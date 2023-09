Agon - 8-bitno računalo koje pruža programersku zabavu i starima i mladima

Agon Light 2 CPU eZ80F92/20 MHz GPU ESP32 D4 Pico Memorija 512 KB Vanjska memorija μSD kartica (FAT 32) Dimenzije 106 x 65 mm Operacijski sustav MOS + BBC Basic Povezivost GPIO port, UEXT konektor, USB/PS/2 tipkovnica, μSD čitač, USB-C Dojam Izuzetno zabavan projekt za one koji vole prčkati po računalima općenito i one koji se vole prisjetiti kako je to bilo „nekada“ raditi na 8 bita, ali uz prednosti sada dostupne tehnologije

Primjer "workflowa" - spajanje glavnog računala s Agonom preko USB-a i korištenje hexloada na Agonu i batch skripte na PC-u (koja poziva skriptu u Pythonu... lol) da bi se .hex datoteka prebacila na Agon...

Oni koji nas redovitije prate možda se sjećaju prošlogodišnje teme Nova snaga iz starih bitova u kojoj smo pisali o novim varijantama starih 8-bitnih računala iz 80-tih, a usput spomenuli i razne neo-retro pokušaje, pa tako i one iz The Byte Attica. Radilo se o Cerberusu 2080, dvoprocesorskom računalu s procesorima Z80 i MOS 6502, te o manjem Agon Lightu. Potonji je baziran na eZ80F92 procesoru na 20 MHz koji je kompatibilan sa Zilogovim Z80, ali podržava i 24-bitni adresni prostor te dolazi s integriranih 512KB SRAM-a.

I dok Byte Attic za svog kerbera još uvijek traži tko će pokrenuti proizvodnju i distribuciju, od proljeća ove godine Agon je postao dostupan svima onima koje ovaj tip računalstva zanima. Glavni proizvođač i distributer u EU je bugarski Olimex (AgonLight2 - Open Source Hardware Board (olimex.com)) odakle je i nama u svega dva radna dana stigao naručeni Agon. Osnovna cijena je 50 eura, ali s troškovima dostave i obaveznom PS/2 tipkovnicom (o tome kasnije detaljnije), ukupan ceh je na kraju bliži 80-tak eura. Imajte na umu da ovo nije nikakvo radno računalo ni u kojem kontekstu, već isključivo hobistički hardver, pa je li to skupo ili nije, ostavljamo svakome na njegovu hobističku prosudbu.

Prije nego krenemo u korisničko iskustvo nakon par mjeseci intenzivnog druženja, ponovimo još jednom hardverske osnove na kojima je sve bazirano.

Prvi Agon Light imao je ponešto drukčiji raspored komponenti u odnosu na ovdje opisanu komercijalnu verziju koja stoga nosi redno broj 2

Malen (ali tehničar)

Agon Light 2 „računalo“ je zapravo matična ploča minijaturnih dimenzija 106*65 mm s već instaliranim svim komponentama koje joj trebaju za rad. To je glavni procesor eZ80F92 na 20 MHz (kompatibilan sa Z80, ali u ADL načinu rada podržava 24-bitno adresiranja i 24-bitne registre - kod Z80 je jedno i drugo tek 16-bitno) te dolazi s nešto novih instrukcija te optimiziranim instrukcijama - većinom izvršavanje u jednom ciklusu.

Minijaturno računalo. Koje radi.

U Agonovoj konfiguraciji, sva memorija, u ovom slučaju 512 KB interne SRAM memorije na procesoru, koristi se za programe i podatke, a videomemorija (520 KB internog SRAM-a + 448 KB internog ROM-a) je dio ESP32 D4 Pico procesora koji je pored generiranja grafike zadužen za I/O funkcije, zvuk, mrežu (ESP32 linija podržava WiFi komunikaciju).

Zapravo… ESP32 Pico je toliko moćan procesor sam po sebi, da bi i bez eZ80 na ploči mogao biti sistem na čipu i k tome boljih performansi od 20-megahernog eZ80. Korištenjem FabGL biblioteke koju je za čip razvio Fabrizio di Vittorio - odatle ono Fab u imenu, s ovim procesorčićem se mogu postići zavidni rezultati s 2D grafikom jer podržava hardversku pozadinu, hardversko skroliranje slike, hardverske sprajtove, programabilne rezolucije i dubinu boja i druge 2D grafičke funkcije koje su u doba 8-bitnih računala bile skoro nezamislive, a pored svega toga ima i kompletnu podršku za rad s periferijom (PS/2 miš i tipkovnica, SD kartice, zvuk, VGA izlaz, WiFi…).

Kad spominjemo teoretskog miša, za sada ga na Agon nije moguće nigdje priključiti jer je moguće spojiti samo tipkovnicu preko USB A utora. Međutim, da sve ne bi bilo prejednostavno, ovo nije običan USB-A utor…

Radi se, zapravo, o PS/2 sučelju (nativno podržanom u FabGL-u i ESP32 procesoru), ali koje je izvedeno preko fizičkog USB utora.

U praksi ovo znači da na njega možete spojiti samo PS/2 tipkovnicu s PS/2 na USB prilagodnikom, odnosno USB tipkovnicu koja podržava PS/2 protokol. Ako niste znali da to postoji, ne brinite se, većina nas to nije znala, a otprilike 100% trgovaca koje smo pitali nisu imali pojma da to postoji.

U našem slučaju smo spojili staru Lenovo PS/2 tipkovnicu na adapter iako navodno postoje tipkovnice s USB-om koje zapravo funkcioniraju koristeći PS/2 protokol. Mi smo probali pet takvih, stativa, vratili se na 20 godina staru provjerenu tehnologiju.

Pored USB-A utora, Agon dolazi s 32-pinskim GPIO konektorom (može se koristiti za upravljanje vanjskim uređajima, LED-icama, robotikom itd.); 10-pinskim UEXT modulom za proširenja (WiFi kartica, primjerice), 2-pinskim konektorom za litij-ionsku bateriju (3,7-4,2V) koja je dovoljna za pokretanje ovog računala, USB-C utorom koji se koristi za napajanje (bilo koji 0,5-amperski USB izlaz je dovoljan), VGA izlazom i čitačem μSD memorijske kartice. Pored ugrađenog „PC zvučnika“, Agon ima i 3,5-milimetarski audio izlaz na koji možete spojiti slušalice ili pojačalo. S obzirom da zvukovne sposobnosti nisu nešto naročito očekujte zvuk kakav su imale igre na komodorcu, Amstradu, Gameboyu ili nečem sličnome, ali malo lošiji. U svakom slučaju, ne ono na što ste navikli na svojim PC-ima.

Agon kućišta - uradi sam Sam Agon dolazi bez ikakvog kućišta, gol k'o od majke rođen, iako mu to zapravo previše ne smeta – nekoliko dana smo ga tako pogonili i nije nas „ubila struja“, a niti smo naškodili Agonu. Naravno, kad već postoje gotove STL datoteke s kućištima za Agona, a danas svak ima 3D pisač, zašto ne bismo mališu obukli da ljepše izgleda? U našem slučaju smo odabrali kućište s Printablesa koje dolazi u više varijanti i vjerojatno je najbolje dizajnirano od više raznih kućišta za ovo računalo koje smo vidjeli. Kućište se ispisuje iz dva dijela koji izvrsno sjedaju jedan na drugi i u koje izvrsno nasjeda Agon, ali ostaje problem – nema pristupa kratkospojnicima na ploči, a koje ćete trebati povremeni zatvoriti i otvoriti – kad nadograđujete firmware, primjerice. U tom slučaju, morate odviti četiri vijka koja drže kućište na okupu i prtljati po kratkospojnicima. U retrospektivi nam se čini da bi nešto ružnije, ali bitno praktičnije kućište s iste adrese bilo ovo, jer ostavlja slobodan pristup ploči.

Povratak osnovama

Kako je bio običaj prije 40-tak godina, osnovno sučelje s računalom je i kod Agona Basic iz komandne linije. Varijanta koju koristi je BBC Basic prerađen za Agon, o kojem možete više pročitati u okviru.

Jedan od demo programa u BBC Basicu u ovom slučaju s assemblerskim dijelom za baratanje spriteovima

Pored Basica, tu je i MOS („Machine Operating System“) koji je osnovni operativni sistem na kojega se kači BBC Basic, donekle nalik okljaštrenom DOS-u ili CP/M-u.

Dobra stvar MOS-a je da za razliku od ugrađenog BBC Basica ne pravi razliku između malih i velikih slova pa vam neće dati poruku „Mistake“ napišete li „dir“ ili „DIR“. Loša stvar je da mu je funkcionalnost rudimentarna (14 komandi), a iako je moguće slagati batch skripte (samoizvršiva skripta ima ime Autoexec.txt i izvršava se tijekom učitavanja MOS-a po pokretanju računala), radi se o vrlo jednostavnim programčićima bez ikakve mogućnosti interakcije s korisnikom, dakle, ni izbliza onome što mogu skripte u DOS-u na PC-u.

Funkcijama MOS-a se može pristupiti iz Basica, a tada moraju imati prefiks „*“ (*dir, *mkdir, *cd, *copy, *load itd. ili korištenjem ključne riječi „OSCLI“ iza koje slijedi mos funkcija s parametrima ). Usput, iz BBC Basica se izlazi u MOS komandom „*bye“.

Učitavanje programa u memoriju iz MOS-a izvodi se naredbom „load“ i ime programa. Za razliku od Basica gdje imena datoteka moraju stajati u navodnicima („test.bas“), u MOS-u kao i u DOS-u imena navodimo bez navodnika – load sokoban.bin. Pokretanje tako učitanih binarnih programa izvodi se komandom run. Ukoliko se radi o, primjerice, Forth programu koji treba svoj runtime intepreter, tada prvo učitamo interpreter, a zatim program:

load forth.bin

run . dodemo.4th

Točka („.“) ispred imena programa dodemo.4th znači da prethodno učitani forth.bin pokreće program dodemo.4th.

Isto tako je moguće iz MOS-a pokrenuti program u Basicu:

load bbcbasic.bin

run . test.bas

itd.

Pored Fortha i Basica za Agon je moguće koristiti i C-kompajler (SDCC - Small Device C Compiler (sourceforge.net)), a jedan od propulzivnijih članova Agonove developerske zajednice, Alexandar Sharikin („Nihirash“ na Githubu) napravio je i minimalni SDCC template slobodan za korištenje svima: nihirash/Agon-MOS-SDCC-Template: Minimal SDCC template for creating MOS applications (github.com).

Tu su i stranice Agon Projects (breakintoprogram/agon-projects: Official AGON QUARK Firmware: Projects (github.com) gdje su dostupne i tri verzije famoznog „Hello, World“ programa u 16- i 24-bitnom (ADL) assembleru za Agon, te C-program kompajliran u 24-bitni (ADL) izvršni kod.

Ovdje potpisani pretpostavlja da bi se uz nešto truda moglo iskoristiti i ccZ80++ razvojno okruženje (Programming language for Zilog Z80 with objects - ccZ80++ (webcindario.com)) koje donosi C++(-ish, što bi rekli Ameri…) sintaksu i jezik na Z80 računala, ali samo u 16-bitnom načinu (za sada?) i radi prilično impresivno na 8-bitnim računalima i emulatorima poput Amstrada CPC, MSX-a i ZX Spectruma.

BBC Basic - tipkajmo do zore Slijedeći slavne tradicije gotovo svih 8-bitnih računala iz 80-tih uz jedan ili dva izuzetka koji su dolazili s Forthom kao osnovnim programskim jezikom, Agon dolazi s Basicom i to BBC Basicom. Kao što znaju oni stariji koji ovo čitaju, BBC Basic je u doba 8-bitne revolucije kućnog računalstva imao kultni status „nenadmašnog“ dijalekta, što je vjerojatno razlog da i danas postoji u različitim varijantama za suvremena računala, uključujući i verzije za Windowse, MacOS i Linux. Možda je zato ovaj dijalekt izabran da bude osnovni programski jezik Agona. Kao i preteča iz 80-tih i Agonov BBC Basic ima neke svoje specifičnosti koje bitno odudaraju od Microsoftovog BASIC-a koji je praktički bio standard za 8-bitne BASIC-e. Počnimo s dobrim stranama. Za početak, BBC Basic ima integriran jednoprolazni simbolički assembler koji se vrlo jednostavno integrira u program u BASIC-u. Iz priloženog primjera možete vidjeti kako to izgleda – potrebno je odvojiti memorijski prostor za strojni kod („DIM code 1024“ – u ovom slučaju „DIM“ ima funkciju rezerviranja 1025 bajtova memorijskog prostora za sebe, odvojenog od prostora za OS, Basic interpreter, Basic program i sistemske varijable i stack), a sam kod u assembleru slijedi iza uglatih zagrada i završava uglatim zagradama. Varijabla P% daje početnu vrijednost PC-u – registru Program Counter, ali sam početak koda se stavlja na mjesto varijable O% , s tim da obično vrijedi P%=O%=code, ali moguće je i da se program učita od jedne adrese (O%), a izvođenje počinje od neke druge adrese (P%). Primjer priložen na SD kartici: 10 REM Assembler Stub 20 : 30 : 40 DIM code 1024 50 : 60 REM Z80 code 70 : 80 FOR I%=0 TO 3 STEP 3 90 P%=code 100 [ 110 OPT I% 120 : 960 ] 970 NEXT 980 : 990 STOP „OPT“ je instrukcija assembleru kako kompajlirati kod ovisno o vrijednosti I% (bajt s flegovima - detalji su dani u uputama), a kako je je assembler jednoprolazni, ako koristite labele, kompajliranje će praktično uvijek biti u dva prolaza da bi njihove adrese sjele na svoja mjesta - zvanje potprograma unaprijed, dakle prema labelama koje još nisu očitane kada se prvi puta pozivaju – stoga i for-next petlja od dva prolaza u kojoj se kompajlira kod. Za sada i BBC Basic i ugrađeni assembler rade u 16-bitnom adresnom prostoru običnog Z80 procesora unutar bloka od (samo) 64 KB memorije, ali autor porta Dean Belfield (https://github.com/breakintoprogram) već radi na ADL verzijama (Address Data Long – 24-bitne memorijske adrese) i Basica i assemblera koje u potpunosti mogu iskoristiti veći memorijski prostor koji nudi eZ80 varijanta procesora i dodatne assemblerske instrukcije. Sadašnja implementacija BBC Basica dolazi s funkcijama za crtanje linija, točki, trokuta, krugova i elipsi i popune ploha, odabir boja grafike i teksta, te prilično rudimentarnom funkcijom SOUND za rad sa zvučnim čipom. Moguće je definirati korisničku „karakter-grafiku“ (UDG) – redefiniranjem znakova fonta preko instrukcije VDU 23, n, a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, gdje je n ASCII broj znaka, a a0 do a1 je 8 bajtova definicije znaka (u matrici 8*8 bitova). Ovako možemo „crtati“ metke, rakete, svemirske brodove ili njihove segmente koristeći ovako predefiniranu i obično bržu grafiku od baratanja komandama za crtanje iz BASIC-a kako se radilo u doba 8-bitnika. Koga zanima moderni pogled na ovu tehniku, može pogledati Attack of the PETSCII Robots (na Steamu je dostupna i komercijalna verzija). Od lošijih strana BBC Basica na Agonu spomenimo da je to po svemu Basic iz 80-tih, prenijet u 21. stoljeće. Ovo znači da se i dalje moramo pokoravati arbitrarnim pravilima o pisanju programa u Basicu iz zore računalstva kao što su nepostojanje labela za račvanje programa (moramo koristiti brojeve linija: GOTO i GOSUB nnnnn – tim bizarnije što BBC Basic za 32-bitne platforme podržava programe bez numeriranih linija i labele, i što assembler u 8-bitnom BBC Basicu podržava labele, ali samo unutar assemblerskih modula) te sve ključne riječi moraju biti napisane – verzalom. Neprihvatljivo ako dolazite s neke druge varijante Basica, recimo Amstradovog Locomotiv Basica koji je razumio i print i PRINT. S druge strane, iako pravi razliku između malih i velikih slova kod varijabli (A=1 i a=1 su dvije različite varijable), to ne radi dosljedno, pa su imena datoteka „A.BAS“ i „a.bas“ za ovaj BASIC ista datoteka. Tokenizacija radi u stilu 80-tih pa je deklaracija varijable „printer=1“ dozvoljena, a „PRINTER=1“ nije, jer u drugom slučaju prvi dio imena varijable je ključna riječ i ne može se koristiti za ime varijable. Kako trenutno postoji više (desetaka?) varijanti BBC Basica, može vas zavesti ideja da varijanta za Agon može stvari koje aktualne varijante mogu, a kao što su: DIM A() A()=1,2,3 Ili definiranje strukture: DIM Player {xpos%, ypos%, lives%,…} Player.xpos%=x Player.ypos%=y… … … ali, naravno, ne može. K tome je ključna riječ VDU toliko pretrpana posve različitim funkcijama (od setiranja grafičkog moda, definiranja zvuka, traženja podataka s GPIO portova…) da pravi programe bitno nečitkijima nego bi trebali biti. Ukratko, nakon početne zbunjenosti, pa oduševljenja ovim Basicom, ovdje potpisani je sad negdje prošao medeni mjesec i već ga ispod oka podozrivo pogledava… Ne postoji niti sintaksa za pisanje binarnih brojeva (nešto u stilu &x00001111 ili slično) – samo decimalni i heksadecimalni brojevi što ne bi bilo strašno da famozna VDU funkcija često ima potrebu postavljanja pojedinačnih bitova (zastavica) u kontrolnom bajtu da bi radila ono što vi želite da radi… Dobra stvar je da postoji provjera sintakse za Visual Studio i Visual Studio Code za BBC Basic, kao i kompletan BBC Basic za Windowse sa svojim IDE okruženjima (koja su loša, stara 20-tak godina), pa si tako možete donekle olakšati programiranje tipkajući na PC-u. Borba je to, nećemo vas lagati… Šlag na kraju – ne postoji automatizirani garbage collection tipa FRE(„“) koji imaju drugi, microsoftoidni Basici, već se od programera očekuje da vodi o tom računa. Tko je verziran u C/C++-u i navikao je na malloc/free, a programirao bi u Basicu na 8-bitnom računalu – ovo mu je rješenje! S Basicom u paketu dolazi i 20-tak kratkih programa koji demonstriraju mogućnosti ovog konkretnog dijalekta, ali i samog Agona (hardversko skroliranje i sprajtovi, interni sat, zvuk, crtanje primitiva, paleta boja, grafički modovi itd.), pa tko misli programirati u ovome vjerojatno najjednostavnijem od programskih jezika i iskoristiti mogućnosti Agona, ovi primjeri bi bili mjesto odakle početi. Usput, tko želi saznati više o fascinantnoj povijesti BBC Basica i njegovom prvom tvorcu (u to doba Roger Wilson, kasnije je postao Sophie Mary Wilson, R. T. Russell održava najnovije verzije, ali izvorni autor je bio/bila Roger/Sophie Mary Wilson) savjetujemo ova dva članka na Wikipediji: BBC BASIC - Wikipedia i Sophie Wilson - Wikipedia

Kako nadmudriti Basic – savjeti iz priručnika – definiramo polje stringova, pa ga ispraznimo i onda se nadamo da će kasnije programske varijable koristiti taj prostor za sebe i neće prepisati program ispod sebe.

Žongliranje SD karticom i hexload za spas

Jedan od problema prebacivanja programa i podataka s raznih internetskih repozitorija na Agon je činjenica da je ovaj posve neumrežen, iako ga je moguće korištenjem dodatne WiFi UEXT kartice i s odgovarajućim softverom spojiti na Internet (snail + netman – pogledati kod genijalnog Nihirasha kako je napravio gopher preglednik za Agon Light - Agon-MOS-Tools/esp8266/snail at main · nihirash/Agon-MOS-Tools (github.com)).

Gopher za Agona, djelo Alexandra Sharikina

Dakle, iako je neka povezivost s Internetom moguća, spajanje na lokalnu mrežu i razmjena datoteka s vašim PC-om u stilu onoga na što smo navikli još nije moguća.

U većini slučajeva stoga ćete na glavnom računalu skinuti s Interneta ono što vas zanima, izvaditi μSD karticu iz Agona, staviti je u μSD čitač na glavnom računalu, snimiti to što trebate i onda vratiti karticu u Agon.

Ovo je za one koji koriste gotove programe uglavnom prihvatljivo rješenje, ali ako mislite nešto programirati, posebno u cross-compilerima, odnosno koristiti IDE na Windowsima (Visual Studio Code, recimo) i prebacivati to i isprobavati kako radi na Agonu, vrlo brzo ćete biti u agoniji.

Stalno žongliranje ovim (vrlo nepouzdanim i prtljavim) karticama jamči frustraciju, pa stoga nije čudo da postoji bolje rješenje – spajanje PC-a kabelom s Agonom i prebacivanje datoteka bez mučenja s memorijskom karticom.

Za ovo se koristi hexload pomoćni program, ali potrebno je i zakrpati firmware (MOS) tako da Z80 i ESP32 znaju kad je koji bajt odaslan i sretno primljen na onoj drugoj strani – naime eZ80 u Agonu komunicira s VDP-om preko internog serijskog porta pa je za potrebe slanja Intelovih I32 .hex podataka (VDP ih prima od PC-a i šalje ih glavnom procesoru da ih pohrani u memoriju) trebalo mrvicu promijeniti pravila protokola (iskorišten je bajt koji je inače keyboard modifier u MOS-u) kao brzo i „prljavo“ rješenje problema.

Za normalniji i svestraniji način komunikacije PC-a s Agonom (i obratno), vjerojatno će bitno veći dio MOS-a morati biti promijenjen da bismo mogli slati i sve ostale tipove datoteka između ova dva računala.

Ako samo programirate, pak, priložena skripta u Pythonu i eventualno vlastita skripta koja automatizira slanje koda iz editora na PC-u prema Agonu je vjerojatno dosta.

Spajanje dvaju računala je za potrebe hexloada, usput, moguće spajanjem USB-a na PC-u preko USB to FTDI prilagodnika (ovako nešto, recimo - FT232RL 3.3V 5V Adapter Serial Converter Mini USB to TTL FTDI Modules Compatible | eBay) na GPIO pinove Agona ili jednostavnije - USB s PC-a na USB-C na Agonu. Iako se ovaj USB na Agonu koristi za napajanje, kako Agon koristi manje od pola ampera u radu, bilo koji USB port s PC-a dovoljan je za njegovo napajanje.

CP/M za ekipu

CP/M 2.2 na Agonu s četiri 8-megabajtna diska koja koja nećete tako brzo popuniti

Iako je službeni OS Agona MOS (+ BBC Basic), moguće je koristiti i - CP/M. Već nekoliko puta u ovom tekstu spominjani Nihirash/Sharikin je prebacio CP/M 2.2 na Agon - nihirash/Agon-CPM2.2: CP/M 2.2 port for Agon Light that didn't require custom firmware. Use your Agon fully and have access to CP/M system. (github.com).

Kako je CP/M odavna u javnom vlasništvu, kao i praktički sve aplikacije ikada za njega napisane, tako je i korištenje ove verzije i svih njegovih aplikacija za Z80 kojih se možete dočepati na još uvijek brojnim internetskim CP/M repozitorijima posve legalno i besplatno.

Ovo govorimo stoga jer za CP/M postoji gomila programa – od tekst-procesora (Wordstar), editora, raznih programerskih alata: Fortrana, Pascala, COBOL-a, Module, Algola, Basica, C-ova i ostaloga ne nedostaje, ali, naravno, nećete naći C++ kompajler ili Python za CP/M.

Postoji čak i nešto igara, primjerice Sargon šahovski program, verzije Donkey Konga, Invadersa i Pacmana za „karakter-grafiku“ jer CP/M 2.2 ne podržava grafiku već isključivo tekstualne terminale, te raznih pomoćnih programa za rad s diskovima i konvertiranje i arhiviranje datoteka, terminal programe i slično.

Naravno, sve Infocomove avanture: Zork 1-3 i sve ostale su tu i slobodne za korištenje.

Ukratko, iako vjerojatno ne biste kupili Agon da biste na njemu pokrenuli CP/M (ako vam je do toga, postoji hrpa softverskih emulatora 8-bitnih računala, od Altaira 8080, TRS-a, Amstrada, Commodorea 128 i drugih za koje postoji CP/M), ali ako ste već postali vlasnikom Agona ili se spremate, onda je povremeno posezanje za CP/M-ovom bibliotekom programa, bitno većom od Agonove, nešto što vam u ovom trenutku može pomoći.

Rad i „rad“

Spominjali smo korištenje glavnog računala kao mogući način organizacije rada onih koji žele malo ozbiljnije programirati za Agon. Naravno, moguće je raditi i na samome Agonu. BBC Basic koji je dio osnovnog paketa (možete ga skinuti s čitavim početnim kompletom programa sa službene grupe na Facebooku) ima vlastiti editor, a moguće je skinuti i nano editor (vjerojatno poznat onima s iskustvom na Linuxu) koji radi sasvim pristojno za jednostavnije tekstove. Naravno, ovo nije IDE, nema koloriranu sintaksu, pomoć i sve ono što smo navikli s modernim razvojnim okruženjima. U osnovi, ako koristite Agon za programiranje u assembleru, ili C-u (koji su trenutno podržani s kompajlerima) radite to tako da snimite izvorni kod i onda pozovete kompajler iz komandne linije da to proštrumfa i kompajlira ili vam javi greške, pa opet iznova.

Isto je i s programima u Forthu, ako vas rajca kako to radi na Agonu. Usput, Agon ima Forth16 i Forth24 – pogodili ste, ovaj drugi koristi 24-bitni adresni prostor, dok ovaj prvi radi samo unutar bloka memorije od 64 KB.

Izvanredni Sokoban Jeroena Veneme za Agon vjerojatno je trenutno najbolja igra za ovo računalo, iako vrijedi poviriti i Nihirashov Rokky

Ali, to nije jedini problem rada na Agonu i s Agonom. Drugi problem je videoizlaz, koji je isključivo VGA tipa, tako da ćete morati pronaći monitor koji ima VGA ulaz (moguće je i korištenje VGA ti HDMI konvertera, o tome u okviru) i k tome podržava sve trenutne rezolucije u kojima Agon radi.

Kažemo „trenutne“ jer je ESP32 posve programabilan i četiri trenutno podržana grafička „moda“ u MOS-u i Basicu od 320*200 do 1024*768 točaka mogu, i vjerojatno će dobiti nove pridošlice. Ovo znači da monitor mora podržavati i niske rezolucije/frekvencije i one malo više, a ako imate monitor kupljen unutar zadnjih deset godina, makar i imao VGA ulaz, lako je moguće da će mu najniža rezolucija (320*200/60 Hz) zadavati problema – mnogi je moderniji monitori ili televizori ne mogu prikazati. U našem slučaju smo samo radi Agona iskopali dva prastara monitora koja su bila predodređena za otpad i onaj s nešto boljom slikom smo stavili kraj glavnog radnog monitora samo za Agon.

Agon Console8 - igraća konzola bazirana na Agonu Kako je dizajn i sav firmware Agona posve slobodan za upotrebu i kopiranje (na službenim stranicama moguće je skinuti sav potreban materijal i layout tiskane pločice za one koji mogu kompletan projekt sami napraviti) ne treba čuditi komercijalni projekt Agon Console8 britanske tvrtke Heber. Kao što s priloženih fotografija možete vidjeti, radi se o blago dorađenoj verziji originalnog Agona Light s ponešto optimiziranim komponentama (na slici je očit dodatak dva muška DB-9 utora – vjerojatno za neku vrstu igraćih palica), te USB-B i USB-A utori uz odvojeni utor za napajanje i povratak PS/2 utičnicer umjesto USB-a za spajanje tipkovnice. Navodno Haber već ima „svoje ljude“ koji rade na softveru (igrama) za ovu konzolu, a STL datoteke iz kojih je moguće 3D otisnuti kućište bi se uskoro trebale pojaviti na Printables stranicama. Iako želimo biti optimisti, moramo reći da ne očekujemo previše od ovog projekta jer se mjesecima ništa ne događa, u što ubrajamo i izostanak bilo kakvih novosti na Printables.com, a i činjenice da je teško vidjeti kome je ovo namijenjeno. Neo-retro entuzijasti koji se skupljaju u Agonovoj grupi na Facebooku ionako sami razvijaju firmware i softver za ovu „platformu“, a kome je do igranja, danas se na bilo kojem smartfonu može igrati neusporedivo bolje nego s Agonom. Ako negdje nađete PS/2 za 50-tak eura (Console8 će sigurno biti skuplja od toga), a do igre vam je, možete biti sigurni da ćete imati neusporedivo više izvrsnih komercijalnih igara nego će Haberovi ljudi i nezavisni entuzijasti ikada napraviti. Ukratko, mislimo da je komercijalna privlačivost Agona van vrlo uskog kruga entuzijasta, a pogotovu među onima kojima treba igraća konzola uglavnom mikroskopskih razmjera.

Izgled konzole s kućištem kojega korisnik sam treba ispisati, ali STL datoteka (kao i same konzole) još nema

Redizajnirana matična ploča konzole – Dodavanje normalnog prekidača, izmještanje GPIO konektora i dodavanje dva DB-9 konektora smatramo izvrsnom idejom.

Postoji i VGA to HDMI konverter kojim možete Agonov izlaz spojiti na HDMI ulaze novijih monitora. Radi se o komadu aktivne elektronike kojoj je potrebno dodatno napajanje (USB) i koji preko 3,5-milimetarskog jacka uzima zvuk s Agona i predaje ga na HDMI ulaz monitora (ako ovaj nema zvučnike – nikom ništa).

VGA 2 HDMI adapter - radi se o aktivnom komadu elektronike, ne baš jeftinom, koji k tome ne radi baš najbolje i ne podržavaju ga svi monitori u svim Agonovim rezolucijama. Izbjegavati.

Od tri HDMI TV-a i monitora na kojima smo ovo probali, igrom slučaja samo je naš glavni radni monitor mogao prikazati sve Agonove rezolucije, ali slika je bila bitno lošija nego na VGA ulazu starog monitora kojemu nije trebao ovaj adapter. Dapače, što je VGA to HDMI adapter dulje radio, više se grijao i slika je na monitoru bivala sve lošija.

Pouka, za Agon će vam trebati monitor s VGA ulazom, ali ni tada nije sigurno da ćete imati dobru sliku.

Konačno, odluka Olimexa da inicijalni dizajn Agona promijeni tako da umjesto PS/2 utora za tipkovnicu stavi USB utor, ali koji radi po PS/2 protokolu je loša odluka.

Prvo, gotovo da nema (na domaćem tržištu uopće nema – morat ćete naručiti neku preko Amazona ili eBaya) tipkovnica koje koriste PS/2 over USB protokol. Sve USB tipkovnice koje smo mi provjeravali nisu prepoznate od strane Agona. PS/2 tipkovnice rade normalno, ali potreban je PS/2 to USB adapter koji samo dodatno pravi gužvu na stražnjoj strani Agona i lakše ga je nehotice izvući nego da se tipkovnica direktno ukopča u PS/2 utor.

Drugo, cijenimo prisustvo dugmeta za reset (iako je Agon, začudo, vrlo stabilan i rijetko ga je potrebno resetirati), ali bismo više voljeli da je na tom mjestu došao normalni prekidač. Ovako Agon palimo i gasimo - stavljanjem i izvlačenjem USB-C kabela kojega u mraku nije uvijek lako pogoditi u njegovu rupicu.

Treće, UEXT i GPIO sučelja je trebalo smjestiti negdje na bokove tiskane ploče.

Ovo govorimo stoga jer je čitav Agon vrlo malenih dimenzija i bez problema bi stao s donje strane ili unutar tipkovnice normalne veličine, pa bi onda s drugačijim rasporedom ovih utora oni bili pristupačni sa stražnje i bočne strane tipkovnice, čime bi se gužva i kabeli na stolu mogli bitno smanjiti. Ovako ne postoji način da Agon pričvrstimo za donju stranu ili unutar tipkovnice i da nam istodobno, primjerice, sa stražnje strane budu dostupna oba USB porta, VGA izlaz, μSD čitač, reset i 3,5mm zvučni izlaz i GPIO i UEXT port za proširenja.

Konačno, vjerojatno najveća zamjerka Agonovom „ekosustavu“ je nepostojanje pravog i kvalitetnog emulatora na bilo kojoj platformi – PC-u, Macu ili Linuxu. Nemojte nas pogrešno shvatiti – emulator za Agon nominalno postoji, ali se radi o pabirčenju odvojenog sučelja, odvojenog modula za emuliranje rada eZ80 procesora i odvojenog modula koji podržava grafiku. Ne postoji paket koji jednostavno instalirate na svom računalu, kao što je to slučaj s emulatorima za druge neo-retro platforme kao što su Spectrum Next, Mega65 ili X16 Commander, pa čak i neke manje poznate koje sve imaju posve funkcionalne emulatore, a neki čak rade i u web-sučelju bez ikakve potrebe za lokalnom instalacijom.

Da biste pokrenuli Agonov emulator morate instalirati Rust, podesiti VS ili VSC, napraviti makefile, integrirati odvojene module i tek onda imate na računalu emulator na kojemu možete isprobati nešto prije nego krene „ples tisuću SD kartica“.

Usprkos tomu, obje Facebook grupe posvećene Agonu (Agon Programmers i Agon ) su dosta živahne i ima dosta razgovora i rada, iako, kako je to običaj, otprilike 10% korisnika je zaslužno za 90% stvarno korisnih uradaka, dok smo 90% nas ostalih uglavnom „lurkeri“ i smetala.

Grafički modovi - Četiri jahača apokalipse Agon trenutno podržava četiri grafička načina (moda) rada: 0: 1024 x 768 @ 60Hz, dvije boje po pikselu 1: 512 x 384 @ 60Hz, 16 boja po pikselu 2: 320 x 200 @ 75Hz, 64 boja po pikselu 3: 640 x 480 @ 60Hz, 16 boja po pikselu Kažemo trenutno jer je ESP32 zadužen posve programabilan pa su grafički modovi trenutno ograničeni samo idejom razvijatelja firmwarea za Agon o tome koje rezolucije i dubine boja ima smisla podržati s obzirom na količinu grafičke memorije (520 KB) i potrebama sustava. Trenutno se, primjerice, radi na modu 800 x 600 u 64-bitnoj boji (6 bitova po pikselu). Modovi se iz Basica pozivaju naredbom MODE n, gdje je n broj u prvom stupcu od 0 do 3, odnosno iz MOS-a pozivanjem komande VDU 22, n, gdje je n, opet, broj moda. Svi modovi podržavaju tekst i grafiku (bitno napomenuti jer povijesno to nije uvijek slučaj kod 8-bitnih računala), a kako su trenutno fontovi definirani u matrici 8*8 točaka, lako je izračunati broj slovnih stupaca i redaka za svaki od modova – podijelimo ih s 8. Primjerice 1024/8=128, 768/8=96 – način 0, dakle, daje tekstualni prikaz od 128 stupaca u 96 redaka. Ne treba posebno govoriti da rasterski fontovi ove matrice nisu pretjerano ugodni za oči, tako da ćete za čitanje i listanje vjerojatnije koristiti modove 1 i 3, a za igre mod 2.

Čemu to?

Čitav smisao imanja i korištenja Agona nije u tome da ćete s njime napraviti išta korisno – bilo koji Arduino ili Raspberry Pi daleko je upotrebljiviji s tonom ispoliranih alata i gotovih programa za praktički bilo koju namjenu koja vam može zatrebati u kućnom ili poslovnom okruženju.

Agon, dakle, nije 8-bitni ekvivalent ovih sistema odnosno neka prijelazna „karika koja nedostaje“. Radi se isključivo o hobističkom računalu koje radi (!), što nije mala stvar i koje bi se eventualno moglo koristiti za edukaciju. Naime, ako ga nabavite, sigurno ćete, ako već ne znate, morati naučiti raspored memorije, korištenje kompajlera i linkera, datotečne formate (posebno ako koristite CP/M i onda neizostavne cpmtools), prisjetiti se Basica i Z80 assemblera i ostaloga što je, ako ste računalac „sa stažom“ ostalo daleko iza vas, a ako ste mlađi, vjerojatno se s time nikada niste ni susreli.

Radi se o onom tipu uređaja koji je neke koji ovo čitaju možda i privukao računalima za koji kad sjednete ne idete na Internet vidjeti „šta ima“, već pomislite: „Danas ću isprogramirati Pacmana“. Ili samo pokušati napraviti program koji miče sprajtić po ekranu ne ometajući pozadinu. Ili samo smiče pozadinu u raznim pravcima.

Neki, dakle, rješavaju sudoku i križaljke da uposle mozak, a vi ćete kao hobi upaliti Agon i nastaviti programiranje milijunte verzije Snakea ili Ponga, da vidite sjećate li se još kako se to radi. I bit će vam dobro i zabavno.

Naravno, postoje i neke igre na Agonu – ne možemo baš reći da su sve izvrsne, ali verzija čuvenog Sokobana za Agon je više nego korektno napravljena. Dapače, mi smo na njoj potrošili dane ovog ljeta, a i dalje joj se vraćamo. Rokky, varijanta Boulderdasha je isto vrijedna spomena, a ostale su manje-više u rangu „type-in“ igara kakve su objavljivali časopisi u 80-tima (i koje bismo redovito krivo utipkali).

Tu je i Vezza, alat za pokretanje Infocomovih Z-code igara koje ne koriste grafiku, dakle svih njihovih avantura. I – to bi bilo to.

Sve igre iz doba 8-bitnih računala i konzola na Agonu bi se teoretski mogle izvoditi daleko fluidnije nego na originalnom hardveru: i osnovni procesor – eZ80f92 i grafički podsustav za koji se (između ostaloga) brine ESP32 Pico višestruko su moćniji od ičega dostupnoga u doba 8-bitnih računala. Dakle, ako se netko „zainati“, mogao bi uz relativno malo truda prebacivati stare hitove za one koje to zanima.

Drugo je pitanje, pak, ima li smisla to raditi iz bilo kojeg razloga osim vlastite zabave? Trenutno je, naime, na raznim online emulatorima moguće igrati stotine računalnih klasika iz toga doba posve besplatno, bilo u prvotnoj verziji ili neki od brojnih prerada u JavaScriptu ili nekom p-codu koji se izvodi povrh web-instaliranog emulatora.

Ostajemo, stoga, pri prvotnoj presudi: Agon je digitalni sudoku i križaljka za one kojima sudoku i križaljka nisu dovoljni.

Također, ovdje potpisani iskreno vjeruje da je „povratak korijenima“ koristan za svakoga tko se bavi računalima jer su današnje računalne paradigme toliko apstrahirane da se mnogi aspekti računalstva (assembler, primjerice) mistificiraju čak i među aktivnim profesionalcima koji izvrsno poznaju do u detalje alate s kojima rade, ali su se toliko navikli na slojeve apstrakcije između svog posla i računala na kojem rade da ga smatraju „crnom kutijom“ koja magično izbacuje rezultate.

Vraćanje na „tvorničke postavke“, u doba kada se još vodilo računa o svakom bajtu memorije i direktno komuniciralo s hardverom i dijelovima hardvera pomaže demistificiranju.

Korisne adrese - kad zapne, kako si pomoći? Evo redom nekoliko korisnih adresa za one koje muči agonija: Facebook grupa za korisnike Agona: https://www.facebook.com/groups/agoncomputer Facebook grupa za one koji programiraju za Agon: https://www.facebook.com/groups/agonprogrammers Sadržaj SD kartice s MOS-om, BBC Basicom, Forthom, nešto igara i primjerima u Basicu:

https://www.facebook.com/groups/agoncomputer/permalink/1244090856292294/ Službene stranice TheByteAttica za Agon na Githubu: https://github.com/TheByteAttic/AgonLight Dean Belfield na Githubu – hrpa korisnih stvari za Agon: https://github.com/breakintoprogram Alexander Sharikin „Nihirash“ – takošer hrpa korisnih stvari: https://github.com/nihirash Upute za BBC Basic za Agon Light: https://oldpatientsea.github.io/agon-bbc-basic-manual/0.1/index.html Upute za novije verzije BBC Basica (također korisne): BBC BASIC - Write your own Windows programs