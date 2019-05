Acer Aspire 5 A515-52G - Prokletstvo TN ekrana

specifikacije Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / TN Procesor Intel Core i5-8265U (4 jezgre, 1,6 do 3,9 GHz) Grafička kartica NVIDIA GeForce MX150 2 GB Memorija 1 × 8 GB DDR4 2400 Disk 1 × 256 GB SSD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0 Konektori 1 × USB 3.1 Gen1

1 × USB-C 3.1 Gen1

2 × USB 2.0 Masa 1,64 kg Dimenzije 363 × 243 × 18 mm Operacijski sustav Endless OS (Linux) Jamstvo 2 godine

Novi Aspire 5 isporučen nam je u sivoj metalnoj varijanti koja je za dugoročno korištenje zahvalnija od obične, crne. Na svjetlijim mjestima kućišta prljanje je jednostavno manje vidljivo. S debljinom od 20 mm i masom od 1,64 kg, Aspire 5 solidno je kompaktan laptop. U prilog toj tvrdnji ide i novi dizajn okvira ekrana, koji nudi trendovski stanjene rubove, a što je, naravno, utjecalo i na dimenzije kompletnog laptopa, s obzirom na to da je ekran još uvijek 15,6-inčni. Poklopac ekrana izrađen je od brušenog aluminija i ukrašen na sredini metalnim Acerovim logom. Sukladno izboru materijala, njegova tvrdoća je egzemplarna pa pod pritiskom prstiju s vanjske strane nema svijanja. Na bazu laptopa fiksiran je s dvije široko postavljene šarke, koje su nešto tvrđe nego što bismo željeli, pa je otvaranju poklopca potrebno pristupiti s obje ruke.

Laka nadogradnja

Iako je SSD M.2 formata, na laptop se spaja preko SATA protokola, što znači da su performanse za današnje pojmove relativno niske

Baza laptopa načinjena je od tvrde plastike, s time da je s donje strane hrapavija crna plastika, a s gornje strane glatka mat plastika srebrno-sive boje kojom se prati izgled aluminijskog poklopca. Na donjoj strani laptopa nema otvora za pristup komponentama, već je potrebno skinuti kompletan poklopac, koji je fiksiran križnim vijcima i rubnim kvačicama. Nakon skidanja vidimo da laptop ima dva SO-DIMM utora, od kojih je jedan popunjen 8-gigabajtnim 2.400-megahercnim DDR4 modulom. Također vidimo prazno mjesto za ugradnju 2,5-inčnog diska ili SSD-a, već ugrađeni San Diskov M.2 SSD X600 kapaciteta 256 GB, bateriju kapaciteta 49 Wh, WiFi modul te rudimentarni rashladni sustav, temeljen na jednom ventilatoru koji je kombiniran s jednom bakrenom toplovodnom cijevi.

Pristup unutrašnjosti laptopa relativno je lagan, a sve bitne komponente smještene su s donje strane pa ih lako možemo nadograđivati

Rashladni sustav zrak uvlači preko otvora na dnu kućišta, a izbacuje ga preko stražnje strane. Pod visokim opterećenjem površina laptopa slabo se zagrijava, uz vršnu temperaturu od 31 stupanj, no zagrijani elementi nisu optimalno raspoređeni u odnosu na položaj ruku korisnika, pa je najzagrijaniji dio tipkovnice onaj ispod WASD tipki. Odmorišta za dlanove imaju temperaturu okoline. Kad je buka u pitanju, također nemamo zamjerki, što i nije ništa čudno jer je riječ o 15,6-inčnom laptopu koji je temeljen na slabijem četverojezgrenom procesoru i grafičkoj kartici donjeg razreda. Na prednjem dijelu dna laptopa smješteni su i zvučnici, no njihova je kvaliteta sasvim prosječna i neimpresivna.

Lijevi bok: Kensington bravica, RJ-45, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen1, USB-C 3.1 Gen1, SD čitač

Desni bok: napajanje, statusne LED-ice, 2 × USB 2.0, konektor za slušalice

Na lijevom boku laptopa dostupna je Kensington bravica, RJ-45 utor mrežne kartice, HDMI konektor MX150 grafičke kartice, USB 3.1 Gen1 i USB-C 3.1 Gen1 te čitač SD kartica. Sa suprotne strane su konektor za napajanje, dvije LED-ice koje signaliziraju aktivnost diska i napajanja, dva USB-a 2.0 i kombinirani konektor za slušalice i mikrofon. Drugim riječima, sasvim pristojna ponuda, no ništa spektakularno.

Tipkovnica ima crne tipke bez pozadinskog osvjetljenja (iako, navodno, postoje i varijante laptopa s pozadinskim osvjetljenjem) i pune je veličine. Gornji red tipki je smanjen, a desni dio tipkovnice preraspoređen je u odnosu na ono što imamo na stolnim PC tipkovnicama. Kursorske tipke također su nagurane, no zgodno je to što kao sekundarnu funkciju nude kontrolu reprodukcije u multimedijskim aplikacijama. Kvaliteta izvedbe tipkovnice je, nažalost, prosječna. Nemamo zamjerki na hod, dimenziju ili raspored tipki, no imamo na prilično izraženo zveckanje pri tipkanju. Ispod tipkovnice je golemi touchpad s integriranim tipkama pristojne izvedbe. Acer na svim modernijim laptopima koje smo isprobali koristi Microsoftov Precision driver, a niti ovaj nije iznimka. Samim time, touchpad u praksi radi odlično.

Laptop je opremljen TN ekranom razlučivosti Full HD, čije značajke, nažalost, nisu baš dobre. Pokrivenost sRGB palete boja samo je 61%, a maksimalna svjetlina samo 210 cd/m2, što je ugodno samo za rad u srednje ili slabije osvijetljenim prostorima. Ekran ja začuđujuće solidne uniformnosti glede boja i svjetline, a i tvornička kalibracija je na papiru pristojna, s toplinom bijele točke od 6.500 kelvina i gamma krivuljom 2.2, no u praksi je ekran zelenkasto-plavičast. Uporabom kalibratora to se donekle može sanirati, no u tom slučaju gubimo i ponešto snage pozadinskog osvjetljenja.

Whiskey Lake u srcu

15-vatni Core i5-8265U pripada novoj obitelji procesora Whiskey Lake, a koja u odnosu na Coffee Lake donosi nešto više radne taktove na račun optimiziranijeg 14-nanometarskog proizvodnog procesa. U Cinebenchu R15 pod punim opterećenjem procesor ostvaruje oko 515 bodova pod konstantnim opterećenjem, s time da performanse minimalno padaju u odnosu na prvo izvođenje (523 boda). Ipak, ako je suditi prema podacima dostupnim na Internetu, ovo nije osobito dobar rezultat za i5-8265U. Potencijalne kočnice performansi su rashladni sustav u kombinaciji s programiranjem BIOS-a, te činjenica da procesor nema pristup paru memorijskih modula.

rezultati testiranja 3DMark Night Raid 11.384 First Strike 3.237 Overwatch / FHD Epic 38 Medium 70 Heroes of the Storm / FHD Extreme 72 Cinebench R15 Multi-core 515 Single-core 148 Baterija PCMark 8 Work test 4:48 h

GeForce MX150 kartica funkcionira u kombinaciji s tehnologijom Optimus, što znači da svakodnevna niska opterećenja odrađuje Intelova grafika, a GeForce se uključuje u zahtjevnijim scenarijima. To ima povoljan utjecaj na vrijeme rada bateriji, koje u PCMarkovom testu ide do 4 sata i 45 minuta. U praksi to znači da će pri surfanju i uredskom radu laptop izdržati 9-10 sati. Što se tiče performansi u igrama, MX150 prihvatljivo je rješenje za FHD razlučivost ekrana, pod uvjetom da ste u zahtjevnim naslovima spremni skresati postavke vizuala. Stariji ili free-to-play naslovi radit će bolje.

Novi Aspire 5 pristojan je laptop, namijenjen manje zahtjevnim korisnicima. Najveća njegova mana bez sumnje je ispodprosječan ekran koji niti prikazuje dobro boje, niti ima solidno pozadinsko osvjetljenje, a uza sve to je i TN tipa. Pozitivne značajke su izvedba kućišta, performanse s obzirom na cijenu, mogućnost nadogradnje memorije i dodavanje još jednog SSD-a ili diska, te za ovu klasu impresivna baterija. Laptop se u testiranoj varijanti ne isporučuje s instaliranim Windowsima.