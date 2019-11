Asus GTX 1660 Ti Dual OC - Hlađenje bez cijevi

specifikacije Broj CUDA jezgri 1.536 Takt GPU-a (Base / Boost) 1.500 / 1.800 MHz Memorijsko sučelje 192 bit Memorija 6 GB GDDR6, 1.500 MHz Napajanje 1 × 6pin PCIe Videoizlazi 1 × DVI

2 × HDMI 2.0b

1 × Display Port 1.4a

Asus je poznat po tome što u ponudi ima vrlo veliki broj različitih modela kartica temeljenih na jednom te istom grafičkom čipu. Model Dual pripada u neki srednji segment ponude, s obzirom na to da nudi dva ventilatora i, kod ove konkretne kartice, tvornički povišene performanse. Konkretno, Boost takt GPU-a podešen je na 1.800 MHz iz “kutije”, dok je kod referentne GTX-ice 1660 Ti on 1.770 MHz. Ako povrh toga instalirate Asusov alat GPU Tweak II, moguće je uključiti OC profil koji Boost diže na 1.830 MHz. Mi se s time nismo zezali jer smo karticu ionako planirali ručno overklokirati. Kad je oprema u pitanju, nema se što reći jer je praktički nema, osim ako ne računate standardni beskorisni priručnik, CD s driverima te plastične kapice za konektore koje samo stvaraju dodatni otpad.

PCB je znatno kraći od duljine kompletne kartice, pa drugi ventilator na pola puše u prazno

Kartica mjeri 215 mm od pločice s videokonektorima do kraja hladnjaka, s time da je PCB zapravo osjetno kraći od ove duljine pa hladnjak “viri” preko. To uključuje i polovicu jednog ventilatora, što znači da je polovica njegova protoka zraka potrošena bez veze. Hladnjak je općenito loše dizajniran i fascinira nas da Asus već godinama koristi jednak dizajn na ovakvim i sličnim modelima. Naime, na GPU je postavljen zvjezdasti radijator malene ukupne površine (zbog debelih rebara), kojem za prijenos topline s GPU-a pomaže bakrena jezgra. Pasivac je uz to malen pa na njega efektivno puše samo jedan ventilator, iako ih kartica tehnički ima dva.

Performanse u praksi sukladno tome nisu sjajne. Izvan kućišta prilikom igranja na tvorničkim postavkama temperatura GPU-a doseže 82 °C, a kada se u cijelu priču uključi i overklokiranje, konačna brojka je 84 °C. Razina buke nešto je viša, s 42 dBA, premda treba pohvaliti tih rad u mirovanju, iako hladnjak nema pasivni način rada s isključenim ventilatorima. Ponudom videokonektora kartica je fleksibilna jer na raspolaganju imamo dva HDMI-ja 2.0b, jedan DisplayPort i jedan DVI-D.

Asus GTX 1660 Ti Dual OC AMD Radeon RX 5700 1080p Borderlands 3 (fps) 56 68 Gears 5 (fps) 59 100 Total War: Warhammer II (fps) 59 79 Middle Earth: Shadow of War (fps) 77 103 F1 2019 (fps) 87 114 1440p Borderlands 3 (fps) 39 50 Gears 5 (fps) 43 69 Total War: Warhammer II (fps) 43 54 Middle Earth: Shadow of War (fps) 54 74 F1 2019 (fps) 67 90 *testirano na Ryzen 9 3900X, 16 GB DDR4 3600

Asusov GTX 1660 Ti Dual OC isprobali smo u nekoliko modernih naslova pri maksimalnim postavkama kvalitete slike i razlučivostima 1080p i 1440p. Kartici mnogo bolje leži FullHD, s time da je čak i tu potrebno smanjivati detalje ako želite framerate koji se bliži brojci od 100 fps. Možete si pomoći i overklokiranjem, čime ćete dobiti oko 8% dodatnih performansi. No čak ni overklokiranje, nažalost, ne može pomoći ovoj kartici da ponudi performanse koje nudi konkurencija iz AMD-a. Naime, za praktički jednak novac moguće je kupiti referentni Radeon RX 5700 koji troši nešto više energije, ali potpuno deklasira ovaj Asusov uradak. Zapravo, ne samo ovu Asusovu karticu, već praktički sve GTX-ice 1660 Ti. To do pojavljivanja novih AMD-ovih Navi kartica nije bio slučaj pa je GTX 1660 Ti do prije nekoliko mjeseci suvereno vladao cjenovnim segmentom oko 2.500 kn.