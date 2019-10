ASRock RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ - Kraljevski dizajn, kraljevska cijena

specifikacije Broj Compute Unita / stream procesora 40 / 2.560 Takt GPU-a (Base / Boost) 1.810 / 2.025 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 2 × 8pin PCIe Videoizlazi 2 × HDMI 2.0b

4 × Display Port 1.4a

Kad govorimo o karticama koje su temeljene na novim Navi GPU-ovima, ASRock u ponudi ima referentne AMD-ove modele, ali i svoje vlastite izvedbe. Za RX 5700 tu je model Challenger, a snažniji RX 5700 XT dostupan je, kako u varijanti Challenger, tako i skupljoj varijanti Taichi X OC+. Kao što vjerojatno znate, ASRock već dugo ima seriju matičnih ploča Taichi, pa su grafičke kartice Taichi logičan korak u proširivanju ponude.

S karticom u kutiji nećete dobiti nikakve kabele ili adaptere, ali dobit ćete nekoliko sitnica koje možemo svrstati u kategoriju gamerskog swaga – set različitih naljepnica, kartonsku podlošku za šalicu u obliku zupčanika, koji je temeljni vizualni element Taichi hardvera, te kartonski znak za vješanje na kvaku vrata. Nije mnogo, ali neke će veseliti.

Rashladna mrcina

Sâma kartica već na prvi pogled ostavlja vrlo dobar dojam. Dimenzije su impresivne – duljina od čak 310 mm i visina od 130 mm, uz golemi hladnjak, koji će na matičnoj ploči zauzeti dodatna dva utora. Odabir boja jednak je kao na pločama Taichi – crna, metalnosiva i zlatni elementi koje vidimo na sredini rotora ventilatora te u obliku posebnih umetaka u obliku zupčanika na backplateu kartice. Backplate je u potpunosti izrađen od metala, a opremljen je i s nekoliko termalnih jastučića koji će povući dio topline s GPU-a i memorije. Hladnjak je zapravo ponešto duži od PCB-a kartice, no to nije problem jer se toplina s GPU-a odvodi s pet debelih toplovodnih cijevi presvučenih niklom. Baza hladnjaka kroz koju prolaze te cijevi nije zaštićena niklom, već je bakar gol.

Na hladnjaku se također nalazi i dodatna uska baza, koja nasjeda na naponsku jedinicu. ASRock niti tu nije štedio – imamo 10+1-fazni dizajn kojim upravlja jedan od najskupljih i najmoćnijih PWM kontrolera – IR35217. Za dodatno napajanje koriste se dva 8-pinska konektora. Prednja strana PCB-a, osim spomenutog hladnjaka, ima metalnu masku koja prekriva gotovo kompletan PCB, izuzev elemenata na koje nasjeda hladnjak. Ta metalna maska također ima termalne jastučiće, a oni nasjedaju na Micronove memorijske module GDDR6 koji su poslagani oko GPU-a.

Što se, pak, ventilatora tiče, Taichi ih ima tri. Kad kartica nije pod opterećenjem oni miruju, a kad rade, umjereno su bučni. Zapravo, to ovisi i o odabranom BIOS čipu. Ova ih kartica ima dva – OC koji je tvornički odabran, te Silent, koji je moguće odabrati ručno, pomoću prekidača smještenog na gornjem rubu PCB-a. Osim prekidača za odabir BIOS-a, imamo i prekidač za kontrolu LED osvjetljenja. Ono je implementirano oko centralnog ventilatora u obliku rebrastog prstena, a osvijetljen je logo na gornjem rubu kartice, odnosno oklopa hladnjaka.

Osvjetljenje je izvedeno aRGB LED-icama, no softverska kontrola prilično je skromna. ASRockova Polychrome Sync aplikacija (koja inače služi i za kontrolu osvjetljenja na ASRockovim pločama) može podesiti nekoliko osnovnih efekata, koji su u smislu boja kompleksniji, no ne dozvoljava individualnu kontrolu LED-ica. Srećom, barem je regulacija boja dobra, a dobri rezultati postižu se s klizačima koji kontroliraju crveni, zeleni, plavi kanal te svjetlinu.

Konektorima obdarena

Još jedna neobična značajka ove kartice jest konfiguracija videokonektora. Standardne RX-ice 5700 imaju tri DisplayPorta i jedan HDMI, a Taichi ih ima čak šest – četiri DisplayPorta 1.4a i dva HDMI-ja 2.0b. Već dugo nismo vidjeli karticu s tako mnogo izlaza, pa bi Taichi mogla biti zanimljiva korisnicima koji žele istodobno koristiti i toliki broj monitora.

No što je s onim profilima? OC profil ima temeljni takt GPU-a 1.810 MHz, a Boost takt 2.025 MHz. To je osjetno više u odnosu na referentni AMD-ov model kod kojeg ti taktovi imaju vrijednost 1.605 i 1.905 MHz. U 3DMark Fire Strike Ultra testu GPU kartice s ovim BIOS-om vuče 254 W, a hladnjak generira buku od 43,5 dBA, što je znatno manje od referentne kartice, no više od očekivanja i u odnosu na kvalitetne kartice GeForce RTX. Temperatura GPU-a ide do 74 °C, uz hotspot temperaturu do 91 °C, što je zapravo prilično nisko. Prebacivanjem na Silent BIOS temeljni takt pada na 1.650 MHz (45 MHz više od referentnog modela), a Boost na 1.905 MHz (jednako kao referentni model). Buka je tada nevelikih 40,5 dBA, maksimalna potrošnja 239 W, a temperature GPU-a i hotspota padaju na vrijednosti od 70 i 82 °C. No, zapravo, glavno u cijeloj priči je to da pritom performanse kartica padaju minimalno, pa bi vaš autor ovakvu karticu, zapravo, osobno držao na tihom BIOS-u.

ASRock RX 5700 XT OC BIOS ASRock RX 5700 XT Silent BIOS 1080p Borderlands 3 79 78 Gears 5 110 107 Total War: Warhammer II 93 90 Middle Earth: Shadow of War 118 115 F1 2019 133 132 Divison 2 105 102 1440p Borderlands 3 58 57 Gears 5 77 75 Total War: Warhammer II 65 63 Middle Earth: Shadow of War 88 85 F1 2019 106 103 Divison 2 70 69 *testirano na Ryzen 9 3900X, 16 GB DDR4 3600

Ako ste, pak, voljni trpjeti buku za dodatne performanse, možete se baciti i na overklokiranje. Povećanjem Power Limita nismo dobili ništa, pa smo počeli s overklokiranjem GPU-a. Na kraju smo došli do maksimalnog Boost takta od 2.120 MHz, uz napon od 1,2 V – isti kao i kod standardnih postavki. Memoriju smo digli s 1.750 na 1.840 MHz, a konačni rast performansi prilično je solidan. Doduše, to ćete platiti višom razinom buke, koja raste na 45,5 dBA, uz maksimalne temperature za GPU i GPU hotspot od 86 i 110 °C te vršnu potrošnju od 294 W. Ovih 110 °C nije ništa abnormalno – GPU hotspot vrijednost je najtoplijeg senzora u GPU-u, koja služi za reguliranje maksimalnog takta čipa. S obzirom na to da smo odvrnuli, figurativno rečeno, sve pipe, možemo očekivati da će barijera za performanse postati zagrijavanje.

ASRock za reguliranje takta nudi i svoju vlastitu aplikaciju Taichi Tweak, a koja nudi odabir između četiri profila – default, OC mode, Silent mode i User mode. Prvi su standardne postavke BIOS-a, OC profil diže Power limit za 10%, Silent spušta za 10%, a s profilom User možemo sami regulirati postavke. Iskreno, ne vidimo baš smisla zašto bi netko koristio ovaj komad softvera u odnosu na funkcije koje nudi Wattman integriran u AMD-ove drivere.

ASRock je s novom karticom odradio vrlo dobar posao u inženjerskom smislu. Kartica ima kvalitetnu elektroniku i moćno hlađenje, a tu je i dobrodošla opcija dva BIOS-a, kojom manje iskusni korisnici mogu brzo optimizirati omjer performansi i buke kartice. Rezultati ručnog overklokiranja nisu ništa posebno, no to je se moglo i očekivati, s obzirom na to da je kartica tvornički overklokirana, a i da sam RX 5700 XT nije baš zahvalan u tom smislu. Jedini problem ASRockove kartice zapravo je cijena, koja je osjetno viša u odnosu na ostale custom RX-ice 5700 XT te ulazi u domenu jeftinijih GeForcea RTX 2070 Super, a koji nude bolje performanse. Ako vam se jako sviđa dizajn kartice ili možda baš trebate moćnu karticu sa šest videokonektora, to će vam biti prihvatljivo, no pragmatičniji kupci sigurno će se odlučiti za neko drugo rješenje. Naravno, cijena nije zapisana u kamenu, pa je moguće da će je ASRock malo regulirati ako prodaja ne bude išla prema očekivanjima. Uzgred rečeno, AMD trenutačno s lokalnim partnerima ima promociju, pa pri kupnji RX 5700 kartica možete birati između jedne od besplatnih igara – odličnog Borderlandsa 3 i prosječnog Ghost Recona Breakpoint.