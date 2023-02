Huawei FreeBuds 5i - Poboljšanja na pravim mjestima

SPECIFIKACIJE Izvedba In-ear (TWS) Povezivost Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC) Baterija Do 7,5 h (slušalice) + dodatnih 21 h (kutijica) Otpornost IP54 Punjenje USB-C Jamstvo 2 godine Dojam Uspješan nasljednik odličnih bežičnih slušalica, s dovoljnim brojem poboljšanja da opravda skok u cijeni

Huaweijeve bežične slušalice FreeBuds 5i izravni su nasljednik modela FreeBuds 4i, s kojim smo se družili prije dvije godine. Tom nas je prilikom ugodno iznenadio izrazito dobrim omjerom uloženog i dobivenog. Za šestotinjak kuna – današnjih 80 eura – dobivale su se slušalice s dobrim zvukom, odličnom izradom i udobnošću, upotrebljivim mikrofonima i izdržljivom baterijom, koja se brzo punila. Zamjerili smo im tek sklonost nehotičnom zatvaranju poklopca kutijice, kao i nešto teže vađenje slušalica iz kutijice, za koju se magnetski fiksiraju. Novi model FreeBuds 5i ispravlja obje spomenute manjkavosti te donosi manja poboljšanja na svim ostalim poljima. Ima nesreću da je svjetlo dana ugledao u inflacijskim vremenima, pa mu je cijena porasla na stotinjak eura, ali svejedno, radi se o smislenoj evoluciji uspješnog proizvoda.

"Stapka" slušalica skraćena je u odnosu na FreeBuds 4i, stoga su one još kompaktnije i elegantnije

U smislu dizajna i konstrukcije, promjene se očituju u povećanju kompaktnosti samih slušalica, čije su "stapke" skraćene gotovo sedam milimetara, čime su one postale manje upadljive, ali i još oko pola grama lakše. Samim time, ionako odlična udobnost podignuta je na još višu razinu, a bez ikakvih negativnih utjecaja na stabilnost slušalica; one i dalje nisu sklone ispadanju. U paketu dolaze tri para silikonskih umetaka za uši, različitih veličina.

Tu je i spomenuta bolja izvedba šarke na poklopcu kutijice. On sada u otvorenom položaju ostaje dok ga ne odlučimo zatvoriti, bez ikakve mogućnosti da se to dogodi samo od sebe. Premda sa svih strana oklopljene plastikom, slušalice djeluju robusno i monolitno. Novost je i službeni rejting otpornosti na prašinu i tekućine: kod prethodnika ga nije bilo, a sad je IP54. Drugim riječima, Huaweijeve slušalice sada se i službeno mogu koristiti za aktivnosti u kojima bi mogle završiti poprskane vodom ili okupane znojem.

Najzad, iz ponude je izbačena napadna crvena boja te nam se na izbor nude varijante Nebula Black, Isle Blue i Ceramic White. Kod prvih dviju kutijica ima "zrnatu" teksturu, što izgleda neusporedivo bolje od uobičajenih, jednoličnih finiša.

Diranje i klizanje

Područje iznad tvrtkina amblema osjetljivo je na dodire

Slušalicama se i dalje upravlja pomoću dodirnih kontrola, a pripadajući senzori nalaze se na gornjem dijelu stapki. Zanimljivo je da Huawei namjerno nije dodijelio nikakve funkcije jednom dodiru senzora, što ima smisla, jer bismo u tom slučaju okidali neželjene akcije pri svakom kontaktu sa slušalicama, primjerice, kad ih želimo bolje namjestiti ili izvaditi iz ušiju. Umjesto toga, senzori prepoznaju dvostruki dodir, dodir i držanje te klizanje prema gore i dolje. Klizanjem namještamo glasnoću zvuka, pritiskom i držanjem prebacujemo se između tri načina rada (ANC, Awareness, ili nijedno od toga), a dvostrukim tapkanjem možemo pauzirati pjesmu, prebaciti se na sljedeću ili prethodnu pjesmu, ili pozvati glasovnog asistenta, već ovisno o našem odabiru u konfiguracijskim izbornicima mobilne aplikacije AI Life.

AI Life - Zaobilaznim putem

Za konfiguraciju slušalica koristi se Huaweijeva aplikacija AI Life, koju, iz poznatih razloga, nećete pronaći na Google Play Storeu. Stoga je na mobilnom uređaju potrebno s Huaweijeve stranice (appgallery.huawei.com) preuzeti i instalirati AppGallery te unutar njega potražiti AI Life. Kad je taj relativno naporni dio posla obavljen, i nakon što se probijete kroz šumu dopuštenja i sigurnosnih upozorenja, AI Life koristit ćete poput bilo koje druge mobilne aplikacije.

Unutar aplikacije moguće je provjeriti stanje baterije u kutijici i slušalicama te stanje konekcije s uređajima, upravljati načinima rada (Noise Cancelling, Awareness, Off), aktivirati Bass Boost i Treble Boost, mijenjati funkcije kontrola, nadograditi firmware, i tome slično. Sama aplikacija pouzdana je i smjesta aplicira postavke na same slušalice, stoga se isplati istrpjeti tu početnu, napornu fazu njene instalacije.

Senzori na dodir reagiraju precizno i pouzdano, pa su kontrole ugodne za korištenje. To u nešto manjoj mjeri vrijedi za upravljanje glasnoćom zvuka, s obzirom na to da energičnije klizanje prsta rezultira pomicanjem slušalice iz optimalnog položaja. Treba imati lagan dodir, kakav se stječe nakon nekoliko dana prakse.

Nazivi spomenutih načina rada dovoljno govore o njihovoj svrsi. ANC (Active Noise Cancelling) namijenjen je blokiranju vanjske buke te se može namjestiti na tri "jakosne" razine: Cozy, General i Ultra. Huawei tvrdi kako tehnologija anulira do 42 dB vanjske buke – 20 dB više u odnosu na FreeBuds 4i. ANC je u praksi jako napredovao u odnosu na FreeBuds 4i, osobito u donjem dijelu spektra, koji sada gotovo u potpunosti anulira. Ljudski glasovi i visoke frekvencije i dalje ne uspijevaju biti posve zatomljeni, ali svakako su utišani više no što bismo očekivali od slušalica iz cjenovnog razreda do 100 eura.

Od tri dostupne boje, osobito je upečatljiva plava (Isle Blue)

Awareness je namijenjen situacijama kada želimo čuti što se zbiva oko nas; u tom načinu rada ugrađeni mikrofoni prenose okolne zvukove u slušalice. Taj je način rada izveden odlično; okolina će vam zvučati praktički kao da ne nosite slušalice te ćete kroz glazbu, uz uvjet da ju ne slušate jako glasno, definitivno moći čuti nadolazeći tramvaj, psovanje pješaka pored kojeg ste projurili na biciklu, i slične radosti.

Dva odjednom

Osim ANC-a i Awarenessa, slušalice FreeBuds 5i nude još nekoliko zgodnih dodatnih mogućnosti. Najkorisnija od njih svakako je Bluetooth Multipoint, tehnologija koja omogućuje istodobno povezivanje s dva uređaja, poput laptopa i mobitela, kako bismo s jednog mogli slušati glazbu, a s drugog odgovarati na telefonske pozive, bez potrebe za ručnim prebacivanjem između njih. Tu je i funkcija automatskog pauziranja glazbe prilikom vađenja slušalice iz ušiju (i automatskog nastavljanja kad ju vratimo na mjesto), a mobilne igrače razveselit će način rada Low Audio Latency, gdje se latencije bežičnog prijenosa zvuka spuštaju na dovoljno nisku razinu za nesmetano igranje mrežnih pucačina iz prvog lica. Za gledanje videa Low Audio Latency nije nužno koristiti, jer su bežične latencije dovoljno niske i bez njega, barem kada se koriste kodeci SBC ili AAC.

Tehnologija Bluetooth Multipoint omogućuje istodobnu konekciju s dva uređaja. Ako su to, primjerice, računalo i mobitel, moći ćete odgovarati na telefonske pozive bez ručnog prebacivanja između dvaju uređaja

Vlasnici Huaweijevih mobitela s operacijskim sustavom EMUI 12 ili novijim, dobivaju još poneku mogućnost, poput okidanja fotografija dvostrukim dodirom senzora na slušalici.

Baterija u slušalicama nije se promijenila; i dalje se u svakoj slušalici nalazi baterija kapaciteta 55 mAh, dostatna za oko šest sati sviranja s aktivnim blokiranjem buke, odnosno otprilike sat i pol više kad je ANC isključen. Međutim, baterija u kutijici drastično je povećana, s 215 na 410 mAh. Zahvaljujući tome, slušalice se mogu potpuno napuniti tri puta, čime se ukupna autonomija približava respektabilnoj brojci od 30 sati. Naravno, sve te brojke uz glasno će slušanje biti proporcionalno manje. Podržana je tehnologija brzog punjenja; nakon svega 15 minuta boravka u kutijici, slušalice dobivaju dovoljno kapaciteta za nova četiri sata sviranja – uz pretpostavku da im je baterija bila na niskoj razini, te kako kutijica ima barem 80% preostale baterije (ili je spojena na punjač, preko ugrađenog USB-C konektora). Bežično punjenje, nažalost, nije podržano.

Živahna prezentacija

Osim Bluetooth 5.2 čipa, Huawei je u slušalice FreeBuds 5i ugradio 10-milimetarske dinamičke zvučničke jedinice, iste kakvima je raspolagao prethodnik, barem kad je promjer u pitanju. Karakter zvuka ostao je prepoznatljivo živahan, čemu ponajviše pridonose dubok, mesnat i udaran bas te istaknute više srednje frekvencije. Dojma smo da su visoke frekvencije, koje su kod modela FreeBuds 4i povremeno zvučale zrnato, ovaj put uglađenije. Sredina krivulje – mjesto gdje se nalaze vokali i većina instrumenata – zadovoljavajuće je uklopljena u cjelokupnu prezentaciju. Mjestimično se može čuti sibilantnost nekih muških i ženskih vokala (naglašeni glasovi poput "S" i "Z"), ali ne radi se o nečemu što nam je aktivno smetalo. Otvorenost i širina zvuka ne ubrajaju se u akustičke adute Huaweijevih slušalica; prezentacija je relativno skučena, pa vrlo kompleksne pjesme mogu zvučati pomalo zagušeno. Tome unatoč, stava smo da zvuče dovoljno dobro za cjenovnu kategoriju kojoj pripadaju.

Ugrađeni 10-milimetarski dinamički driveri isporučuju vrlo dobar zvuk

Slušalice FreeBuds 5i vrlo su osjetljive na dubinu i način umetanja. Kako bi zvučale tako kako smo opisali, valja se pobrinuti da u potpunosti zatvaraju slušni kanal. Upravo zbog toga vrijedi isprobati sve priložene umetke za uši te pronaći optimalni (to može značiti i da ćete koristiti umetke različitih veličina za lijevo i desno uho). U tome će vam pomoći takozvani Tip Fit Test, funkcija ugrađena u mobilnu aplikaciju AI Life, koja će u nekoliko sekundi provjeriti jesu li slušalice ispravno umetnute.

Kodek LDAC - Potencijalno bolji

Slušalice FreeBuds 4i bile su limitirane na elementarne kodeke SBC i AAC, stoga raduje informacija da nasljednik donosi podršku za kodek LDAC, koji preko Bluetootha podržava razlučivost audiozapisa od 24-bit/96 kHz te bitrate do 990 kbit/s. Ovisno o glazbenom servisu koji koristite, kao i konkretnoj vrsti glazbe koju slušate, akustička razlika između kodeka SBC/AAC i LDAC može biti čujna, ali i vrlo suptilna, čak i neprimjetna. S povelikom sigurnošću možemo pretpostaviti da će prosječnim korisnicima biti beznačajna, stoga je takvima bolje koristiti kodek SBC, koji je milosrdniji kad je riječ o trošenju baterije. Također, manja je vjerojatnost da će doći do problema u stabilnosti konekcije, premda treba kazati da na njih nismo naišli ni prilikom korištenja kodeka LDAC.

Sama aktivacija kodeka LDAC izvodi se tako da se u aplikaciji AI Life prvo otiđe u izbornik Sound Quality i odabere opcija Prioritize Sound Quality. Potom biste u izborniku Settings trebali vidjeti da je aktivan kodek LDAC. Ako tome nije tako, otvorite Bluetooth postavke vašeg mobitela, uđite u postavke konekcije sa slušalicama te aktivirajte opciju LDAC (Use high quality audio).

Mnoge potencijalne kupce zanimat će informacija da je raspon glasnoće natprosječno širok, do te mjere da su slušalice na maksimalnoj glasnoći nepodnošljivo bučne. To su dobre vijesti za svakoga tko se pati s bežičnim slušalicama koje poštuju ograničenje Europske unije, a koje nalaže da one ne smiju biti glasnije od 85 dB. Huaweijeve slušalice mnogo su glasnije od toga.

Kažimo još i da mobilna aplikacija AI Life nudi mogućnost prilagodbe zvuka, doduše u najrudimentarnijem obliku: aktivacijom funkcija Bass Boost i (ili) Treble Boost. Jedna i druga poprilično napadno pojačavaju duboke i visoke frekvencije, pa s njihovim korištenjem treba biti oprezan. Bass Boost može biti koristan u situacijama kada slušalice nisu dovoljno duboko u slušnom kanalu, jer će se pobrinuti da količina basa svejedno bude na zadovoljavajućoj razini.

Za mobilne mrežne igrače dobra vijest je da slušalice nude način rada Low Audio Latency

Prema Huaweijevim navodima, ugrađeni mikrofoni za telefoniranje i izdavanje glasovnih naredbi s pozadinskom bukom na kraj izlaze pomoću umjetne inteligencije i neuralnih mreža, koji nastoje razlikovati naš glas od ambijentalne buke te ga učiniti glasnijim i čišćim. Kako detaljnijeg tehnološkog objašnjenja nema, možemo tek kazati da su mikrofoni vrlo solidni te kako nismo imali problema i prigovora prilikom obavljanja razgovora.

U konačnici, FreeBuds 5i nastavljaju stopama prethodnika. Riječ je o bežičnim slušalicama koje za traženi novac nude mnogo, i predstavljaju jednu od zanimljivijih kupnji u kategoriji do 100 eura. Iako im je cijena u odnosu na FreeBuds 4i porasla, lista poboljšanja dovoljno je raskošna da za to postoji opravdanje.