Asus ROG Ally - Komp(a) za posvuda

SPECIFIKACIJE Ekran 7" IPS (1.920 x 1.080, 120 Hz) Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme (8 jezgri) Grafička kartica AMD Radeon 12 CU (integrirana) Memorija 16 GB DDR5 6.400 MHz SSD 512 GB NVMe PCIe 4.0 Masa 608 g Dimenzije 280 × 111 × 32 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Dojam Prijenosna konzola za zahtjevnije igrače, koja bi nekima ujedno mogla biti zamjena za stolno računalo

Vodite li dinamičan život, ispunjen obavezama, vrijeme koje možete posvetiti zabavi pravi je luksuz. Provođenje nekoliko sati pred računalom, igrajući igre, zvuči kao daleki san, no to ne znači da nemate pravo na zabavu. Valve je dokazao kako je mobilno PC igranje itekako izvedivo, no Steam Deck od korisnika je zahtijevao pristanak na prilično velik kompromis – niske performanse. Upravo taj kompromis Asusov je vektor napada, jer njihov ROG Ally donosi drastično bolje performanse u (naizgled) sličnom paketu, uz brojna druga poboljšanja, koja pokušavaju privući sve one među nama koji smo "prerasli" Steam Deck.

Kvalitetna jednostavnost

Kvaliteta izrade ručnih konzola osobito je važan aspekt, o kojem imamo osjećaj da se premalo govori. Ipak, riječ je o uređajima koji svoj životni vijek provode na putu, nerijetko na dnu ruksaka, što samu konstrukciju čini izuzetno važnom.

Iako je primarno prijenosna konzola, ROG Ally je i iznenađujuće kompetentno stolno računalo

Asus je dizajnu svog ROG Allyja pristupio nešto drugačije nego što je to učinio Valve sa svojim Steam Deckom. Riječ je o vrlo kvalitetnom uređaju, koji već pri inicijalnom kontaktu ostavlja dojam da je riječ o nečemu uistinu posebnom. Dok je Valve dosta "ziheraški" dizajnirao svoju konzolu, Asus je ipak htio da njihova konzola bude vizualno povezana s ostatkom ponude njihove ROG divizije, tako da je sâm dizajn mnogo oštriji i agresivniji; stoga se radi o uređaju koji plijeni poglede. Razlika u filozofiji dizajna ROG Allyja i Steam Decka očituje se i ispod površine. Tamo gdje je Valve odlučio kućište povezati (izuzetno krutim) kopčama, Asus je svojim korisnicima odlučio olakšati posao korištenjem vijaka, čime se otvaranje ROG Allyja uvelike pojednostavljuje. Asus je bio pametan – iskoristili su manjkavosti Steam Decka i napravili vizualno atraktivniji proizvod, koji je ujedno mnogo lakše održavati i popravljati.

Izvan konkurencije

Oštar, svijetao i s odličnom kvalitetom prikaza, ekran ROG Allyja prava je vizualna poslastica, čak i kad ne igrate igre

Odabir ekrana za prijenosnu konzolu iznenađujuće je težak zadatak, jer s jedne strane želite maksimalnu kvalitetu prikaza, a s druge morate biti svjesni činjenice da isti taj ekran prikazuje sadržaj na uređaju ograničenih performansi. Asus je za svoju prijenosnu konzolu odabrao IPS ekran dijagonale sedam inča, s prilično visokom razlučivosti od 1.920 x 1.080 piksela. Uz visoku razlučivost, taj ekran nudi i visoku kvalitetu prikaza sa 100% pokrivenosti sRGB i 75% pokrivenosti Adobe RGB prostora boja. Svjetlina mu je također visoka, i iznosi čak 500 cd/m2, te smo tijekom testiranja ostali impresionirani vidljivošću u nepovoljnim svjetlosnim uvjetima; bez ikakvih poteškoća igrali smo se na izravnom sunčevom svjetlu.

Želite li kupiti dodatnu opremu za svoj ROG Ally, Asus već ima spreman zdrav ekosustav unutar vlastite divizije ROG

Ekran je uistinu jedna od najimpresivnijih komponenti ROG Allyja, a još nismo niti spomenuli njegovu najbolju značajku: frekvenciju osvježavanja od 120 herca. Tako visoka razlučivost i frekvencija osvježavanja uistinu vam nude iznimnu dozu fleksibilnosti tijekom igranja. Igrate li manje zahtjevne naslove, možete uživati u maksimalnoj oštrini i visokoj frekvenciji osvježavanja, dok tijekom igranja zahtjevnih AAA naslova, možete sniziti razlučivost i zadržati zadovoljavajuću razinu performansi.

Kontrolirani kaos

Jedan od aspekata Steam Decka koji nas je oduševio jest njegova ergonomija. Očito je da je Valve na razvoj svoje konzole potrošio mnogo vremena s ciljem optimiziranja položaja svih kontrola te njihova osjećaja pri korištenju. Otpor opruga joysticka i krutost, odnosno taktilnost, nerijetko su previđeni aspekti dobrog kontrolera, i to je ono gdje se lako uočava prva značajnija razlika između Steam Decka i ROG Allyja. Otpor opruga je prenizak, kao i taktilnost tipki. Da se razumijemo, kontrole ROG Allyja daleko su od loših, štoviše, u potpunosti će zadovoljiti potrebe većine igrača, no lagali bismo kada bismo rekli da nismo očekivali više. Ako ste tip igrača koji se lako prilagođava novom kontroleru, ne biste trebali imati problema pri korištenju ROG Allyja, no oni koji su navikli na kontrole Steam Decka, mogli bi ostati pomalo razočarani.

Snaga klade valja

Dva ventilatora i velik hladnjak održavaju nisku temperaturu, kao i nisku radnu buku, kako tijekom igranja ne biste smetali svima oko sebe

Najčešći prigovor upućen Valveu jest manjak performansi Steam Decka, i tu je Asus iskoristio priliku da pokaže koliko snažna može biti ručna X86 konzola. Za izvor te snage izabran je AMD-ov procesor Ryzen Z1, koji ima čak 8 jezgri i 16 threadova, tako da, barem u smislu procesorske snage, nema bojazni od manjka performansi. S grafičke strane priča je jednako impresivna, zahvaljujući 12-jezgrenoj grafičkoj kartici, koja nudi itekako primjetan skok u performansama u odnosu na grafičku karticu Steam Decka. No performanse nisu besplatne, i dolaze na naplatu u vidu TDP-a od maksimalnih 30 W. Iako to ne zvuči mnogo, radi se o dvostruko višem TDP-u od onog kod procesora Steam Decka.

Rezultati testiranja – Sintetički testovi PCMark 10 Extended Score 6.875 Essentials 10.324 Productivity 10.366 Digital Content Creation 8.952 Gaming 6.305 3D Mark Time Spy Extreme Score 1.503 Graphics score 1.344 CPU score 4.578 PCMark 10 Gaming battery test TDP 15 W 1 h 39 min TDP 25 W 1 h 1 min

Performanse ROG Allyja uistinu su odlične, tu nema nikakve sumnje, a u praksi nudi do 50% bolje performanse u odnosu na Steam Deck. Radi se o pozamašnoj razlici, no je li dovoljno velika da opravda značajnu razliku u cijeni – o tome se može diskutirati.

Unutrašnji dizajn ROG Allyja iznenađujuće je jednostavan, što će uvelike olakšati održavanje i popravke

Većinu naslova koje smo igrali na ROG Allyju igrali smo pri razlučivosti 720p, uz iznimku F1 2022, koja je u Full HD-u držala visok i stabilan framerate. Tijekom igranja ostalih igara, ako smo željeli zadržati 60 sličica u sekundi, morali smo, osim razlučivosti, sniziti i postavke kvalitete grafike. Tako smo u većini naslova uspjeli zadržati stabilnih 60 sličica u sekundi, čak i tijekom igranja na bateriji, kada TDP pada na 25 W. Zaista ne bi bilo pravedno kada bismo performanse ROG Allyja nazvali neadekvatnima, premda smo očekivali da ćemo se mnogo manje morati "boriti" s postavkama kvalitete grafike kako bismo dobili kvalitetno igračko iskustvo.

Rezultati testiranja – Igre 15 W 25 W 30 W Cyberpunk 2077 – 720p, Low, FSR 2.1 Balanced Min FPS 19 22 26 Average FPS 63 69 71 Max FPS 99 99 106 Cyberpunk 2077 – 720p, Ultra, FSR 2.1 Balanced Min FPS 7 15 9 Average FPS 27 42 44 Max FPS 61 78 73 Cyberpunk 2077 – 720p, Steam Deck preset, FSR 2.1 Balanced Min FPS 8 13 19 Average FPS 41 43 45 Max FPS 68 78 77 F1 2022 – 1080p, Ultra Low, FSR Balanced Min FPS 74 120 125 Average FPS 86 148 157 Max FPS 98 171 179 F1 2022 – 1080p, Ultra High, FSR Balanced Min FPS 16 22 25 Average FPS 20 31 33 Max FPS 23 36 40 Guardians Of The Galaxy – 720p, Low, FSR Balanced Min FPS 3 38 18 Average FPS 53 71 70 Max FPS 66 87 87 Guardians Of The Galaxy – 720p, High, FSR Balanced Min FPS - 38 38 Average FPS - 64 66 Max FPS - 79 81 Returnal – 720p, Low, FSR Balanced Min FPS 11 17 25 Average FPS 34 43 45 Max FPS 57 91 86 Returnal – 720p, Epic, DLSS 3 Frame generation Min FPS 3 17 12 Average FPS 24 30 31 Max FPS 52 51 57

Autonomija

Kako bi ručna konzola uistinu bila prijenosna, potreban joj je izvor energije, odnosno baterija. Brojni korisnici prigovarali su Valveu jer je svoju konzolu opremio baterijom kapaciteta od svega 40 Wh, stoga smo očekivali od Asusa da svima pokaže koliko impresivna autonomija ručne X86 konzole može biti. Nažalost, očekivanja i stvarnost ovaj put paralelni su pravci. Asus je ROG Ally opremio baterijom kapaciteta jednako niskog (ili visokog, ako ste optimist) kapaciteta od 40 Wh.

Ako ste pozorno čitali sve što smo dosad napisali, vjerujemo kako ste uočili da je Asus ROG Ally opremio procesorom s dvostruko višim maksimalnim TDP-om, ili zamalo dvostruko višim kad uređaj nije spojen na strujni adapter. Autonomija ROG Allyja uvelike ovisi o konkretnom odabranom načinu rada. Odaberete li način rada s 15-vatnim TDP-om, možete očekivati oko dva sata autonomije, što je respektabilno. Odlučite li, pak, za način rada s maksimalnim TDP-om od 25 W, autonomija pada na tek nešto malo više od sat vremena. Budući da 25-vatni TDP primarno želite koristiti za igranje zahtjevnijih naslova, tek sat vremena igranja uistinu je premalo, stoga predlažemo da se držite TDP-a od 15 W i prilagodite postavke kako biste dobili solidno igračko iskustvo i prihvatljivu autonomiju.

Softverska rješenja - Igranje pod maskom

Softverska strana Asusova ROG Allyja iznenađujuće je jednostavna, štoviše, šokantno jednostavna, ako ste navikli na zamršenost softvera Steam Decka. ROG Ally pokreće prilično standardna izvedba Windowsa 11, povrh koje je postavljen Armoury Crate SE, Asusov softver koji pojednostavljuje korištenje ROG Allyja i čini ga vrlo sličnim korištenju klasičnih ručnih konzola. Sâm Armoury Crate SE vrlo je jednostavan, no svejedno nudi brojne opcije prilagodbe, tako da na jednom mjestu dobivate najbolje od računalnog i konzolaškog iskustva korištenja. Tijekom igranja na raspolaganju vam je brzi izbornik, unutar kojeg možete prilagoditi brojne opcije, a pozivate ga pritiskom tipke, tako da u svega nekoliko klikova možete mijenjati ključne postavke svog ROG Allyja.

Ako ne želite, uistinu ne morate izlaziti izvan Armoury Cratea, no odlučite li se istražiti što se nalazi ispod površine, ugodno ćete se iznenaditi. Poprilično nas je iznenadilo koliko je ROG Ally jednostavno koristiti unutar standardnog sučelja Windowsa 11, koliko je navigacija brza i intuitivna, te koliko smo brže uspjeli postaviti ROG Ally, u odnosu na Steam Deck, čije je konfiguriranje na trenutke djelovalo kao skakanje kroz vatrene obruče. Asus zaslužuje pohvalu za jednostavnost softvera, jer je na vrlo prirodan i intuitivan način uspio povezati svjetove PC-ja i igranja na konzolama, što nije lak zadatak.

Asus ROG Ally zamišljen je kao Steam Deck za okorjele, zahtjevne igrače, koji ne pristaju na kompromise koje im Valve pokušava nametnuti. No, u konačnici je sa sobom donio vlastitih nekoliko kompromisa, ponajviše u obliku loše autonomije, koja vas tjera da ograničite potencijal dostupnog hardvera, kako biste se mogli dulje igrati. Ono gdje ROG Ally apsolutno briljira, i usudili bismo se reći razara konkurenciju, jest kad se koristi kao hibridna konzola/računalo. Činjenica da na ROG Ally možete spojiti eksternu grafičku karticu i igrati igre kao da igrate na klasičnom računalu, daje mu svestranost na kakvu nismo navikli u svijetu ručnih X86 konzola.

Iako ROG Ally možda nije uređaj koji možemo preporučiti bez rezerve, uistinu smatramo kako je Asus na tržište plasirao jedinstven i zanimljiv proizvod, za koji definitivno postoji publika.

Asus ROG XG Mobile (2023) - Kućno pojačanje

Asusov ROG Ally prije svega je ručna konzola, no njegov potencijal uistinu je mnogo veći. Kako bi se taj potencijal mogao ostvariti, Asus je pripremio vrlo zanimljiv dodatak – eksternu grafičku karticu. Konkretno, riječ je o mobilnoj verziji Nvidijine grafičke kartice GeForce RTX 4090, koja je smještena u kompaktno kućište, koje se ujedno može koristiti kao multifunkcionalni hub s USB, HDMI, DisplayPort i mrežnim priključcima.

Ukratko, ROG XG Mobile u svega nekoliko sekundi vašu kompaktnu konzolu pretvara u prilično snažno stolno računalo. Osobito je impresivno to što se sva komunikacija između ROG Allyja i ROG XG Mobilea obavlja kroz jedan kabel, preko PCI Express sabirnice. Svu periferiju možete spojiti na ROG XG Mobile, te jednom kad s njime spojite ROG Ally, imate spremno čitavo stolno računalo. Cijena ROG XG Mobilea iznosi oko 2.000 eura, što je popriličan iznos, no isto tako, riječ je o jedinstvenom rješenju, koje, osim s ROG Allyjem, možete koristiti i s određenim laptopima iz Asusove linije ROG.