Acer Aspire 3 A315-41-R9FP - Mobilni Ryzen – kralj isplativosti?

specifikacije Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / TN Procesor AMD Ryzen 2500U Mobile, 2-3,6 GHz, 4 fizičke jezgre + SMT Grafička kartica AMD Radeon Vega 8, do 1.100 MHz Memorija 4 GB DDR4 2400 Disk 256 GB SATA SSD LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0 Dodaci 1x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica Masa 1,97 kg Debljina 26 mm Operacijski sustav Linpus Linux Jamstvo 2 godine

Mobilni Ryzeni temeljeni su na jednakoj arhitekturi kao i stolni Ryzen APU-ovi koji su nas prilično impresionirali svojim mogućnostima. Ime arhitekture je Raven Ridge, a ona kombinira arhitekturu Zen na strani procesora i arhitekturu Vega na strani grafike. Ukupno su lansirana četiri mobilna APU-a – Ryzen 3 2200U, Ryzen 3 2300U, Ryzen 5 2500U i Ryzen 7 2700U. Svi imaju TDP od 15 W, a razlikuju se broju CPU jezgri i snazi integrirane grafike. AMD je dobro svjestan svoje loše pozicije na tržištu laptopa, pa je s novim APU-ovima pokrio samo najzanimljivije segmente u kontekstu popularnosti na tržištu. To znači da ćemo mobilne Ryzene moći pronaći u laptopima cijene od recimo 2.000 do 7.000 kuna, dok će višim segmentima i dalje vladati Intelova rješenja.

Duga evolucija AMD-ovih mobilnih procesora. Dok je sve starije spašavala samo niska cijena i dobra integrirana grafika, Ryzen Mobile se može punopravno natjecati s Intelovim procesorima

Aspire 3 kojeg smo dobili na test temeljen je na Ryzenu 5 2500U i samim time spada sredinu spomenutog cjenovnog raspona. Za laptop je potrebno izdvojiti nešto manje od 4.000 kuna što je zapravo jednak cjenovni razred koji smo nedavno obradili u velikoj temi Best Buy laptopi. Tada je na test također stigao Aspire 3, ali u varijanti s Intelovim procesorom Core i3-6006U. No prije nego što se posvetimo performansama, pogledajmo prvo ostale značajke Acerovog pulena.

Brušena plastika

Prilikom vađenja iz kutije susrećemo se s poznatim 15,6-inčnim gabaritima, ali u kombinaciji s nešto višom masom. Intel verzija Aspirea 3 impresivno je niske mase (1,78 kg) dok je ova varijanta s AMD-ovim procesorom skoro 200 grama teža (1,94 kg), što nam se ne sviđa, ali i objektivno i ne predstavlja neki problem budući da su neki drugi prijenosnici iste klase slično teški. Poklopac laptopa izrađen je od mat plastike koja imitira izgleda brušenog aluminija i izgleda lijepo, no kod crne boje neizbježna je osjetljivost na prljanje odnosno laka vidljivost otisaka prstiju. Sredina poklopca ukrašena je kromiranim Acerovim logom tako da je dizajn jednostavan i elegantan. Jeftini prijenosnici obično nisu super čvrsti, pa tako ni poklopac na ovom Aspireu nije imun na svijanje u središnjem dijelu. Efekt nije tako izražen, pa to Aceru ne možemo uzeti za zlo.

Plastika jednake teksture i kvalitete koristi se u unutrašnjosti prijenosnika, pa i tu nailazimo na blago svijanje tipkovnice te zveckanje u srednjem dijelu najgornjeg reda. Tipkovnica je sukladno gabaritima prijenosnika pune veličine, što će se svidjeti svim korisnicima koji rade s tabličnim kalkulatorima. Izvedba je solidna, ali nije naodmet primijetiti da je implementacija sekundarnih funkcija tipki drugačije nego na Aspireu 3 s Intelovim procesorom. Dok na tom laptopu kursorske tipke imaju sekundarnu funkciju podešavanja glasnoće zvuka i svjetline ekrana, na AMD modelu su ove tipke iskorištene za kontrolu reprodukcije u multimedijskim aplikacijama, dok su regulacije glasnoće i svjetline prebačeni u najgornji red tipki što je zapravo mnogo uobičajenija implementacija.

Skrivene geste

Ispod tipkovnice se nalazi prilično velik touchpad dobro pogođene teksture i izvrsne preciznosti. Doduše, isprva smo bili dosta iznenađeni što touchpad nije nudio nikakve geste, niti su ga Windowsi prepoznavali kao touchpad već kao običnog miša kompatibilnog s PS/2 standardom. Onda nam je sinulo – budući da se laptop isporučuje s Linuxom (Linpus Linux – dosta popularna distribucija u Aziji), napredne funkcije touchpada isključene su u UEFI-ju laptopa. Prebacivanjem opcije iz Basic u Advanced Windowsi su ga prepoznali kao Precision Touchpad, isti precizan tip touchpada kojeg smo pohvalili i na Intelovoj varijanti Aspirea.

Testirana varijanta laptopa isporučuje se s 256-gigabajtnim SATA SSD-om koji je podijeljen na nekoliko particija. Na jednu od njih je snimljen sadržaj CD-a s driverima i pratećim Windows softverom. Automatska instalacija softvera ne postoji tako da smo mi na kraju instalirali samo drivere za Ryzen APU dok su se za ostalo pobrinuli sâmi Windowsi. Računajte samo da vam treba prilično nova verzija Windowsa 10 (mi smo koristili 1803 koja je najnovija) jer u suprotnom dobar dio hardvera neće biti automatski prepoznat.

Kako je i red, ekran na ovom uređaju je Full HD razlučivosti što u kombinaciji s 15,6-inčnom dijagonalom izgleda dosta dobro. Panel je TN tipa, nepoznatog proizvođača, no sasvim solidne izvedbe. To znači da je naš kolorimetar izmjerio pokrivenost sRGB spektra boja od 66%, kalibriranu gama vrijednost od 1.8 i maksimalnu svjetlinu ekrana od 210 cd/m2 uz temperaturu od 6.700 kelvina. Balans bijele boje također je dobro pogođen tako da je riječ o natprosječno dobrom ekranu s obzirom na cjenovni razred. Ako tražite bolju točnost prikaza te jaču svjetlinu koja čini ugodnijim rad pod snažnim osvjetljenjem, morat ćete izdvojiti više novca. Laptop je opremljen i s parom skromnih zvučnika smještenih na donjem dijelu. Glasnoća je osrednja, a kvaliteta srednja žalost. Drugim riječima ništa iznenađujuće za ovaj segment.

Brz k'o munja

Sve do sad rečeno lako se moglo reći i za Aspire 3 temeljen na procesoru Core i3-6006U. Ono što je zanimljivo kod novog Acerovog pulena je upravo AMD-ov mobilni APU nove generacije. Ryzen 5 2500U ima čak četiri fizičke jezgre s podrškom za tehnologiju SMT, te integriranu grafiku pod imenom Vega 8. Ime grafike nije smišljeno napamet – Vega je grafička arhitektura preuzeta sa stolnih Vega kartica dok brojka označava broj kompjutacijskih jedinica (Compute Unit). Stolne kartica imaju 56 ili 64 ovakvih jedinica, a spomenuti APU osam.

Već i sirove specifikacije govore nam da je Ryzen 5 2500U osjetno moćnije rješenje od Intelovog Core i3-6006U. Intelov procesor naime ima svega dvije jezgre koje ne podržavaju Turbo već rade na fiksnom maksimalnom taktu od 2 GHz. 2 GHz je pak minimalni aktivni takt jezgri na AMD-ovom procesoru, a zavisno o hlađenju i opterećenju one mogu ubrzati do 3,6 GHz. Situacija s grafikom je vrlo slična – Intelov procesor ima jedno od najsporijih Intelovih grafičkih rješenja dok AMD-ov raspolaže s modernom Vega arhitekturom.

Specifikacije i rezultati testiranja Acer Aspire 3 Acer Aspire 3 Dell Inspiron 5770 Šifra modela A315-41-R9FP A315-51-346Z 272958600-N0477 OS Linpus Linux Windows 10 Home Ubuntu CPU AMD Ryzen 5 2500U Mobile Intel Core i3-6006U Intel Core i5-8250U Memorija 4 GB 4 GB 8 GB Diskretna grafička kartica Ne Ne AMD Radeon 530 4 GB GDDR5 Disk / SSD - / 256 GB SATA - / 256 GB SATA 1 TB / 128 GB SATA Ekran 15,6" FHD, TN 15,6" FHD, TN 17,3" FHD, IPS Debljina (maks.) 26 mm 22 mm 25 mm Masa uređaja 1,95 kg 1,78 kg 2,75 kg PCMark 10 Essentials 4.697 4.874 7.415 Digital Content Creation 2.641 1.657 3.198 Productivity 3.947 3.414 6.288 Gaming 1.299 502 1.557 Cinebench R15 Multi-core 646 217 617 Single-core 143 85 147 Buka (CPU opterećenje)* 3/5 1/5 3/5 Buka (GPU opterećenje)* 2/5 2/5 5/5 Trajanje baterije 3:35 h 4:19 h 3:01 h Jamstvo 2 godine 2 godine 3 godine Cijena 3.799 kn 3.419 kn 6.126 kn Ustupio Links Links Links *manje je bolje

U Cinebenchu koji mjeri sirove performanse procesora pod maksimalnim opterećenjem Ryzen ima trostruko više performanse kada se koriste sve jezgre odnosno skoro dvostruko kada se koristi samo jedna jezgra. Da bi stavili ovakav odnos snaga u perspektivu dobro je u cijelu priču uključiti još jedan procesor – novi Intelov Core i5-8250U. Ovaj procesor tipično se ugrađuje u nešto skuplje laptope koji su kasnije stigli na tržište, no Ryzen 5 2500U nudi jednake ili bolje performanse čak i u odnosu na njega.

Odnos snaga u pogledu grafike vrlo je sličan. U Gaming segmentu testiranja s PCMarkom 10, Aspire 3 s Ryzenom nudi gotovo trostruko više performanse od modela s Core i3-6006U procesorom. U prijevodu, to znači da na ovom uređaju možete igrati Blizzardovu MOBA igru Heroes of the Storm pri Full HD razlučivosti i High postavkama na oko 30 sličica po sekundi, odnosno 40 ako postavke srežete na Medium profil.

Za postizanje sličnih performansi na skupljim laptopima koji su opremljeni sa spomenutim Core i5 procesorom nove generacije, proizvođači koriste dodatne diskretne GPU-ove s vlastitom video-memorijom kao što je primjerice AMD Radeon 530 ili pak GeForce MX130. Skromni Ryzen 5 2500U slične performanse nudi s vlastitom integriranom grafikom. Da stvar bude gore po Intel, testirani Aspire 3 ima samo jednu 4-gigabajtnu pločicu 2.666-megahercne memorije (koja radi na 2.400 MHz zbog ograničenja APU-a). Drugim riječima, memorija ne radi dvokanalno, pa integriranoj Vegi 8 zapravo fali pola maksimalne memorijske propusnosti. Jednostavnom nadogradnjom na 8 GB performanse grafike nezanemarivo rastu prema gore. U tom smislu treba spomenuti da bi u dućane trebao stići i Aspire 3 koji je tvornički opremljen s 8 GB memorije, no naravno po višoj cijeni u odnosu na varijantu koju smo mi testirali.

Vega grafika integirana u AMD-ov APU ima i druge prednosti osim sirovih performansi. Tu je bolja kompatibilnost s različitim naslovima, podrška za tehnologiju FreeSync ako odlučite spojiti vanjski monitor te HDMI 2.0b video-izlaz koji vam omogućava da čak i ovaj jeftini laptop priključite na 4K monitor i TV uz brzinu osvježavanja od 60 Hz.

Temperatura i zagrijavanje

Radni takt i temperatura procesora na početku opterećenja par minuta divljaju, no u konačnici padaju na niže razine

Ima li AMD-ov APU onda kakve mane? Eventualno nešto višu potrošnju. Testirani Aspire 3 ima nešto slabije vrijeme autonomije od modela s Intelovim procesorom (PCMark 8 – 3:35 sati u odnosu na 4:19 sati), no to nužno ne mora znači da doista troši više jer izdržljivost baterije zapravo ponajviše zavisi o mogućnostima same baterije. Zagrijavanje uređaja je iznimno nisko – pod maksimalnim opterećenjem tipkovnica na najtoplijem mjestu doseže temperaturu od 30 °C, dočim je temperatura na stražnjoj strani kućišta nešto viša – 34 °C. Temperatura sâmog APU-a u istim uvjetima jedno vrijeme oscilira oko 80 stupnjeva zbog toga što procesor pokušava održati visoke taktove. Nakon tri minute pada na oko 60 stupnjeva što je sasvim ok brojka za četverojezgreni procesor. S padom temperature pada razine buke koju emitira rashladni sustav prijenosnika i to na vrlo prihvatljivu razinu. Korištenje jačeg rashladnog sustava potencijalno objašnjava razliku u težini, ali i debljini između dvije verzije laptopa.

Jače zagrijavanje AMD-ovog procesora rezultiralo je i implementacijom snažnijeg hlađenja koje je po svemu sudeći utjecalo na gabarite i masu laptopa

Laptop na donjem dijelu kućišta ima vratašca za pristup prostoru za disk i memoriju tako da je lako u teoriji lako napraviti nadogradnju. Kažemo u teoriji jer smo nakon skidanja poklopca za 2,5-inčni utor otkrili da u njemu ne postoji konektor za spajanje diska. Da li je konektor dostupan na skupljim varijantama Aspirea 3, nije nam poznato. Ispod poklopca za memoriju nalaze se dva SO-DIMM utora, s tim da je popunjen samo jedan, kao što smo već spomenuli.

Ponuda konektora za periferije na bokovima nije ništa posebno. S lijeve strane imamo gigabitni mrežni konektor, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen1 i čitač memorijskih kartica. Na suprotnoj strani su konektor za slušalice, dva USB 2.0 konektora, ledice za indikaciju energetskog stanje prijenosnika (punjenje, sleep mod) te konektor za napajanje. Uređaj je opremljen i 802.11 ac WiFi i Bluetooth karticom, no koja raspolaže sa samo jednom antenom, pa je maksimalna propusnost skromnih (za ac standard) 433 Mbit/s.

Iz svega viđenog možemo zaključiti da je Aspire 3 s Ryzenom 5 2500U sjajan izbor u svom cjenovnom razredu, pa čak i usporedbi sa skupljim uređajima koji su temeljeni na Intelovom procesoru Core i5-8250U. S obzirom na cijenu, jedina bitna mana uređaja jest neiskorišteni 2,5-inčni utor dok smo kapacitetu i konfiguraciji radne memorije spremni Aceru progledati kroz prste jer dodatna memorijska pločica jednostavno povisuje cijenu. Možete je kupiti i ugraditi sami ili pak pričekati da se u dućanima pojavi model s tvornički ugrađenom dodatnom memorijom.

Prava zvijezda ovog poduljeg testa je AMD-ov mobilni Ryzen. AMD nikada nije imao ovako impresivan mobilni procesor koji deklasira Intelova cjenovno ekvivalenta rješenja, i zapravo je prava šteta što na tržištu nema više laptopa koji ga imaju ispod "haube". Toplo se nadamo da će se to promijeniti u nadolazećim mjesecima.