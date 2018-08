Acer Predator Helios 500 PH517-61 - Tih, ali silovit

Acer je na nedavno održanom sajmu Computex predstavio laptop temeljen na stolnom procesoru Ryzen 7 2700 i stolnom GPU-u Radeon RX Vega 56. Recept za vrhunske performanse ili pregrijavanje? Acer nam je promptno poslao inženjerski primjerak novog laptopa na testiranje, pa smo odgovor na to pitanje imali prilike istražiti u praksi

specifikacije Ekran 17,3” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / FreeSync 144 Hz Procesor AMD Ryzen 7 2700 3,2-4,1 GHz (8 fizičkih / 16 logičkih jezgri) Grafička kartica AMD Radeon RX Vega 56 8 GB HBM2 Memorija 2 x 16 GB DDR4 2133 Disk 256 GB SSD NVMe + 1 TB HDD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 Dodaci 3x USB 3.1 Gen1, 2x USB-C 3.1 Gen2, 3,5-mm audio i ulaz Masa 3,9 kg Debljina 41 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Serija laptopa Predator Helios 500 nije nastala s ovim modelom u kojem je Ryzen, već je Acer još ranije na tržište izbacio model temeljen na Intelovom Core i7-8750H i grafičkoj kartici GeForce GTX 1070. Model koji smo dobili na test naizgled je posve jednak, no u sebi ima osjetno drugačiji hardver – stolni Ryzen 7 2700 i stolni GPU Radeon RX Vega 56. Impresivno je da je takav hardver performansi desktop klase ubačen u laptopovo kućište, no čini se da su Acerovi inženjeri zaključili kako njihovo kućište i hlađenje mogu držati temperature pod kontrolom.

Da se podsjetimo, Ryzen 7 2700 jedan je od najnovijih AMD-ovih procesora, s deklariranom potrošnjom od 65 W. Procesor ima čak osam jezgri, podršku za SMT, zbog čega ga operacijski sustavi i aplikacije vide kao 16-jezgreni procesor, te hrpu cache memorije. Radeon RX Vega 56 je, pak, slabija sestra punokrvne Vege 64, trenutačno najmoćnije AMD-ove kartice koja je specifična po iznimnoj fleksibilnosti, ali i visokoj razini potrošnje. S druge strane, Vega 56 nije toliko rastrošna kao njena starija sestra, što smo primijetili i kad smo je isprobali u obliku diskretne kartice. Ryzen 7 2700 i Vega 56 jednostavno svojim specifikacijama bolje pogađaju optimalne parametre procesa kojim su proizvedeni, pa zato imaju bolji omjer performansi i potrošnje u odnosu na svoju jaču braću.

Kao stolno računalo

Procesoru i grafičkoj kartici društvo prave dvije pločice 2.133-megahercne DDR4 memorije ukupnog kapaciteta 32 GB, NVMe SSD, čvrsti disk od jednog terabajta, a za prikaz se brine 17,3-inčni Full HD IPS monitor, maksimalne brzine osvježavanja 144 Hz i s podrškom za AMD-ovu tehnologiju FreeSync. Memorija nije baš brza, što nije sreća u pogledu optimiziranja performansi Ryzena, no ima je puno, a i dobro je što radi u dvokanalnom modu. Imajte na umu da laptop zapravo ima četiri utora za memoriju, što je vrlo neobično. Samim time, moguće je kasnije napraviti nadogradnju i dodati još memorije. Performanse SSD-a pristojne su, no čini se da je riječ o jednom od OEM modela starije generacije, koji imaju izvrsne brzine čitanja, no prilikom pisanja nisu tako impresivni.

Laptop je očekivano, ogroman. U najtanjem dijelu kućište je debelo 36 mm, a u najdebljem čak 41 mm. Ništa bolja situacija nije ni kad je u pitanju masa. Sâm laptop teži 3,9 kg, a tome u kontekstu transporta treba pribrojiti i cigletinu od adaptera koja s kabelima teži 1,5 kg. To nije ništa neuobičajeno za DTR (Desktop Replacement) tip laptopa iznimno visokih performansi, no svakako treba imati na umu prilikom kupnje. Veliki gabariti imaju i svoje prednosti jer Acerovi inženjeri nisu trebali raditi osobite kompromise u pogledu hlađenja. Hlađenje, koje zrak uvlači s donje strane uređaja, a izbacuje preko dva velika otvora na stražnjem rubu, radi svoj posao iznimno dobro. Helios 500 je, usprkos specifikacijama, nečujan u uredskim aplikacijama ili pri laganom opterećenju, a čak i kad ga se žestoko nagazi, ventilatori ne rade buku veću od vrlo prihvatljivih 45 dBA. To istovremeno ne znači da se laptop više zagrijava – pod punim opterećenjem temperatura oko WASD tipki na tipkovnici je mlačnih 33 °C, a pod dlanom s lijeve strane 28 °C.

Poklopac Heliosa 500 napravljen je od čvrste plastike. Nije posve čvrst, no skloni smo zažmiriti na blago svijanje prema donjem rubu. Ukrašen je metalnoplavim logom Predator, koji je u skladu s tamnoplavom bojom plastike. Poklopac prilikom otvaranja pruža solidnu količinu otpora, pa otvaranje laptopa traži dvije ruke. Iznutra će vas dočekati relativno debeo okvir ekrana, ukrašen s donje strane metalnom pločicom Predator. 17,3-inčni panel ovog laptopa potpisuje AU Optronics, poznato ime u ovoj industriji. Zanimljivo je da panel iste oznake (AUO329D) nalazimo i na nekim drugim laptopima, pa i onima koji imaju kartice GeForce i podržavaju G-Sync. Panel je Full HD razlučivosti, što je dobar izbor u kontekstu postizanja performansi u modernim naslovima.

Kvaliteta prikaza

Što kaže naš vjerni kolorimetar? Mogućnosti prikaza boja vrlo su dobre, s obzirom na to da ekran pokriva 97% sRGB spektra. Gama je tvornički naštimana na vrijednost od 2,3 što znači da je prikaz nešto kontrastniji nego što je uobičajeno. Maksimalna svjetlina je 297 cd, uz kontrastni omjer od 770:1 pri maksimalnom pozadinskom osvjetljenju. Temperatura bijele točke tvornički je podešena na 6.900 kelvina, što je vrijednost dosta bliska idealnoj od 6.500. Maksimalna svjetlina monitora nije idealna, no dovoljna je za ugodno korištenje pod umjetnim osvjetljenjem. Najveći problem je probijanje pozadinskog osvjetljenja, koje je vidljivo na dva mjesta u donjem lijevom kutu, gornjem lijevom kutu i kao nekakva fleka preko sredine ekrana.

Ispod monitora smještena je raskošna tipkovnica s plavim pozadinskim osvjetljenjem, kojem je moguće regulirati intenzitet. Plavo osvjetljenje također je implementiramo u rub touchpada te tipku za uključivanje uređaja, smještenu direktno ispod ekrana. Boja i efekti osvjetljenja mogu se mijenjati pomoću Acerovog softvera Predator Sense, no, nažalost, nismo ga uspjeli pokrenuti. Kao što smo već rekli, uređaj je inženjerski primjerak pa tako neke stvari ne funkcioniraju. Predator Sense inače bi trebao omogućiti praćenje sistemskih parametara, konfiguraciju osvjetljenja, hlađenja, dodatnih tipki, pa čak i overklokiranje.

Tipkovnica je izvedena vrlo kvalitetno, a tipke imaju natprosječno dug hod, što će se svidjeti određenom segmentu korisnika. Valja napomenuti da pozadinsko osvjetljenje nije izvedeno tako da osvjetljava simbole na tipkovnici, već samo daje konture tipkama. Jedine tipke kod kojih ima probijanja su “specijalne” – WASD i kursorske tipke. One su napravljene i od plastike drugačije, plave boje. Iznad lijevog dijela tipkovnice smješteno je šest dodatnih tipki. Za pretpostaviti je da ih je moguće vezati za nekakve profile koje kreiramo preko aplikacije Predator Sense. Touchpad je izveden vrlo kvalitetno, s odvojenim tipkama. Kako je i red, implementiran je u skladu s Microsoftovim standardom Precision touchpad, što jamči odličan odziv, implementaciju gesti i preciznost. Helios 500 može se pohvaliti i, za jedan laptop, vrlo pristojnim zvučnicima.

Ubojita mreža

Ponuda konektora vrlo je dobra. Na stražnjoj strani imamo DisplayPort i HDMI 2.0, na lijevom boku RJ-45 mrežni konektor, USB 3.1 Gen1 i dva USB-C 3.1 Gen2. S desne strane još su dva USB-a 3.1 Gen1 te dedicirani konektori za slušalice i mikrofon. Na bokovima laptopa također se nalaze i izlaz toplog zraka sustava za hlađenje, a vidljiva su i golema rebra hladnjaka smještenih unutar kućišta. Dakle, laptop baca topli zrak kroz četiri otvora – dva straga i po jedan na bokovima. Kad govorimo o konektorima, treba spomenuti i mrežne mogućnosti uređaja, s obzirom na to da nisu baš svakidašnje. Za žično umrežavanje brine se Killerova mrežna kartica E2500, a za bežičnu mrežu Killerova Wireless-AC 1550, koja se na naš Asusov router spajala brzinom od 866 Mbit/s. Odabir Killerovih mrežnih konektora savršeno odgovara primarnoj igračkoj namjeni ovog laptopa.

Kakve ova zvijer ima performanse u praksi? Ukratko, iznimne, što svakako treba zahvaliti i moćnom hlađenju. Ryzen 7 2700 sa svojih osam jezgri odličan je izbor za sve aplikacije koje mogu iskoristiti tako velik broj jezgri, a bogme nije loš ni za igranje. U Cinebenchovom testu, koji mjeri performanse samo jedne jezgre, bilježi nešto manje rezultate u odnosu na Intelov Core i7-8750H, a koji je znatno sporiji u Multi-core testu. Bitno je naglasiti da moćno hlađenje jamči da nema usporavanja procesora, pa ni grafike, što nije slučaj kod laptopa manjih gabarita, pa samim time i slabijeg hlađenja.

rezultati testiranja Cinebench R15 Multi-core 1.510 Single-core 163 3DMark First Strike DX11 13.313 Time Spy DX12 5.761 Igre – 1080p maks. postavke Rise of the Tomb Raider DX12 90 fps Total War: Warhammer DX11 74 fps Final Fantasy XV Benchmark 4.830

Kad je riječ o igrama, performanse su također izvrsne, iako će biti nužno kresati postavke ako se želite približiti brojci od 100 fps, kad je riječ o najzahtjevnijim naslovima. Također treba obratiti pozornost na odabir verzije DirectX-a prilikom pokretanja igara. U dosta slučajeva korištenje DirectX-a 12 rezultirat će boljim performansama u odnosu na DirectX 11. Primjerice, u našem primjerku igre Rise of the Tomb Raider, prebacivanje na DX12 rezultiralo je porastom prosječnog frameratea s 82 na 90 fps. S druge strane, kod nekih igara DX12 ne radi baš kako treba pa su performanse lošije. Recimo Total War: Warhammer prebacivanjem na DX 12 pada sa 74 na 62 fps. Neki rijetki naslovi, recimo, uopće nisu dobro optimizirani za Radeon kartice. Ispostavilo se da je Final Fanstasy XV jedan od njih. U benchmark verziji koju smo koristili dolazilo je do vidnog usporavanja igre u scenama borbe. Doduše, imajte na umu da je FF XV jedan od naslova koji je izrađen pod strogim patronatom Nvidije, u sklopu programa GameWorks. Samim time, nije nemoguće da se koriste neke metode renderiranja koje ne odgovaraju grafičkoj arhitekturi Radeon kartica.

Acer Predator Helios 500 u testiranoj konfiguraciji s Ryzenom 2700 i RX Vegom 56 laptop je impresivnih mogućnosti i konstrukcije. Ako tražite iznimno moćan, ali i tih laptop, kako za rad, tako i za igranje, ova plava mrcina odličan je izbor. Samo ćete morati malo zažmiriti na probijanje pozadinskog osvjetljenja (inherentno za sve IPS monitore) i nabaviti vrlo čvrstu i veliku torbu kada ga odlučite ponijeti sa sobom na drugu lokaciju.