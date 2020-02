Asus MAP-AC2200 - Funkcionalan, ali i skup

SPECIFIKACIJE Bežična povezivost 802.11b/g/n/ac (AC2200) Broj adaptera u paketu 1 Konfiguracija Wi-Fi antena 2x2 Istovremen rad u 2,4 i 5 GHz pojasu Da (tri-band) LAN konektori 2x 10/100/1000 Mobilna aplikacija Da Dimenzije 149,8 x 149,8 x 49,5 mm Jamstvo 2 godine

Bežični mesh sustavi Što su bežični mesh sustavi, po čemu se razlikuju od klasičnih uređaja za izgradnju kućne bežične mreže te kako ih testiramo, doznajte u našem vodiču.

Asusov najpoznatiji mesh WiFi sustav naziva se Lyra. Lyra je zapravo komplet od tri čvora MAP-AC2200, koji se također mogu kupiti pojedinačno. Cijena jednog je 1.200 kuna, a Lyra, dakle set od tri ta adaptera, košta oko 3.250 kuna. Ako su vam potrebna tri adaptera, što može biti slučaj ako živite u vrlo velikom (preko 500 m2) ili vrlo problematičnom prostoru, s više od dvije etaže, tada će vam kupnja Lyre biti jeftinija nego da nabavite tri pojedinačna adaptera. Međutim, za većinu korisnika dva će uređaja MAP-AC2200 biti sasvim dostatna za rješavanje svih muka oko dometa i brzine kućnog WiFi-ja, tako da oni mogu potrošiti “samo” 2.400 kuna. Ipak, ako niste sigurni, pametnije je isprsiti se za još tih dodatnih 850 kuna pa kupiti “cijelu” Lyru, zato što tri čvora ipak imaju još veće mogućnosti i još djelotvornije iskorištavaju mesh topologiju da bi postigli ono čemu su namijenjeni.

Sami adapteri su okrugli, plosnati i oku vrlo ugodni te će se s lakoćom uklopiti u bilo kakav prostor. Gotovo čitava gornja strana u radu im svijetli, a boja svjetlosti indicira trenutačno stanje – spremnost za konfiguraciju, uspostavljenu vezu između čvorova i slično. Opis postupka instalacije čvorova Asus je uspio ugurati na jednu stranicu priloženog korisničkog priručnika, i ne možemo ju nazvati kompliciranom, ali da smo vidjeli jednostavnijih rješenja – svakako jesmo. Može se izvesti uz posredovanje mobilne aplikacije ili preko računala s bežičnom mrežnom karticom. Ako se odlučite za mobilnu aplikaciju, što vam preporučujemo, spojit ćete jedan čvor na router i u struju te pričekati da svjetlost na njegovoj gornjoj strani postane bijela i prestane treperiti. Tada valja skinuti aplikaciju “Asus Lyra” (bez obzira na to koristite li “cijelu” Lyru ili samo dva adaptera), pokrenuti ju i dati joj dopuštenja koja će zatražiti. Unutar nekoliko sekundi u aplikaciji ćete vidjeti aktivni čvor. Nakon što odaberete naziv prostorije u kojoj se on nalazi, izvršit će se spajanje s routerom te ćete namjestiti SSID i lozinku vašeg mesh WiFi-ja, kao i podatke za administratorski pristup. Potom valja uzeti drugi čvor, postaviti ga na željeno mjesto u domu, smjestiti se u njegovu blizinu (zbog toga što aplikacija koristi Bluetooth za detekciju čvora) i obaviti njegovo dodavanje u mesh WiFi mrežu. Ova procedura je brža, zato što smo SSID i administratorske podatke već kreirali u prethodnom koraku pa sada zapravo samo trebamo odabrati naziv sobe sekundarnog čvora i pričekati da čvorovi uspostave konekciju na kanalu koji prepoznaju kao najčišći. To je sve – vaša mesh bežična mreža je izgrađena. Da imate treći čvor, dodali biste ga na istom principu.

Kako MAP-AC2200 odašilje jednu bežičnu mrežu u tri frekvencijska pojasa (tri-band), jednu u 2,4-gigahercom i dvije u 5-gigahercnom, njegova oznaka AC2200 dobivena je zbrajanjem maksimalnih teoretskih propusnosti u sva tri pojasa – 400 Mbit/s za 802.11n i dva puta po 867 Mbit/s za 802.11ac. Prednost dvostrukog emitiranja u 5-gigahercnom frekvencijskom pojasu trebala bi biti bolja podrška za velik broj istodobno aktivnih uređaja, ali moramo priznati da u kućanstvu s desetak bežično umreženih uređaja u tom smislu nismo osjetili drastične komparativne prednosti tri-band mesh sustava – ponajviše zato što jednu 5-gigahercnu konekciju MAP-AC2200 dedicira komunikaciji između čvorova, tako da se svi klijenti spajaju na preostalu drugu.

Isto vrijedi i za performanse. Iako su dva Asusova čvora MAP-AC2200 odlično pokrila problematičan testni prostor i osigurala zaista stabilan i brz WiFi, letimičan pogled na tablicu s rezultatima testiranja bit će vam dovoljan da uvidite kako upola jeftiniji AirTiesov sustav Air 4920 ima bolje performanse i kvalitetnije prodiranje kroz debele zidove. Ono što Asus definitivno radi bolje jest prebacivanje bežičnih uređaja između čvorova. Kad se udaljite od jednog čvora i približite drugom, unutar tridesetak sekundi vaš će uređaj automatski biti prebačen na čvor čija mu je lokacija povoljnija.

Više nam se sviđa i Asusova aplikacija, zbog jednostavnosti dodavanja članova obitelji i određivanja razine roditeljske zaštite, kao i nekih zgodnih dodatnih funkcija, kao što su kreiranje WiFi-ja za goste (dobivaju pristup Internetu, ali ne i resursima u lokalnoj mreži), intuitivno nadograđivanje firmwarea i dopadljivo pregledavanje svih čvorova i informacija o klijentima spojenim na njih.

REZULTATI TESTIRANJA Laptop (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -32 dBm -31 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -50 dBm -45 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -46 dBm -39 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -51 dBm -59 dBm Mobitel (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -52 dBm -47 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -57 dBm -64 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -71 dBm -50 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -59 dBm -68 dBm Brzina prijenosa podataka Prosječna propusnost (slanje | primanje) Prosječan ping Radna soba (1 metar, bez zidova) 22,85 MB/s | 30,46 MB/s 5 ms Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) 12,86 MB/s | 20,78 MB/s 4 ms Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 11,61 MB/s | 12,57 MB/s 8 ms Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) 9,64 MB/s | 11,95 MB/s 7 ms Maksimalna propusnost Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 24,8 MB/s | 24,06 MB/s 5 ms Speedtest (optički link, 200/100 Mbit/s) Mobitel (dnevni boravak) 187 / 125 Mbit/s HTPC (dnevni boravak) 154 / 99 Mbit/s Netflix 4K HDR (dnevni boravak) Radi glatko YouTube 4K (dnevni boravak) Radi glatko 4K video s umreženog NAS-a (dnevni boravak) Radi glatko