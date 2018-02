AMD Ryzen 5 2400G i Ryzen 3 2200G - Najbolja integrirana grafika do sada

SPECIFIKACIJE - RYZEN 5 2400g Ležište za procesor Socket AM4 Broj jezgara (fizičkih / logičkih) 4 / 8 Radni takt (osnovni / Turbo) 3,6 do 3,9 GHz Integrirana grafika Radeon Vega 11 CU, do 1.250 MHz TDP 65 W

specifikacije - Ryzen 3 2200G Ležište za procesor Socket AM4 Broj jezgara (fizičkih / logičkih) 4 / 4 Radni takt (osnovni / Turbo) 3,5 do 3,7 GHz Integrirana grafika Radeon Vega 8 CU, do 1.100 MHz TDP 65 W

Iako je AMD prvi na tržište izašao s procesorima koji imaju integriranu grafiku, tvrtka je istovremeno običnim korisnicima paralelno nudila i modele bez grafike. Kako su performanse AMD-ovih procesora s vremenom postajale manje kompetitivne u odnosu na Intelove, tako su procesori s integriranom Radeon grafikom postajali sve zanimljivi jer su u tom aspektu posve dominirali nad konkurencijom. Samim time mnogi su se prošle godine zapitali kako to da AMD paralelno s lansiranjem "golih" Ryzena nije lansirao i modele s integriranom grafikom.

Odgovor na ovo pitanje stigao je doduše krajem godine s lansiranjem mobilnih Ryzen APU-ova, a početkom ove godine AMD je najavio da će tehnologija uskoro stići i na stolna računala.

Na pola puta

Raven Ridge SoC-ovi, dakle Ryzen APU-ovi koji u različitim varijantama tvrtka plasira kako u laptope, tako i u stolna računala, razvijani su kao odvojeni proizvod od Summit Ridge SoC-ova – klasičnih Ryzena bez grafike. Prilično je sigurno da je njihov razvoj krenuo kasnije jer su AMD-ovi inženjeri u APU-ove ubacili neke trikove koje obični procesori nemaju, a koje će Ryzeni druge generacije imati. Pod Ryzenima druge generacije mislimo na čistokrvne procesore temeljene na 12-nanometarskom proizvodnom procesu i Zen+ arhitekturi, koji će zamijeniti postojeće Ryzene iz serija 7, 5 i 3.

S druge strane, iako Raven Ridge APU-ovi nazivno spadaju u seriju Ryzen 2000, a kojoj će pripadati i nadolazeći 12-nanometarski procesori, za izradu APU-ova nije korišten 12-nanometarski već unaprijeđeni 14-nanometarski proces, generacijski jedan korak stariji.

Za razliku od Ryzena Summit Ridge koji su primarno dizajnirani kao procesori za zahtjevne korisnike koji se moraju skalirati i do performansi koje zahtijevaju radne stanice i serveri (AMD EPYC procesori), Raven Ridgeovi su optimizirani za nižu potrošnju, više performanse u "običnim" aplikacijama i igrama te niže troškove proizvodnje. Mobilni Raven Ridge APU-ovi imaju tipičan TDP od 15 W, a konfigurabilan od 12 do 25 W. Stolni APU-ovi pak imaju TDP od 65 W.

AMD je ponudu stolnih APU-ova otvorio s dva modela – Ryzenom 5 2400G i Ryzenom 3 2200G. Dva čipa zamišljena su kao zamjena za postojeće Ryzen procesore – modele 1400 i 1200. 2400G i 1400 imaju jednaku preporučenu cijenu od 169 USD, a 2200G je s cijenom od 99 USD deset dolara jeftiniji od svog prethodnika bez grafike. Oba procesora je naravno moguće ugraditi u postojeće Socket AM4 ploče pod uvjetom da za njih postoji odgovarajuća nadogradnja BIOS-a te da imaju integrirane video-izlaze. Naime, neke X370 ploče nemaju ovakve konektore i samim time nisu prikladne za ugradnju APU-ova.

Ciljane optimizacije

Optimizacije koje su primijenjene na Raven Ridgeu AMD je u tehničkom vodiču za novinare objasnio na usporedbi modela Ryzen 5 2400G i 1400. Prva i osnovna razlika jest viši takt kod novijeg modela. Takt pod opterećenjem x86 jezgri APU-a kreće između 3,6 i 3,9 GHz dok kod starijeg procesora on oscilira između 3,2 i 3,45 GHz. Objašnjenje za ovo veliko povećanje takta nije baš osobito suvislo, no viši takt u svakom slučaju je dobrodošao budući da je upravo relativno nizak takt Ahilova peta Ryzena u odnosu na Core procesore.

AMD tako objašnjava da je takt povišen na račun toga što je visok takt bitan u igrama (opa. a to kao pri dizajniranju originalnih Ryzena nije bilo poznato?) te zbog toga što je 14nm+ proizvodni proces tu mogućnost dozvolio.

Druga bitna razlika je interna konfiguracija jezgri. Kao što znamo iz naših recenzija Summit Ridge procesora, na silicijskoj se pločici u idealnom slučaju nalazi se osam fizičkih jezgri procesora koje su podijeljene u dva modula odnosno CCX-a (CPU Core Complex). CCX-ovi dijele L3 cache, a s Infinity Fabric sučeljem su povezani s ostalim CCX-ovima.

Ovakav pristup s jedne strane omogućava visoku modularnost konačnog procesora u smislu da on može imati od jedne (teoretski, u praksi četiri) do 32 jezgri (AMD EPYC procesori za servere), no s druge strane performanse ponešto pate kada jezgre moraju dohvaćati podatke preko IF sučelja koje je inherentno sporije od sučelja između jezgri i cachea koji se nalazi u CCX-u.

U tom su aspektu posebno zakinuti slabiji Ryzeni koji imaju četiri jezgre jer su one podijeljene na dva CCX-a, pa se komunikacija preko IF sučelja događa relativno često. Kod APU-a to više nije slučaj. Raven Ridge ima samo jedan CCX sa sve četiri aktivne jezgre tako da svi pristupi cacheu zbivaju unutar CCX-a.

Nadalje, L3 cache dostupan jezgrama smanjen je s 8 na 4 MB, a uštede su izvršene i u kad je riječ o broju PCIe kanala rezerviranih za vanjsku grafičku karticu – Summit Ridge ima 16, a Raven Ridge 8. To ujedno znači da APU nema baš previše smisla sparivati s X370 matičnom pločom. Valja napomenuti da na smanjivanje L3 cachea ne treba nužno gledati kao na nešto negativno. Veći cache ima više latencije, a manji manje, a u kontekstu optimizacija za kućne korisnike i igrače niže latencije su u pravilu bolje od većeg cachea.

AMD je kod APU-a modificirao i fizičko pakiranje. Sjećate se kako smo hvalili korištenje metalnog zalemljenog sučelja između procesora i njegove zaštitne metalne kape? AMD je ovo sučelje u slučaju Raven Ridgea odlučio zamijeniti s termalnom pastom bez metalnih čestica. To je smanjilo kompleksnost, pa samim time i cijenu proizvodnje.

Naposljetku tu je još jedno tajno oružje APU-a – tehnologija Precision Boost 2. O njoj smo već pisali u našim reportažama s AMD CES Tech Daya gdje je lansiranje stolnih APU-ova i najavljeno. Ryzeni prve generacije koriste Precision Boost da bi regulirati takt jezgri zavisno o opterećenju, zagrijavanju i potrošnji. Precision Boost 2 je nadogradnja ovog sustava, a koja omogućava istovremeno povećavanje takta više jezgri te ravnomjernije smanjivanje takta s porastom zagrijavanja. Ukratko, zahvaljujući Precision Boostu 2 jezgre APU-a raditi će češće na višem taktu, pa samim time i APU davati više performanse.

Brata dva

Dva nova APU-a podosta se razlikuju u svojim mogućnostima. Oba imaju četiri fizičke jezgre no Ryzen 5 2400G podržavaju i SMT, pa te jezgre Windowsi vide kao osam logičkih jezgri. Skuplji procesor ima naravno i viši radni takt – 3,6 do 3,9 GHz u odnosu na 3,5 do 3,7 GHz kod modela 2200G.

Još su veće razlike po pitanju grafike. Oba APU-a inače imaju GPU-ove koji rabe jednaku arhitekturu koju koristi i stolni Radeon RX Vega. S obzirom da su postojeće inkarnacije Vege high-end GPU-ovi opremljeni s vrlo brzom HBM2 memorijom, jasno je da su mogućnosti integriranih Vega osjetno smanjene. Vega u jačem Ryzenu ima 11 CU-ova odnosno Compute Unita (704 stream procesora), a ona u slabijem 8 CU-ova odnosno 512 stream procesora. Maksimalni takt GPU-a kod slabijeg APU-a je 1.100 MHz, a kod jačeg 1.250 MHz.

U pogledu mogućnosti spajanja monitora i reprodukcije video zapisa oba APU-a imaju jednake mogućnosti. Podržana je rezolucija do 4K pri 60 Hz, sa ili bez HDR-a. AMD u tehničkoj dokumentaciji također navodi da će u drugom kvartalu lansirati drivere s podrškom za PlayReady 3 sustav zaštite, najnoviju Microsoftovu izmišljotinu za upravljanje licenčnim pravima digitalnih video sadržaja.

Oba Ryzena isporučuju se s AMD BOX hladnjacima Wraith Stealth. Riječ je o prilično kompaktnim aluminijskim hladnjacima koji se na Socket AM4 montiraju pomoću odvijača, a u praksi odrađuju bolji posao nego Intelovi BOX hladnjaci. Ne samo da hlade bolje nego su i prilično tihi. Hladnjaci solidne kvalitete bitni su i zbog još jednog aspekta APU-a – podrške za overklokiranje. Moguće je overklokirati jezgre procesora, grafiku i radnu memoriju.

Testna postava

S obzirom da smo se prije nekoliko mjeseci bavili s uspoređivanjem Ryzena 3 i jeftinijih Ryzena 5 s njihovim cjenovnim pandanima iz Intelovog tabora, imali smo prilično lijep set podataka za usporedbu s novim APU-ovima. U cijelu smo priču još dodali AMD-ov A10-7860K, APU stare generacije koji radi u kombinaciji s DDR3 memorijom, ali i Core i5-8400 koji predstavlja cjenovno najbliži Intelov procesor skupljem AMD-ovom APU-u. U kontekstu cijene svakako treba napomenuti da su APU-ovi namijenjeni kombiniranju s jeftinim B350 pločama dok za Intelove procesore još uvijek nisu dostupni jeftiniji čipseti odnosno matične ploče. Trenutno ih je moguće upogoniti isključivo na Z370 matičnim pločama koje su primarno namijenjene K procesorima koji podržavaju overklokiranje.

MSI B350I Pro AC Za testiranje AMD-ovih APU-ova koristili smo MSI-jevu ploču B350I Pro AC. Iako je ova ploča stigla zajedno s APU-ovima, smatramo da nije optimalan izbor za APU-ove osim ako ne ciljate složiti mini-ITX konfiguraciju. Razlog je visoka cijena od oko 140 eura u europskim trgovinama. Za kupce koji žele složiti klasično ATX računalo dostupne su osjetno jeftinije ploče koje koriste isti čipset, primjerice MSI B350 Gaming Plus koja košta ispod 100 €. MSI-jeva ploča raspolaže s dva memorijska utora s podrškom za 3.200-megahercnu memoriju s nativnim množiteljem. Tu je i jedan ojačani PCIe utor za korisnike koji se odluče računalo oplemeniti diskrenom grafičkom karticom te jedan M.2280 port za spajanje NVMe SSD-ova. Na ploči se nalaze Realtekova mrežna kartica, ali i Intelova WiFi+BT kartica koja podržava 802.11ac (Intel® Dual Band Wireless-AC 3168). Zvuk je izveden sa starijim ALC887 čipom. Od stražnjih konektora na raspolaganju su nam po dva USB-a 2.0, 3.1 Gen1 i Gen2, no bez konektora u USB-C formatu. Tu su također PS/2, HDMI i DisplayPort za grafiku iz APU-a. S obzirom na korištenje starijeg audio čipa ne čudi što ploča nudi samo tri analogna audio konektora, bez optike koja je dobrodošla na ovakvim pločama. ​​​​BIOS je dobro izveden - brz i organiziran. Tvorničke postavke regulacije brzine ventilatora su optimalne, a ne možemo se požaliti ni na mogućnosti overklokiranja. S obzirom na značajke riječ je o relativno skupoj ploči, no moguće je da će cijena biti korigirana s obzirom da su MSI-jeve Socket AM4 ploče uglavnom vrlo povoljne.

AMD je za testiranje također poslao 16-gigabajtni kit G.SKILL-ove FlareX memorije radnog takta 3.200 MHz. Ovakva memorija doista je optimalna u kontekstu postizanja maksimalnih performansi integrirane grafike (odnosno optimalnih performansi sistema uopće), no skuplja je od standardne 2.400-megahercne memorije. Sukladno tome odlučili smo APU-ove testirati s memorijom podešenom na 2.400 MHz dok smo rast performansi pri korištenju brže memorije demonstrirali u sklopu rezultata overklokiranja. Cijene memorije trenutno su općenito visoke što kupcima APU-ova ne ide u prilog.

Što se grafičkih testova tiče, kao baza poslužio nam je naš obračun grafičkih kartica s cijenom oko 1.000 kuna u kojem smo kartice testirali pri Full HD rezoluciji u zahtjevnim modernim naslovima, prilagođavajući postavke po potrebi da bi dostigli framerate od 50 do 60 fps. Ovakve postavke s druge strane stavljaju integriranu grafiku u prilično nezavidnu poziciju, no na muci se junaci poznaju.

Impresivna kombinacija

AMD A10-7860K Ryzen 5 1400 Ryzen 1200 AMD Ryzen 3 2200G Ryzen 5 2400G Core i3-8100 Core i5-8400 Handbrake Matroska 1080p H.264 7,94 fps 17,51 fps 13,39 fps 16,34 fps 19,97 fps 15,46 fps 27,01 fps Matroska 1080p H.265 2,91 fps 6,22 fps 4,93 fps 6,06 fps 6,83 fps 6,99 fps 11,62 fps Cinebench R15 Jedna jezgra 88 cb 154 cb 121 cb 137 cb 150 cb 156 cb 166 cb Sve jezgre 229 cb 704 cb 455 cb 563 cb 800 cb 604 cb 958 cb 7zip Sažimanje 10.453 MIPS 18.930 MIPS 13.748 MIPS 16.546 MIPS 19.154 MIPS 17.970 MIPS 28.227 MIPS Raspakiravanje 11.723 MIPS 20.379 MIPS 11.978 MIPS 14.385 MIPS 23.445 MIPS 15.019 MIPS 23.871 MIPS Photoshop CC Brzina izvođenja skripte* - 84 s 87,2 s 79 s 81 s 74,2 s 49,4 s Potrošnja* Prime95 large FFT 98 W 117 W 97 W 74 W 90 W 105 W 110 W

Kada govorimo o sirovim procesorskim performansama, Ryzen APU-ovi imaju mnogo toga za pokazati. Pogotovo je impresivan skok u performansama u odnosu na Ryzen 1400 i 1200 koje zamjenjuju. Performanse Ryzena 3 2200G kompetitivne su u odnosu na Intelov i3-8100 – Intelov čip ponešto je brži, ali je istovremeno i skuplji čak i ako ne uračunamo cijenu kompletne platforme. Ryzen 5 2400G pak nema izravnog takmaca u Intelovom taboru, no mi smo ga usporedili s cjenovno najbližim Coffee Lakeom – i5-8400. Ovaj Intelov procesor ima šest jezgri i zbog toga mu u kontekstu CPU performansi 2400G ne može parirati.

Radeon RX 560** AMD A10-7860K AMD Ryzen 3 2200G AMD Ryzen 5 2400G Core i5-8400 3DMark First Strike Graphics Score 6.289 1.892 2.768 3.167 966 Dawn of War 3 DX11 - High, Textures Medium Prosječno 50 fps 12 fps 22 fps 25 fps 8 fps Minimalno 34 fps 9 fps 14 fps 17 fps 6 fps Rise of the Tomb Raider DX12/DX11 - Medium Prosječno 56 fps 14 fps 23 fps 25 fps 8 fps Minimalno 40 fps 9 fps 18 fps 19 fps 5 fps Battlefield 1 DX12/DX11 - Medium Prosječno 65 fps 16 fps 27 fps 29 fps 10 fps Minimalno 42 fps 8 fps 20 fps 24 fps 7 fps Total War: Warhammer DX12/DX11 - Medium Prosječno 60 fps 16 fps 27 fps 32 fps 11 fps Minimalno 45 fps 12 fps 20 fps 20 fps 8 fps The Division DX12 - Medium Prosječno 58 fps 14 fps 23 fps 25 fps 8 fps Minimalno 40 fps 7 fps 12 fps 14 fps 5 fps Doom Vulkan - High Prosječno 57 fps 21 fps 30 fps 34 fps 12 fps Minimalno 34 fps 16 fps 24 fps 27 fps 9 fps DeusEX: Mankind Divided DX12/DX11 - Low Prosječno 52 fps 14 fps 22 fps 24 fps 7 fps Minimalno 38 fps 11 fps 16 fps 17 fps 5 fps Witcher 3 DX11 - Medium, Post Processing Medium Prosječno 47 fps 13 fps 20 fps 22 fps 5 fps Minimalno 39 fps 10 fps 16 fps 18 fps 3 fps Potrošnja* 3DMark Stress test 155 W 86 W 63 W 70 W 50 W

No APU-ove nema smisla promatrati kao sirove procesore već kao i procesore koji sa sobom donose i pristojnu grafiku. U tom smislu AMD-ovi novi procesori jednostavno nemaju premca jer je Intel HD630 grafika u aktualnim Coffee Lake Core procesorima daleko sporija. Usporedba je zapravo smiješna jer je AMD-ova integrirana grafika toliko brža od Intelove, da smo u rezultatima Intelovog i5-8400 mogli komotno napisati "ne radi".

Naravno, ovako lošim brojkama HD630 u našoj bateriji testova kumovali su Full HD rezolucija i zahtjevnije postavke preuzete iz testa jeftinijih diskretnih grafičkih kartica, no odnos snaga i dalje je prilično jasan.

Kada pak analiziramo apsolutne performanse koje su pokazali AMD-ovi čipovi, možemo zaključiti da su dva APU-a dovoljno snažna za igranje vodećih naslova pri Full HD rezoluciji, ali samo pod uvjetom smanjivanja kvalitete vizuala na nisku razinu. U suprotnom potrebno je sniziti rezoluciju što osjetno olakšava posao grafičkoj kartici. S druge strane, zahtjevi raznih free-to-play i eSports naslova te igara starih nekoliko godina znatno su niži, pa tu korištenje Full HD rezolucije itekako ima smisla.

Ok, no nije li moguće kupiti jeftiniji Intelov procesor, kombinirati s nekom jeftinom grafičkom karticom i tako dobiti jednake ili bolje performanse u odnosu na APU, a po istoj cijeni? Teoretski da, no samo ako su vam bitne isključivo grafičke performanse. Moguće je kupiti jeftini Pentium procesor koji košta 600-injak kuna i kombinirati ga s jednako skupom grafičkom karticom (recimo NVIDIA GT 1030 2GB). Grafičke performanse ovakve kombinacije u teoriji su nešto više nego kod jačeg APU-a, no s druge strane procesor je vrlo slab što u praksi dovodi u pitanje performanse grafike u modernim naslovima.

Samim time aktualna kombinacija grafičkih i procesorskih performansi koje nudi APU-ovi je izvanredna i nedostižna za Intelove procesore. No to nije sve. AMD-ovi čipovi dolaze s vrlo pristojnim hladnjakom i podržavaju overklokiranje. Istovremeno troše i griju se vrlo skromno, pa je logično postaviti pitanje – može li se s ručnim postavkama iz čipova izvući još više performansi?

Iako se same procesorske jezgre ne daju overklokirati ništa bolje nego kod originalnih Ryzena, integrirani GPU ima dosta prostora da se razmaše čak i sa skromnim Wraith Stealth hladnjakom. Vega 8 GPU u modelu 2200G ide s maksimalnih 1.100 na čak 1.550 MHz dok veći Vega 11 GPU iz skupljeg procesora ide sa standardnih 1.250 na 1.500 MHz. U oba slučaja potrebno je povećati radni napon grafike s 1,1 na 1,2 volta dok je za 3,9 GHz na x86 jezgrama potrebno ići na 1,375 V.

Overklokiranje grafike još je efektivnije ako se kombinira s overklokiranjem memorije, što se lijepo vidi u našim rezultatima gdje je brzina memorije podignuta s standardnih 2.400 na 3.200 MHz koji su programirani u korištene module. Jasno je da obična 2.400-megahercna memorija neće ići tako visoko, no svakako je ima smisla probati overklokirati jer viši takt znači i više grafičke performanse.

AMD Ryzen 5 2400G Izvrsne kombinirane performanse s obzirom na cijenu

Moderna integrirana grafika

Niska potrošnja i zagrijavanje

Pristojan tvornički hladnjak

Podrška za overklokiranje

Jeftine matične ploče PCIe kontroler ima samo x8 propusnost

Visoka cijena ako vas ne zanima integrirana grafika Performanse 8 Potrošnja 9 Zagrijavanje 9 Overklokiranje 8 UKUPNO 9