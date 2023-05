Anycubic Kobra 2 - 3D pisač iz snova – za profesionalce i hobiste

Nakon nedavno testirane Kobre Neo, kao ekskluzivnu na test smo dobili Kobru 2 koji se tek treba pojaviti u prodaji, i to ovaj mjesec na tržištu SAD-a, a na EU tržištu tek od lipnja. Ukratko – 3D pisač koji radi onako kako nevježe prikazuju 3D pisače u filmovima – pošalješ nešto na ispis i to se ispiše zahvaljujući izuzetnom sustavu automatske nivelacije. I sve to po cijeni donedavno nezamislivoj za ovu razinu 3D ispisa