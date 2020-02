Asus AiMesh AC1900 - Klasični duet

SPECIFIKACIJE Bežična povezivost 802.11b/g/n/ac (AC1900) Broj adaptera u paketu 2 Konfiguracija Wi-Fi antena 3x3 Istovremen rad u 2,4 i 5 GHz pojasu Da (dual-band) LAN konektori 4x LAN (10/100/1000), 1x WAN (10/100/1000) Mobilna aplikacija Da Dimenzije 218 x 148 x 45 mm Jamstvo 2 godine

Bežični mesh sustavi Što su bežični mesh sustavi, po čemu se razlikuju od klasičnih uređaja za izgradnju kućne bežične mreže te kako ih testiramo, doznajte u našem vodiču.

Ovaj Asusov mesh Wi-Fi sustav može se nazvati atipičnim, jer nije zasnovan na kompaktnim i za instalaciju izrazito jednostavnim čvorovima, već ćete u kutiji dobiti dva tvrtkina routera – modele RT-AC67U. Svaki od njih sam za sebe može funkcionirati kao bežični dual-band 802.11ac router s 3x3 konfiguracijom antena, ali ih je također moguće iskoristiti za izgradnju bežične mreže s mesh topologijom. Štoviše, u slučaju da već posjedujete neki drugi Asusov bežični router koji je kroz nadogradnje firmwarea dobio podršku za mesh i postao dio inicijative koju tvrtka naziva “AiMesh”, ovim kompletom moći ćete izgraditi mesh sustav s tri čvora i pokriti ogromnu kvadraturu. Svi Asusovi routeri s oznakom AiMesh međusobno znaju surađivati unutar mesh Wi-Fi sustava. Imate li ih više, samo ćete morati odlučiti koji će raditi kao glavni router (njega ćete žicom spojiti na router vašeg davatelja internetske usluge), a koji će funkcionirati kao “sateliti”. Za “glavni” router unutar mesh sustava najbolje je odabrati model s najjačim procesorom, najviše memorije i najvećim brojem antena. Kod ovog konkretnog kompleta to, doduše, nije stavka o kojoj treba voditi računa, jer su priloženi routeri identični.

Budući da se radi o klasičnim routerima, aspekti u kojem ovo rješenje već u startu zaostaje za tipičnim kućnim mesh Wi-Fi sustavima su kompaktnost i estetika. Ne moramo vam objašnjavati zašto je tome tako; pogledajte slike AiMesh AC1900 Wi-Fi Systema, zatim razgledajte druge testirane mesh Wi-Fi sustave – sve će vam biti jasno. Drugo i možda manje očito, konfiguracija samog sustava mnogo je manje jednostavna i naklona manje iskusnim korisnicima, s obzirom na to da je kopanje po konfiguracijskom web-sučelju neizbježno. S druge strane, izravno uz to vezana je i jedna prednost: AiMesh AC1900 Wi-Fi System nudi mnogo više mogućnosti konfiguracije i finog ugađanja, što će se svidjeti iskusnijim korisnicima.

Testiranjem smo se uvjerili da je inicijalnu konfiguraciju najjednostavnije izvesti tako da prvo WAN port na bilo kojem od dva Asusova routera žicom spojite sa slobodnim portom na routeru vašeg ISP-a. Nakon što ga uključite i on prođe početnu inicijalizaciju, spojite se na jednu od dvije bežične mreže koje će odašiljati, otvorite internetski preglednik i u adresnu traku upišite router.asus.com. Kliknite na Create A New Network te unesite željene podatke vaših bežičnih mreža (2,4 i 5 GHz). Kad se nađete u web-sučelju, na desnoj strani vidjet ćete kategoriju “AiMesh”, gdje treba pritisnuti “Search”, kako bi router potražio drugi aktivni čvor. Naravno, prije toga ćete sekundarni router iz paketa spojiti u struju i uključiti. Nakon što sekundarni router biva pronađen, još treba kliknuti na njega i sve potvrditi s “Apply”. Nekoliko minuta kasnije, vaš mesh Wi-Fi sustav bit će izgrađen. Zanimljivo je da Asus također nudi mogućnost žičnog povezivanja dvaju routera koji su dio mesh sustava, kako bi se kao podatkovni backhaul koristila ta žična konekcija. Kad je sve to dovršeno, možete zatvoriti web-sučelje i više mu se nikad ne vratiti, ili namjestiti brojne druge opcije koje se tu nude. Uza sve uobičajene stvari, poput pregleda žično i bežično spojenih klijenata i kreiranja Wi-Fi mreže za goste, AiMesh AC1900 Wi-Fi System nudi opcije poput automatskog odbacivanja bežičnih klijenata ispod željene jačine signala, više načina rada (router, access point, repetitor, media bridge, AiMesh čvor), naprednu roditeljsku zaštitu (filtriranje stranica i aplikacija, vremensko ograničavanje pristupa), VPN tuneliranje, integrirani Trend Microv sustav za zaštitu od malwarea, malicioznih stranica i izoliranje zaraženih klijenata, detaljno upravljanje uređajem spojenim u USB port na routeru (mrežno dijeljenje pisača i diska, dodavanje 4G modema, Time Machine, media server), mogućnost kreiranja VLAN-ova (odlično za uspostavu internetske i IPTV konekcije preko istog porta) i koješta drugo.

S obzirom na tri velike eksterne antena na svakom routeru, ne čudi da su performanse Asusova AiMesh AC1900 Wi-Fi Systema vrlo dobre. Mjerenja pokazuju natprosječnu jakost signala i konzistentnost u prijenosu podataka u svim prostorijama stana u kojem smo obavljati testiranje. Vrijedi uočiti da propusnost između klijenata nije pala ispod 140 Mbit/s čak ni u najproblematičnijim točkama, tamo gdje neki drugi testirani, klasični mesh Wi-Fi sustavi nisu išli preko 100 Mbit/s. Štoviše, kvaliteta signala toliko je dobra da nam se uređaji nerijetko nisu prebacivali na čvor koji im je bio fizički bliži – jer su na trenutačnom čvoru još uvijek imali dovoljno dobar bežični signal. Kada do prebacivanja između čvorova dolazi, ono se odvija unutar tridesetak sekundi, naravno, bez ikakvih prekida u radu klijenata.

Ako vam nije esencijalno da čvorovi vašeg mesh sustava vizualno “nestanu” u prostoru, ovaj Asusov komplet nameće se kao izrazito dobar odabir. S obzirom na performanse i raskošne dodatne mogućnosti, cijena – iako nemala – ne doima se nerazumnom.

REZULTATI TESTIRANJA Laptop (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -31 dBm -33 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -46 dBm -57 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -26 dBm -47 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -59 dBm -66 dBm Mobitel (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -53 dBm -46 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -54 dBm -51 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -41 dBm -43 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -67 dBm -71 dBm Brzina prijenosa podataka Prosječna propusnost (slanje | primanje) Prosječan ping Radna soba (1 metar, bez zidova) 22,16 MB/s | 29,44 MB/s 4 ms Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) 27,39 MB/s | 24 MB/s 5 ms Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 25,34 MB/s | 23,49 MB/s 8 ms Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) 20,57 MB/s | 17,69 MB/s 5 ms Maksimalna propusnost Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 29,29 MB/s | 25,6 MB/s 2 ms Speedtest (optički link, 200/100 Mbit/s) Mobitel (dnevni boravak) 123 / 121 Mbit/s HTPC (dnevni boravak) 148 / 97 Mbit/s Netflix 4K HDR (dnevni boravak) Radi glatko YouTube 4K (dnevni boravak) Radi glatko 4K video s umreženog NAS-a (dnevni boravak) Radi glatko