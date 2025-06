Asus ROG Strix SCAR 18 G835 (2025) - Nebo je granica

Na tržištu laptopa za igranje postoje brojni impresivni modeli, no čak i u takvom društvu, Asus ROG Strix Scar 18 uspijeva se istaknuti. Riječ je o monstrumu namijenjenom kupcima koji pristaju samo na najbolje i odbijaju bilo kakve kompromise kad je riječ o performansama

Specifikacije Ekran 18" IPS (2.560 x 1.600, 240 Hz) Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (24 jezgre) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop Memorija 64 GB LPDDR5X (5.600 MT/s) SSD 2 TB NVMe PCIe 4.0 Dimenzije i masa 399 × 298 × 23,5 mm, 3,2 kg Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine (3 godine uz besplatnu registraciju) Dojam Tražite li laptop koji nudi najbolje moguće igračke performanse, ROG Strix SCAR 18 upravo je to

Laptopi za igranje česta su pojava u našoj redakciji, od onih najpovoljnijih, do najskupljih, koji guraju granice mogućeg i demonstriraju impresivne mogućnosti današnjih laptopa za igranje. Među te snagatore spada Asusov ROG Strix SCAR 18, model koji objedinjuje najbolje komponente dostupne na tržištu u jednu impresivnu cjelinu. Takav pristup sa sobom, naravno, donosi i pozamašnu cijenu, koja nas nimalo ne iznenađuje, s obzirom na to da se nalazimo u ekonomski nepovoljnim vremenima.

Kućište izrađeno primarno od plastike tijekom korištenja ne djeluje osobito impresivno, no također, ne budi sumnju u kvalitetu izrade

Krenimo upravo od "slona u sobi", vrtoglave cijene Asusova ROG Strix SCAR-a 18, koja za našu testnu konfiguraciju iznosi 6.200 eura. Riječ je o uređaju koji očito nije namijenjen prosječnom korisniku – morate biti pravi entuzijast i imati podebelu lisnicu da uopće pomislite na njegovu kupnju. To ga u startu stavlja u nepovoljan položaj, jer je svaka njegova mana pod povećalom i mogla bi biti odlučujuća ciljanoj publici, koja traži savršenstvo.

Pozamašne dimenzije ROG Strix SCAR-a 18 omogućile su mu širok izbor priključaka, te je gotovo nemoguće da će vam tijekom korištenja zatrebati pretvarač ili razdjelnik

Laptopi za igranje poznati su kao uređaji koji na prvo mjesto stavljaju performanse, nerijetko nauštrb kvalitete izrade, koja je uglavnom niža od laptopa slične cijene, a namijenjenih svakodnevnom prenošenju. U sličnoj situaciji nalazi se i ROG Strix SCAR 18, koji za cijenu solidnog rabljenog automobila nudi prilično neimpresivno fizičko iskustvo korištenja. Ne bismo bili korektni kada bismo rekli da je kvaliteta izrade niska, jer je riječ o laptopu s čvrstim, kvalitetnim kućištem, no činjenica da je velikim dijelom izrađeno od plastike čini fizičku interakciju prilično antikatarzičnom. Aluminijski poklopac ekrana, definitivna je svijetla točka kućišta ROG Strix SCAR-a 18, no ostatak kućišta nije na istoj razini kvalitete izrade. Na poklopcu se još nalazi i ekran nazvan Anime Vision, koji možete koristiti za prikazivanje preddefiniranih animacija ili pak onih koje sami izradite, što je zgodan i ciljanoj publici potencijalno zanimljiv način personalizacije Strix SCAR-a G18.

Tijekom korištenja svakako imate osjećaj da koristite natprosječno kvalitetan laptop za igranje, no ne i uređaj koji bi trebao biti apsolutno najbolje što vam Asus može ponuditi. Naravno, suditi laptop za igranje prema kvaliteti izrade njegova kućišta je nerealno, no s druge strane, za cijenu koju plaćate za Strix SCAR 18, Asus bi trebao ponuditi više, kako bi cjelokupno taktilno iskustvo bilo na približno jednakoj razini kao njegove performanse.

Kućište laptopa izuzetno se lako otvara - odozdo se nalazi kopča, koja nam omogućuje da u jednom pokretu odvojimo poklopac i pristupimo RAM-u te NVMe SSD-ovima. Tu ćete funkciju cijeniti i prilikom čišćenja uređaja, budući da se nećete morati boriti s iritantnim (i krhkim) plastičnim kopčama, s kakvima su laptopi redovito spojeni. Štoviše, u slučaju Asusova modela, neće vam trebati nikakav alat.

Ventilacijski otvori na donjem poklopcu prilično su veliki, te je na njih postavljen filtar, koji sprečava ulazak prašine u sustav hlađenja

Ekran je jedna od komponenti kojima se Strix SCAR 18 ističe nad konkurencijom. Riječ je o ekranu nazvanom ROG Nebula Display HDR, razlučivosti 2.560 x 1.600 piksela. Iza tog naziva krije se IPS ekran s Mini-LED pozadinskim osvjetljenjem, koji nudi impresivnu svjetlinu, kontrast i reprodukciju boja. Asus u specifikacijama navodi maksimalnu svjetlinu ekrana od 1.200 cd/m2, dok smo mi na našem testnom primjerku izmjerili nešto skromnijih 1.030 cd/m2 u HDR načinu rada, a maksimalna izmjerena svjetlina u SDR načinu rada iznosila je 640 cd/m2. Svjetlina tog ekrana zadovoljit će čak i najzahtjevnije igrače, a upravo oni i jesu ciljana publika ROG Strix SCAR-a 18. Ono što najzahtjevniji igrači također traže je maksimalna fluidnosti i responzivnost ekrana, a to je također jedan od aduta odabranog ekrana. Maksimalna frekvencija osvježavanja iznosi 240 Hz, dok je vrijeme odziva oko 3 ms. Iako nije riječ o najbržem ekranu na tržištu, radi se o ekranu koji će zadovoljiti, pa čak i nadmašiti, očekivanja igrača na najvišim razinama, poput kompetitivnih esports profesionalaca, koji imaju gotovo nadljudske reflekse.

RGB osvjetljenje vrlo je atraktivno, te će zasigurno osvojiti simpatije igrača

Ostatak periferije također je na visokoj razini, osobito tipkovnica, koja je precizno ugođena, kako bi pružala linearnost koju igrači traže, uz suptilnu, no osjetnu taktilnost, koja daje jasnu povratnu informaciju pri pritisku. Impresivan aspekt te tipkovnice je hod njezinih tipki, koji iznosi čak 2 mm, dakle, dvostruko više nego kod prosječnog laptopa. Voljeli bismo da je Asus posegnuo za mehaničkim prekidačima, no možemo se zadovoljiti i s onime što smo dobili – najboljom mogućom tipkovnicom membranskog tipa.

Jedan od aduta uređaja jest njegov ekran, koji nudi odličnu svjetlinu te fluidnost prikaza, uz maksimalnu frekvenciju osvježavanja od 240 Hz

Dio periferije koji igračima nije osobito važan, te često biva zapostavljen na laptopima za igranje, jest touchpad. Srećom, Asus ga na ROG Strix SCAR-u 18 nije zapostavio. Riječ je o itekako kvalitetnom touchpadu, koji nudi veliku površinu i visoku preciznost, pa ga je užitak koristiti.

Asus je tipkama dao čak dva milimetra hoda, što njeno korištenje tijekom igranja čini uistinu ugodnim

Zvučnicima nismo ostali zadivljeni. Riječ je o sustavu koji se sastoji od četiri visokotonska i dva niskotonska zvučnika, što zvuči kao kombinacija koja jamči odlično akustičko iskustvo. Zvučnici su svakako vrlo glasni te nude čist zvuk čak i pri višim razinama glasnoće, no reprodukcija niskih tonova je tek prosječna. Nadali smo se eksplozivnim basovima, no oni u praksi ne dolaze do izražaja, koliko smo očekivali.

Na vrhu hranidbenog lanca

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Cinebench 2024 Multi-Core 1.808 Single-Core 135 PCMark 10 Extended Score 11.433 Essentials 11.232 Productivity 9.503 Digital Content Creation 16.354 Gaming 26.447 3DMark Time Spy Extreme Graphics score 11.331 CPU score 11.456 3DMark Speed Way Graphics score 6.090 3DMark Steel Nomad Score 5.879 3DMark Port Royal Graphics score 14.757 Baterija PCMark 10 Modern Office 2 h 31 min

Pri izboru komponenti za svoj ROG Strix SCAR 18, Asus je pristao na najbolje od trenutačno dostupnog hardvera, kako bi igračima osigurao maksimalne performanse. Odabrani procesor naše testne konfiguracije je Intel Core Ultra 9 275HX, snagator s 24 jezgre u 8P + 16E konfiguraciji, koja mu omogućuje odličnu fleksibilnost i iznenađujuće dobru energetsku učinkovitost. Za grafičku karticu logičan izbor pao je na kontroverzni Nvidijin GeForce RTX 5090, koji, iako uistinu jest najbolja grafička kartica za igranje na tržištu, nudi tek umjeren rast performansi u odnosu na prethodni model, a po drastično višoj cijeni. Naš testni model opremljen je sa 64 GB DDR5 radne memorije (5.600 MT/s), što je dovoljno čak i za najzahtjevnije igrače.

Rezultati testiranja – Igre Cyberpunk 2077 – 1600p, Ultra, DLSS off Min FPS 81 Average FPS 98 Max FPS 126 Cyberpunk 2077 – 1600p, RT Overdrive, DLSS Auto (FG off) Min FPS 56 Average FPS 64 Max FPS 72 Forza Horizon 5 – 1600p, RT Extreme, DLSS off Min FPS 128 Average FPS 148 Max FPS 168 Forza Horizon 5 – 1600p, RT Extreme, DLSS Auto Min FPS 148 Average FPS 168 Max FPS 194 Returnal – 1440p, Epic RT Min FPS 78 Average FPS 147 Max FPS 223

Performanse ROG Strix SCAR-a 18 su, očekivano, na suludo visokoj razini, te vam omogućuju da doslovno bilo koji naslov igrate na najvišim postavkama kvalitete grafike, uz troznamenkasti broj sličica u sekundi. Kod naslova koji koriste napredne ray tracing tehnologije poput path tracinga, za postizanje visokog broja sličica u sekundi morat ćete se osloniti na multi-frame generation. Korištenje te tehnologije odlično je rješenje za naslove za jednog igrača, u kojima dodatna latencija ne predstavlja problem, no za multiplayer igre još ju uvijek treba izbjegavati – tu se valja osloniti na "prave" rasterske performanse, koje kod GeForcea RTX 5090 nisu drastično veće u odnosu na GeForce RTX 4090. Tijekom testiranja usporedili smo performanse tih dviju kartica, i u većini slučajeva razlika u performansama manja je od 10%, nerijetko ispod 5%.

ROG Intelligent Cooling - Pametno protiv Celzijusa

Laptop za igranje u svojoj srži dobar je onoliko koliko je dobar njegov sustav hlađenja, s obzirom na to da on određuje samu razinu performansi, kao i kvalitetu cjelokupnog iskustva korištenja, svojom razinom buke. Asus je za novi ROG Strix SCAR 18 potpuno redizajnirao sustav hlađenja, kako bi ostvarili njegovu maksimalnu učinkovitost. Parna komora pomaknuta je prema stražnjem dijelu laptopa, te smještena u sendvič između dvaju pasivnih hladnjaka, kako bi se maksimizirao toplinski prijenos. Taj sustav koristi tri ventilatora, koji su smješteni s ciljem maksimalnog protoka zraka kroz kućište, kako bi sve komponente, a ne samo procesor i grafička kartica, bile što hladnije tijekom rada.

Komponenta koju mnogi proizvođači zapostave pri dizajniranju sustava hlađenja je sustav filtracije. Budući da su laptopi za igranje uređaji s visokim protokom zraka u malenim kućištima, koja su savršeno mjesto za nakupljanje prašine, iznimno je važno filtrirati zrak koji ulazi u sustav za hlađenje. Asus je na sve usise postavio filtere, što će osigurati da performanse uređaja ostanu konzistentne što dulje, pod uvjetom da korisnici periodički čiste filtere.

Ono što će vas najviše impresionirati tijekom korištenja ROG Strix SCAR-a 18 jest njegova niska radna buka, koja je čak i tijekom igranja najzahtjevnijih naslova dovoljno niska da možete igrati bez slušalica, što često nije slučaj s laptopima za igranje. Osim buke, niske su i temperature, koje su tijekom našeg testiranja dosegnule 93 °C kod procesora, dok je grafička kartica dosegnula tek 73 °C. To bi bilo impresivno za stolno računalo, a za laptop koji nudi tu razinu performansi jest gotovo nevjerojatno. Asus je uistinu napravio izvanredan posao sa sustavom hlađenja, što je potvrda da se težak posao redizajniranja sustava hlađenja itekako isplatio.

Asus ROG Strix Scar 18 jedan je od najmoćnijih laptopa na tržištu, te je očit izbor za sve one koji traže najbolje dostupne performanse u prenosivom formatu. Očiti problem tog modela jest njegov značajan rast cijene u odnosu na prethodnika, za koji su podjednakom mjerom zaslužni inflacija, kao i Nvidijina pohlepa, koja je cijene grafičkih kartica odvela u nekoć nezamislive visine. No, to je nešto što ne možemo prigovoriti Asusu, te smatramo da su posao dizajniranja i izrade Strix Scara 18 napravili odlično, stvorivši jedan od najprivlačnijih uređaja u svojem segmentu.

Spomenimo još kako je jamstvo na uređaj dvogodišnje, ali moguće ga je besplatno produžiti tri godine, jednostavnom registracijom uređaja na službenoj Asusovoj stranici. Ponuda vrijedi do kraja tekuće godine i vrijedi ju iskoristiti, budući da će rezultirati dodatnom godinom bezbrižnosti.

Intelov procesor Core Ultra 9 275HX na raspolaganju ima čak 24 jezgre u 8P + 16E konfiguraciji, što mu daje odličan omjer performansi i energetske učinkovitosti

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.