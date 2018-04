ASRock X299 Taichi - Nova shema, isti cilj

specifikacije Čipset Intel X299 Socket LGA-2066 Memorija 8x DDR4, do 4.333 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori CPU s 44 PCIe kanala:

4x PCIe x16 3.0 x16/x8/x16/x0 ili x8/x8/x16/x8

1x PCIe x1 2.0



CPU s 28 PCIe kanala:

4x PCIe x16 3.0 x16/x0/x8/x0 ili x8/x0/x8/x8

1x PCIe x1 2.0



CPU s 16 PCIe kanala:

4x PCIe x16 3.0 x16/x0/x0/x0 ili x8/x0/x4/x0

1x PCIe x1 2.0 SATA / M.2 / U.2 8 x SATA, RAID 0, 1, 10

2 x SATA ASMedia AS1061

1 x M.2 do 2210 NVMe/SATA

2 x M.2 do 2280 NVMe/SATA Mreža 1 x GbE Intel I219V

1 x GbE Intel I211AT

Intel 802.11ac Dual Band, do 433 Mbit/s

Bluetooth 4.2 Audio Realtek ALC 1220 Stražnji konektori 1 x PS/2

2 x antene

2 x LAN (RJ45) port

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1 Gen2 (A + C)

4 x USB 3.1 Gen1

5 x analogni audio

1 x SPDIF

BIOS Flash tipka

UEFI reset tipka

Kako i svaka prethodna, pa tako i aktualna, Intelova enthusiast level platforma već u samom startu koštat će vas znatno više u usporedbi s njihovom mainstream ponudom, počevši, naravno, od procesora, pa sve do matične ploče. Tako trenutačna platforma X299 i ponuda nešto boljih modela matičnih ploča, baziranih na ovom čipsetu, u prosjeku cijenom gravitiraju prema iznosima blizu 3.000 kuna, dok se “entry-level” modeli vrte oko 2.000, a odabir upravo takvih donekle onda i ublaži konačni iznos. Blizu tog manjeg iznosa je i ASRockov model X299 Taichi, čije neke mogućnosti mogu stati uz bok skupljih modela, što se može naslutiti i iz dodatne opreme, koju čine četiri SATA kabela, high-bandwidth 2-way SLI mostić, 3-way SLI mostić, dvije Wi-Fi antene i vijci za M.2 module

Balansiranje mogućnosti

Serija Taichi na prvu je ruku neobična izgleda i dizajna, odnosno sheme boja PCB-a, iako je ASRock ovaj put malo osvježio njezin dizajn i učinio ju još pitomijom i neutralnijom, no i dalje unikatnom. Nažalost (ili možda na sreću?), nema dominantnih RGB LED elementa ubačenih u veći prostor matične ploče, kao što to zna biti viđeno na nekim drugim modelima X299, gdje ih ponekad zaguraju gdje se može zagurati, već je za nju rezervirano RGB LED osvjetljenje samo oko pasivnog hladnjaka čipseta “zupčanikastog” dizajna. Tu su i dva dodatna konektora za RGB LED trake, a sve se kontrolira pomoću jednostavne aplikacije za Windowse ASRock RGB.

Čak tri M.2 utora okružena su s četiri PCIe x16 3.0 i jednim PCIe x1 2.0 utorima; šteta samo što niti jedan od njih nema neki oblik barem pasivnog hlađenja na sebi

Osim osam utora za memoriju DDR4, imamo i pet PCIe x16 3.0 utora te jedan PCIe x1 2.0 utor, a prvi x16 utor dovoljno je udaljen od RAM utora iznad njega, tako da nećete imati problema čak i u slučaju modela grafičkih kartica s debljim backplateom. Kad smo već kod toga, sam raspored komponenti na matičnoj ploči općenito je smislen i bez većih zamjerki. Svi x16 utori dodatno su ojačani i oklopljeni te podržavaju 3-way i 2-way SLI / Crossfire u slučaju 48 i 24-staznih procesora.

U slučaju procesora Kaby Lake-X, koji imaju slabiji PCIe kontroler, to neće biti uopće moguće za 2-way SLI konfiguracije, s obzirom na to da Nvidijina tehnologija treba minimalno x8 / x8 brzinu, a KB-X na ovoj ploči može isporučiti x8 / x4 ili x16 / x0. Između svih tih silnih PCIe konektora raspletena su čak tri M.2 utora, no nažalost, bez ikakva oblika hlađenja na sebi. Jedan podržava maksimalnu duljinu modula od 110 mm, ostala dva 80 mm module, a ovisno o konfiguraciji i tipu modula, onemogućit će vam jedan od SATA utora (za detalje najbolje pogledati priručnik), ali to ne bi trebao problem s obzirom na to da ih ima čak deset komada, dva dodatna pored čipseta, zbog ubačenog ASMedia ASM1061 kontrolera.

Od ostatka konektora na ploči imamo dva USB 2.0 konektora, dva USB 3.1 (Gen1, doduše) konektora, Thunderbolt AIC konektor te, naravno, klasični 24-pinski ATX i jedan 8-pinski EPS. Tu bismo ipak voljeli vidjeti još jedan dodatni EPS za napajanje procesora, pogotovo zato što ovaj model ima poprilično kvalitetnu 13-faznu regulaciju napona. Hladnjak za nju iznad socketa ne izgleda kao da je dorastao poslu, kao i kod dobrog dijela X299 ploča na tržištu, a u međuvremenu je izašla i XE verzija modela X299 Taichi, koja donosi nešto kvalitetnije hlađenje VRM-ova, koje se s toplovodnom cijevi proteže na lijevi dio matične ploče, iza I/O konektora i jednim djelom umjesto plastičnog pokrova koji ga pokriva.

Osim dijagnostičkog LED debug ekrana, koji, nažalost, nije još uparen i s prekidačima za paljenje i ponovno pokretanje, jedino što još svijetli “za ozbiljno” jest čipset hladnjaka, i to sve što se osvjetljenja tiče; pomalo razočaravajuće

U donjem kutu nalazimo LED debug ekran za dijagnostiku, koja je uvijek dobrodošla, ali ne i prekidače za paljenje i ponovno pokretanje, već ćete to morati kratko spajati ako ju mislite koristiti na “otvorenom” kao mi (odmah pored LED debug ekrana). Broj konektora za ventilatore je standardan, njih ukupno pet (kombinacija klasičnih i onih koji mogu dostaviti više snage za, primjerice, pumpu vodenog hlađenja te uz opciju Smart Fan Control), premda ne vidimo razloga zašto ne ubaciti koji konektor više, kao što smo to, recimo, imali prilike vidjeti na nekim konkurentnim modelima sličnog cjenovnog ranga.

Mrežno pokriven

Iako je riječ o koliko-toliko cijenom pristupačnoj ploči X299, ASRock se nije ustručavao nakrcati ju konektorima pa tako pored Wi-Fi mrežne kartice, imamo čak i dva gigabitna LAN porta

Pogled na stražnji I/O panel, koji djelomično sakriva plastični pokrov od vrha do dna cijele lijeve strane ploče, zajedno s audio sklopovljem, otkriva da je solidno opremljen konektorima. Tu su tako dva USB 3.1 Gen2 utora (jedan od njih je C-tipa), analogni i optički audio izlaz / ulaz, potpomognut odličnim Realtekovim čipsetom ALC1220 i unaprijeđenim audiokomponentama (Nichicon gold caps, TI NE5532 pojačalo) te čak dva gigabitna LAN porta, ali i izlaze za Wi-Fi antene od integriranog modula. Naravno, nije i ne može sve biti bajno pa tako nije niti Intelov wireless modul 802.11ac 3168NGW, s kojim X299 Taichi dostiže maksimalnih 433 Mbps brzine i spojen je na 1x1 antenu, što baš i nije najsretnije rješenje kada su u pitanju brzina i performanse.

13-fazno napajanje dobar je izbor u kontekstu overklokiranja, no hlađenje VRM-ova nije uvjerljivo

S druge strane, performanse same ploče, pogotovo u kontekstu overklokiranja, sasvim su solidne. Core i7 7820X dostigao je 4,6 GHz radnog takta bez ikakva problema, čak smo koristili i preddefinirane ASRockove profile za overklokiranje, uz pokoju korekciju napona. Sam UEFI BIOS standardno je dobar, kada je ASRock u pitanju i kada govorimo o mogućnosti upravljanja, opcija i stabilnosti, iako mu ne bi škodilo novo ruho, pogotovo ako ga usporedimo s Asusom, a i sami zapravo možemo svjedočiti tome da se vizualno već dosta dugo nije promijenio.

U slučaju da UEFI BIOS trebate resetirati / očistiti, na I/O panelu naći ćete dedicirani prekidač upravo za to, što olakšava overklokiranje, kao i činjenica da ima dva BIOS čipa. Iako ASRockov model X299 Taichi nije savršen i ima svojih nedostataka, s obzirom na cijenu, pokriva mnoga područja u kojima neki od proizvođača zaostaju, pogotovo u ovom cjenovnom rangu. Na račun toga mnogo ćete lakše postići kompromis unatoč manama, pogotovo zato što su one više semantičke prirode, te ga zato barem svrstati u uži izbor.