešto dobile

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, in-ear (obruč iza vrata) Zvučnički driver 1x dinamički, 1x balansirana armatura Impedancija 32 Ω Povezivost Bluetooth 4.2 (SBC, AAC) Jamstvo 2 godine

Ako vam ove bežične slušalice izgledaju poznato, tome je tako jer smo prije nekoliko mjeseci na ovim stranicama opisivali tvrtkin model Triple Driver BT, koji je vizualno gotovo identičan. Radi se o in-ear slušalicama temeljenim na takozvanom neckband dizajnu, gdje su same slušalice žicom fiksirane za nasuprotne krajeve otvorenog “obruča”, koji stavljamo iza vrata. Kao i kod Triple Driver BT-a, dio koji naliježe na stražnju stranu vrata presvučen je izrazito finom gumom, koja ostvaruje dobar kontakt s kožom i odjećom, tako da nam se nijednom nije dogodilo da nam slušalice skliznu s vrata i završe na tlu. Krajevi “poluobruča” načinjeni su od čvrste, srebrne plastike, a kućišta slušalica kod Dual Driver BT ANC-a nisu aluminijska, već plastična, ali izrazito čvrsta i konstrukcijski uvjerljiva. Usto, dodana im je funkcija međusobnog magnetskog spajanja – kad se stražnja strana lijeve i desne slušalice nađu u blizini (kad ih izvadite iz ušiju i spustite na prsa, primjerice), ugrađeni magneti držat će ih priljubljene. To je vrlo zgodno kada hodamo, a slušalice nam nisu u ušima, zato što se ne klatare po torzu.

Lijevi kraj poluobruča sadrži sve kontrole, baš kao što je bio slučaj kod Triple Driver BT-a. Plosnata gornja koristi se za uključenje slušalica, a pomoću tri tipke, smještene s unutarnje strane, upravljamo glasnoćom zvuka, pauziramo i prebacujemo pjesme (dvostruki pritisak prebacuje nas na sljedeću, a trostruki na prethodnu) te odgovaramo na telefonske pozive. Mikrofon je integriran u blizinu tipki, i svoj temeljni zadatak – prenošenje glasa prilikom telefoniranja – obavlja besprijekorno.

Uz slušalice dolaze avionski konektor, USB-C kabel za punjenje, kabel za spajanje slušalica na klasični 3,5-milimetarski konektor, set zamjenskih umetaka i kukica različitih veličina te futrola za prenošenje

Novost u odnosu na Triple Driver BT jest prekidač, smješten u blizinu tipke za uključenje slušalica. Povlačenjem prekidača u smjeru tipke za uključenje prebacivat ćemo se između dvije razine aktivnog blokiranja vanjske buke, ili posve isključiti tu funkciju, nakon čega će slušalice buku blokirati poput bilo kojih drugih – pasivno. Prekidač također možemo gurnuti u smjeru obrnutom od tipke za uključenje slušalica, što će aktivirati nešto što 1MORE zove “Environmental Sound Enhancement”. U osnovi, vanjski mikrofon će hvatati zvukove okoline i prenositi ih u slušalice, s ciljem da budete svjesniji onoga što se događa oko vas. To može biti korisno na gradskim ulicama ili, primjerice, kada želite čuti što vam netko govori, a bez vađenja slušalica iz ušiju.

ANC u vlastitoj režiji

Kao što smo spomenuli, tehnologija aktivnog blokiranja vanjske buke, koju je 1MORE za ove slušalice razvio samostalno, umjesto da plaća licencu Sonyju ili Boseu, ima dvije razine rada. Takozvani “Phase 1 ANC” slabije prigušuje vanjsku buku nego “Phase 2 ANC”, ali je štedljiviji za bateriju. Međutim, ako želite dobiti maksimalno blokiranje vanjske buke, tada ćete htjeti koristiti “Phase 2 ANC”, gdje se sve funkcije za uštedu energije isključuju i 1MORE-ov ANC sustav pokazuje sve za što je sposoban. O trenutačno aktivnoj razini ANC-a informirat će vas same slušalice – jedan “bip” znači Phase 1 ANC, a dva “bipa” su Phase 2 ANC. Kad se ANC isključi, ili se aktivira spomenuti Environmental Sound Enhancement, o tome će vas informirati ženski glas. Gospođa se također povremeno javlja s informacijom o stanju baterije.

Sama kvaliteta ANC-a iznenađujuće je dobra. Nije na razini onoga što će vam ponuditi najbolje takve slušalice na tržištu, over-ear modeli kao što su Sony WH-1000XM3 ili Bose QuietComfort 35 II, no ako se ograničimo na in-earove, 1MORE-ove slušalice odrađuju zaista solidan posao. Naravno, najuspješnije se blokiraju jednolični zvukovi nižih frekvencija, poput brujanja avionskih motora, što je inherentna karakteristika ANC-a kakav trenutačno koristimo, a ne eventualna mana 1MORE-ove implementacije. Hvalimo i to što aktivacija ANC-a ne upropaštava akustičke performanse slušalica; one ostaju vrlo dobre, bez obzira koju “razinu” aktivnog blokiranja buke koristili.

Kako bi ANC bio maksimalno djelotvoran, esencijalno je da na slušalice postavite umetke koji će vam potpuno popuniti ušni kanal (to je zapravo univerzalno pravilo za sve in-ear slušalice). 1MORE taj nam je posao olakšao priloživši u kutiju tri para zamjenskih silikonskih umetaka (10,5, 12,5 i 15,5 mm), kao i četiri seta silikonskih “držača”, koje provučemo kroz umetke za uši, nakon čega oni dodatno fiksiraju slušalice u ušima. Nismo imali nikakvih problema s ispadanjem slušalica ni bez ovih dodataka, stoga pretpostavljamo da im je glavna svrha dodatno “zapečatiti” ušni kanal.

Zabava zajamčena

U odnosu na Triple Driver BT, ove slušalice su “izgubile” jednu zvučničku jedinicu, te nude “samo” jedan dinamički driver i jednu balansiranu armaturu (Triple Driver ih je imao dvije). Zvuk im je zbog toga nešto drugačiji, ali zapravo ga ne bismo nazvali lošijim. Najočitije promjene dogodile su se u najdonjem dijelu frekvencijskog spektra. Bas je ovaj put upadljivo čvršći i brži, s energičnijim udarom, ali i dovoljno dobrom kontrolom da ne bude jedino što čujete u glazbi koju slušate. Srednji tonovi na granici su između neutralnih i blago povučenih, a visoki su, poput basa, malo naglašeni, na trenutke pomalo prodorni (osobito prilikom glasnijeg slušanja). Iz ovog opisa očito je da je 1MORE ciljao na “V” oblik frekvencijske krivulje, što je rezultiralo slušalicama koje isporučuju živahan i zarazno zabavan zvuk, koji nam se iznimno dopao u širokom spektru žanrova. Spomenimo i to da su ovo generalno jedne od najglasnijih bežičnih slušalica koje smo dosad imali prilike iskušati, jedne od rijetkih koje gotovo nikad nismo slušali na maksimalnoj glasnoći. No ako vam se baš hoće, slobodno si dajte oduška – zvuk se ne distorzira ni prilikom najglasnijeg mogućeg slušanja.

Unutarnja strana obruča sadrži kontrole glasnoće zvuka te višefunkcijsku tipku, koja pušta i pauzira glazbu, odgovara na telefonske pozive te prebacuje na sljedeću ili prethodnu pjesmu

Nažalost, podrška za naprednije Bluetooth kodeke izostala je, premda je taj nedostatak donekle umanjen činjenicom da se njihov zvuk više fokusira na zabavu, nego na audiofilsku preciznost. Jedini podržani kodeci su SBC i AAC.

Za punjenje slušalica koristi se USB-C konektor, smješten iza plastičnih vratašca na lijevoj strani obruča. Vratašca su za obruč fiksirana tankim komadom gume, koji bi se u slučaju nepažljivog rukovanja mogao otkinuti, što bi nagrdilo vanjštinu slušalica. Usto, sam utor za konektor relativno je uzak – toliko uzak da vam neće odgovarati svaki USB-C kabel, već samo oni s tanjom izvedbom konektora (poput onog koji dolazi u kutiji sa slušalicama).

Na gornjoj strani obruča nalazi se tipka Power te klizač za kontrolu ANC-a i aktivaciju takozvanog Environmental Sound Enhancementa

Baterija traje nekakvih sedam sati, što je za bežične in-ear slušalice uobičajeno, ali svejedno nije osobito mnogo. Neimpresivnu autonomiju djelomično anulira činjenica da je podržano brzo punjenje, pa slušalice u samo 10 minuta na punjaču povrate dovoljno baterije za tri sata muziciranja – dakle, gotovo polovicu ukupnog kapaciteta. Potpuno punjenje baterije traje jedan sat.

Ugrađeni USB-C konektor također se može iskoristiti za žično povezivanje slušalica na izvor, pomoću priloženog kabela, koji s druge strane ima klasični 3,5-milimetarski konektor. Ako u slušalicama ima baterije, još uvijek ćete moći koristiti ANC. To može biti zgodna mogućnost u slučaju da se odlučite spojiti na audiosustav u zrakoplovu (avionski konektor također je priložen), a još uvijek želite aktivno blokirati vanjsku buku. Spajanjem ovog kabela Bluetooth prijamnik se automatski isključuje.

Vratašca USB-C konektora ne ulijevaju povjerenje – iako prilikom višetjednog testiranja nismo imali problema, bit će dovoljno malo nepažnje da se potrgaju i otpadnu

Spomenimo za kraj jednu funkciju koju slušalice Dual Driver BT ANC još nemaju, ali će je uskoro dobiti. Riječ je o podršci za Googleovu tehnologiju Fast Pair, koja uspostavlja Bluetooth konekciju između slušalica i mobitela s Androidom bez ikakve korisničke interakcije – dovoljno ih je samo približiti. 1MORE je u postupku dobivanja potrebne certifikacije za implementaciju Fast Paira u ove slušalice, a kad se to dogodi, sama funkcija bit će dodana slušalicama nadogradnjom firmwarea. U toj nadogradnji mogao bi biti dodan i Google Assistant, koji ćemo pozivati kratkim pritiskom tipke Power. Nadogradnja firmwarea obavlja se unutar mobilne aplikacije 1MORE Assistant. Dotična također dozvoljava reprodukciju glazbe pohranjene na mobitel, kao i ručno namještanje ekvilizatora. Doduše, on će biti primijenjen samo na glazbu koju slušamo unutar same aplikacije.

S obzirom na sve što nude, i to kako zvuče, stava smo da ove slušalice vrijede traženih 115 eura. Štoviše, većini korisnika bismo ih preporučili radije nego Triple Driver BT, jer podrška za kodek LDAC i aluminijsko kućište slušalica većini neće značiti toliko koliko ušteda od tridesetak eura, koliko je Dual Driver BT ANC jeftiniji. Pogotovo kad uzmemo u obzir da se ovdje dobivaju i aktivno blokiranje vanjske buke, žična povezivost te još zabavnija akustička prezentacija.