Antlion Audio Kimura - Pohod na svijet IEM slušalica

Antlion Audio najpoznatiji je po svojim izvrsnim mikrofonima ModMic, koji su vlasnicima klasičnih slušalica omogućili da ih koriste (i) kao headset. Prije gotovo tri godine testirali smo ModMic 5, ModMic Wireless, Mod Mic Uni i ModMic USB; o koliko se kvalitetnim proizvodima radi, najbolje govori informacija da se oni i dalje proizvode i prodaju. Svoju popularnost mogu zahvaliti kombinaciji inteligentnog sustava za montažu na slušalice, ali i visoke kvalitete zvuka, dovoljno dobre da se koriste i za ozbiljnije zadatke od klafranja sa suborcima na Discordu.

Antlionov najnoviji proizvod naziva se Kimura. Pod tim su imenom okupljena tri različita uređaja: Kimura Microphone Cable, Kimura Solo i Kimura Duo.

Kimura Microphone Cable

SPECIFIKACIJE Tip Mikrofon i nosači za IEM slušalice (MMCX ili 2-pinske) Povezivost 3,5 mm Kabel 2 m (gumiran) Usmjerenost mikrofona Omnidirekcionalan Dodatna oprema 3,5 mm Y adapter, kopče za odjeću Jamstvo 2 godine Dojam Kvalitetno rješenje za korisnike koji žele pretvoriti žične IEM slušalice u vrlo sposoban headset

Prvi je na redu Kimura Microphone Cable, koji je svojevrsni temelj čitave Antlionove nove linije, a s cijenom od 70 eura, ujedno i najjeftiniji proizvod unutar nje. Riječ je o nosaču za žične IEM (in-ear monitor) slušalice, opremljenom obujmicama za uši, kabelima i konektorima za spajanje na 3,5-milimetarski izlaz za slušalice i ulaz za mikrofon, te MMCX ili 2-pinskim (0,78 mm) prihvatom za IEM slušalice. Radi se o dva najčešća konektora za takve slušalice.

IEM slušalice - Uši pune zvuka

IEM slušalice konstrukcijski su specifične po tome što ulaze u slušni kanal. Zahvaljujući tome, neusporedivo su kompaktnije i diskretnije od klasičnih naglavnih slušalica, pa se na takvom dizajnu temelji većina aktualnih bežičnih (TWS) slušalica. Međutim, vrlo je aktivan i svijet žičnih IEM slušalica, zahvaljujući prije svega djelovanju neumornih azijskih proizvođača. Iz mjeseca u mjesec, oni izbacuju IEM modele s nerijetko izvrsnim akustičkim performansama, među kojima su neki dostupni za cijenu koja u eurima ne prelazi dvoznamenkastu vrijednost; za mnoge je korisnike takvo što nespojivo sa svijetom visokokvalitetnog zvuka. Primjeri takvih, izuzetno isplativih, modela su Moondrop Aria, Chu i Crescent, Tin HiFi T2 Plus i T3 Plus, Dunu Titan S i Lypertek PurePlay Z3. Vjerojatno se ne radi o imenima koje prepoznajte, ali neka vas to ne obeshrabri – iza njih se kriju odlične slušalice.

Najveću i nesumnjivo najkvalitetniju top listu IEM slušalica održava singapurski autor i youtuber Crinacle, a možete ju razgledati na njegovoj stranici In-Ear Fidelity. Crinacle se također nametnuo kao autoritet za mjerenje frekvencijskog odaziva svih slušalica koje testira, tako da iza navedene top liste ne stoji samo subjektivna procjena kvalitete zvuka, već i konkretne krivulje, koje potvrđuju vjerodostojnost prikazanih podataka. To su prepoznali i neki proizvođači, pa su na tržištu dostupne IEM slušalice koje su rezultat kolaboracije s Crinacleom, gdje je on bio zadužen za ugađanje zvuka. Među njima ima povoljnih, kao što su Truthear x crinacle Zero (50 eura) i 7Hz x crinacle Salnotes Dioko (100 eura). Aktualna lista uvijek je dostupna ovdje.

Zamisao je da će kupci Kimura Microphone Cablea na njega spojiti bilo koje vlastite žične IEM-ove te ih potom pretvoriti u ultrakompaktni headset. Mikrofon je permanentno fiksiran za obujmicu, i to desnu, što je neobično – nepisano je pravilo da se mikrofon na headsetovima nalazi lijevo. Ne radi se, doduše, o stvarnom nedostatku, jer ugrađena kapsula glas hvata omnidirekcionalno, što znači da mikrofon nije jako osjetljiv na položaj pred ustima. Drugim riječima, nećete se morati baviti mikropozicioniranjem; sve dok je kapsula negdje oko donje polovice lica, Kimurin mikrofon zvučat će onako kako bi trebao. Otvor na mikrofonu nalazi se na "vrhu" cilindra s kapsulom, umjesto na plaštu, stoga ne treba brinuti ni oko njegove "rotacije".

Gumirani kabel relativno je tanak pa ne uspijeva osobito dobro upiti buku koja nastaje zbog trljanja po odjeći. Možete si pomoći fiksiranjem za odjeću, pomoću priložene kopče

Na dvometarskom, gumiranom kabelu nalazi se kopča za fiksiranje za odjeću, a na krajevima su dva 3,5-milimetarska konektora: za slušalice i mikrofon. Ako imate uređaj s objedinjenim ulazom i izlazom za zvuk, moći ćete se poslužiti odgovarajućim "Y" adapterom, koji je Antlion priložio u kutiju. Sâm kabel nije osobito debeo, pa tek osrednje anulira "buku" koja se javlja prilikom struganja po odjeći, a koja je u manjoj ili većoj mjeri prisutna kod gotovo svih žičnih IEM slušalica. Ta buka može se smanjiti pravilnim fiksiranjem kabela za odjeću, kao i svime ostalim što umanjuje njegovo trljanje po odjeći korisnika.

Uz sve tri Kimure stiže "Y" adapter, koji omogućuje spajanje headseta u uređaje koji imaju objedinjeni ulaz i izlaz za zvuk

Štapić mikrofona posve je savitljiv i uspješno ostaje u položaju u koji ga namjestimo. Isto vrijedi za obujmice za uši. Nemaju fiksni oblik, već ih možemo savinuti tako da savršeno pristaju samo našim ušima. Antlion ističe kako se radi o patentiranom dizajnu, i da su svi savitljivi elementi s unutarnje strane ojačani čelikom. Dugoročnu izdržljivost im, naravno, nismo mogli testirati, ali prilikom višetjednog druženja nisu pokazali znakove trošenja.

Kapsula mikrofona usmjerena je omnidirekcionalno, stoga on jednako hvata zvuk iz svih smjerova

Kimurine konstrukcijske i funkcionalne odlike svakako su bitne, ali kvaliteta mikrofona aspekt je zbog kojeg se takvo rješenje u konačnici kupuje ili zaobilazi. U tom smislu, imamo dobre vijesti: Antlionov mikrofon je odličan. Omnidirekcionalna usmjerenost kapsule znači da ona hvata zvuk iz svih smjerova jednako te kako ne dolazi ni do kakvog blokiranja pozadinske buke. To može prouzročiti poteškoće u bučnim okolinama – primjerice, vaši pajdaši na Discordu dobro će čuti dernjavu ukućana, ali i stvari poput rešetanja po mehaničkoj tipkovnici i glasno klikanje miša – ali svejedno, radi se o popularnom odabiru u svijetu komunikacijskih mikrofona, jer tako usmjerene kapsule karakterizira izrazito prirodna interpretacija ljudskog glasa, bez obzira na njegovu dubinu ili visinu.

Upravo bismo tako nekako opisali i zvuk mikrofona koji je Antlion ugradio u Kimuru. Ljudski glas zvuči prirodno, gotovo kao da sa sugovornikom razgovaramo uživo. Pročišćen je od ikakve kompresije ili "telefonskog" prizvuka, ima ugodnu dubinu te nema apsolutno nikakvih problema sa sibilantima (glasovi poput "S") ili okluzivima (glasovi "P", "T", "K", "B", "D" i "G"). Mikrofon smo testirali u kombinaciji s Creativeovom eksternom zvučnom karticom Sound Blaster X5, ali potpuno je upotrebljiv i kad se Kimura spoji sa zvučnom karticom integriranom na matičnu ploču, u konzolu, mobitel, ili bilo koji drugi uređaj. Poslušajte primjer.

Premda je Kimura, uređaj za pretvaranje IEM slušalica u headset, neosporno nišni proizvod, oni kojima takvo što treba, bez premišljanja mogu kupiti Antlionov proizvod. Cijena od 70 eura nije mala, ali usporedivo kvalitetne alternative nema, stoga Antlion ima slobodu cijeniti Kimuru – koliko god želi. Kimura Microphone Cable pokriven je dvogodišnjim jamstvom proizvođača te probnim razdobljem od 30 dana, unutar kojih se proizvod može vratiti i ostvariti puni povrat novca.

Antlion Audio Kimura Microphone Cable Kvaliteta zvuka mikrofona

Kapsula mikrofona neosjetljiva je na poziciju

Savitljive i stabilne obujmice za uši

Dostupna izvedba za MMCX i 2-pinske IEM slušalice Omnidirekcionalna kapsula mikrofona nije pogodna za bučnije okoline Mikrofon 9 Udobnost 8 UKUPNI DOJAM 9

Kimura Solo

SPECIFIKACIJE Tip IEM slušalice s mikrofonom Zvučničke jedinice Dinamičke Povezivost 3,5 mm Kabel 2 m (gumiran) Usmjerenost mikrofona Omnidirekcionalan Dodatna oprema 3,5 mm Y adapter, kopče za odjeću, četiri para umetaka za uši, futrola za prenošenje Jamstvo 2 godine Dojam Ako ne posjedujete IEM slušalice, Kimura Solo može biti zanimljiv prvi korak u tom pravcu, pogotovo jer dolazi s odličnim mikrofonom

Antlion je mislio i na korisnike koji ne posjeduju IEM slušalice te je, pomalo neočekivano, predstavio dva "potpuna" IEM headseta. Jeftiniji se zove Kimura Solo, a prodaje se za 117 eura. Radi se, dakle, o opisanom Kimura Microphone Cableu, čiji smo dizajn, konstrukciju i mikrofon upravo opisali, ali s pridodanim IEM slušalicama. Slušalice koriste MMCX konektore, što je potencijalno korisna informacija, jer su odvojive. To znači da na njihovo mjesto možete ugraditi bilo koje druge IEM slušalice s MMCX konektorima, u slučaju da vam se te "tvorničke" ne dopadnu.

U odnosu na Kimura Microphone Cable, kutija Kimure Solo nešto je bogatija. U njoj se, izuzev slušalica, dobivaju i četiri seta umetaka za uši – tri silikonska, različitih veličina, te jedan pjenasti. Potonje prije umetanja treba valjati među prstima, gurnuti u uši te pričekati nekoliko trenutaka da "ekspandiraju" i popune slušni kanal. Neki korisnici preferiraju upravo takav tip umetaka za IEM slušalice, no mnogo je i onih koji ga smatraju nepodnošljivo neudobnim. Antlion nam ostavlja mogućnost izbora, pa mu nemamo što zamjeriti.

Najzad, posljednji "novi" dodatak je okrugla futrola za prenošenje headseta, s džepićem za Y adapter, umetke za uši i kopče za kabel.

Kućište Kimure Solo crvene je boje, i u sebi krije jednu dinamičku zvučničku jedinicu

Kućišta slušalica načinjena su od poluprozirne termoplastike (resin) i dopadljive su, crvene boje. Svaka slušalica raspolaže jednom dinamičkom zvučničkom jedinicom, za koju Antlion otkriva tek kako ima raspon frekvencija od 10 Hz do 20 kHz, impedanciju od 8 Ω te osjetljivost od 125 dB. Samim time, za postizanje visokih glasnoća nećete trebati jako pojačalo za slušalice; poslužit će bilo koja integrirana zvučna kartica ili mobilni uređaj.

Utiske o performansama mikrofona već smo iznijeli, a kad je riječ o kvaliteti samih slušalica, Kimura Solo ima prolaznu ocjenu, premda ni u kojem smislu ne obara s nogu. Antlion ne krije da je naglasak stavljen na basove te kako je zvuk općenito podređen igranju. Vjerojatno su upravo zbog toga duboke frekvencije zadovoljavajuće udarne i punašne, premda ne toliko da bi nadvladale središnji dio frekvencijskog raspona. Zahvaljujući tome, Kimura Solo u igrama zvuči prpošno i uzbudljivo, ali zadržava informativnost, koja je potrebna kako bismo čuli tihi topot neprijateljske cokule, ili brzopotezno prepoznali smjer iz kojeg fijuču meci. Definitivno tu nema dovoljno rezolutnosti i tonalnog balansa za ozbiljnije slušanje glazbe, ali ako su vam na playlistama više zastupljeni uraci moderne produkcije i žanrova koje vole mladi, nego klasika i progresivni jazz, tada vas Solo zacijelo neće razočarati.

Uz Kimuru Solo i Duo dobivaju se četiri seta umetaka za uši. Tri su silikonska, a jedan je od pjene

U svakom slučaju, radi se o solidnom odabiru za prve IEM slušalice, uz jednu ogromnu pogodnost: kad vam dosade, jednostavno ćete se moći prebaciti na kvalitetniji primjerak, uz zadržavanje obujmica, mikrofona i kabela.

S obzirom na apsolutnu nezahtjevnost Antlionovih slušalica u pogledu pojačanja, dobro je imati na umu i da se nećete morati upuštati u izdatke za eksterni DAC ili pojačalo; u očima prosječnih korisnika, to ih čini još zanimljivijima.

Antlion Audio Kimura Solo Kvaliteta zvuka mikrofona

Kapsula mikrofona neosjetljiva je na poziciju

Savitljive i stabilne obujmice za uši

Punašan i energičan bas

Izuzetno nezahtjevne u smislu pojačanja Omnidirekcionalna kapsula mikrofona nije pogodna za bučnije okoline

Zvuk je tonalno prikladniji za igranje i modernu glazbu nego audiofilske eskapade (što nije nužno nedostatak) Mikrofon 9 Slušalice 7 Udobnost 8 UKUPNI DOJAM 8

Kimura Duo

SPECIFIKACIJE Tip IEM slušalice s mikrofonom Zvučničke jedinice Dinamičke s balansiranom armaturom Povezivost 3,5 mm Kabel 2 m (gumiran) Usmjerenost mikrofona Omnidirekcionalan Dodatna oprema 3,5 mm Y adapter, kopče za odjeću, četiri para umetaka za uši, futrola za prenošenje Jamstvo 2 godine Dojam Premda tehnički potkovaniji, Kimura Duo ne opravdava pozamašan skok u cijeni u odnosu na model Solo

Kimura Duo nudi sve isto kao Kimura Solo, uz dvije ključne razlike: termoplastično kućište slušalica plave je boje i u njemu se nalazi, uz dinamičku zvučničku jedinicu, balansirana armatura, zadužena za reprodukciju visokih frekvencija. Te dvije promjene uzrokovale su skok u cijeni od gotovo 60 eura; Kimura Duo stoji 176 eura, što je podosta, osobito kad uzmemo u obzir da za isti novac možemo kupiti Kimura Microphone Cable i neke od brojnih odličnih IEM slušalica, koje ne nose Antlionov potpis, a upadaju u kategoriju do 100 eura.

IEM slušalice, koje su dio kompleta Kimura Solo i Duo, koriste MMCX konektore. Prema potrebi, mogu se zamijeniti s bilo kojim drugim slušalicama s istim tipom konektora

Zvuk Kimure Duo, u odnosu na model Solo, doima se zrelijim; bas je manje naglašen, gotovo pripitomljen, a srednje i visoke frekvencije su detaljnije. Time je, međutim, izgubljen dobar dio živahnog karaktera modela Solo, pa se postavlja pitanje: je li to bila dobra odluka, s obzirom na akustičke afinitete ciljane publike – igrača? Dojma smo da će većini korisnika Kimura Solo zvučati zabavnije od modela Duo te kako će ta povećana detaljnost zvuka u konačnici proći nezapaženo. S time na umu, smatramo da Kimura Duo ne opravdava skok u cijeni, osobito jer je, izuzev karakteristika samih slušalica, apsolutno sve ostalo – identično.