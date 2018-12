AMD Athlon 200GE - Beba Ryzen

Prije nego što smo dobili Athlon na test, Arctic nam je poslao svoje nove pasivne hladnjake – po jedan za Socket AM4 i Intelove utore tipa LGA-11xx. Riječ je o iznimno jednostavnim i prilično velikim hladnjacima koji su izrađeni od anodiziranog aluminija (dakle, aluminija na kojem je formiran zaštitni hrapavi sloj aluminij-oksida) obojenog u crnu boju. Anodiziranje, navodno, pomaže pri prijenosu toplinske energije s hladnjaka na zrak. Oba hladnjaka instaliraju se jednako, tako da se hladnjak s donje strane ploče preko standardnih rupa fiksira vijcima na koje su nabačene opruge – dosta sirovo i za instalaciju nepraktično, no jednostavno i učinkovito. Na oba hladnjaka tvornički je apliciran sloj Arcticove termalne paste MX-2.

Oba hladnjaka preporučena su za korištenje na 35-vatnim procesorima. Naravno, radit će i na onima malo jačima, no u tom slučaju treba računati na visoko zagrijavanje i pad performansi zbog zaštitnih mehanizama procesora. Najveći problem je konstantno opterećenje, jer se toplina akumulira u tijelu hladnjaka, a nema ventilatora da je brzo prenese na zrak. To se lijepo vidi u našem testu, u kojem smo Athlon opterećivali Cinebenchom, čiji se test izvodi nekoliko minuta. Maleni box hladnjak tijekom nekoliko izvođenja držao je konstantnu temperaturu, a pasivac je krenuo odlično, no vremenom je postajao sve gori. Konkretno, s AMD-ovim hladnjakom zabilježili smo 44 °C, a pasivac je krenuo s 35, a već nakon 5-6 izvođenja, dosegao je 60 °C. Ruku na srce, riječ je o testu izvan kućišta i bez ikakve ventilacije, no s dodatkom vrlo tihog ventilatora na kućištu, situacija se ne bi bitno promijenila.