Asus ROG Maximus XI Formula - Vodena premium klasa

U Asusovoj gami model Maximus Formula poseban je jer jedini nudi podršku za priključivanje sustava vodenog hlađenja na hladnjake matične ploče. Kao i unatrag nekoliko generacija, za dizajn hladnjaka pobrinuo se slovenski “vodeni” specijalist EKWB. Masivni hladnjak u svojoj šupljoj unutrašnjosti ima bakrene umetke s tankim rebrima, a podržava spajanje konektora s navojem od četvrtine cola (R1/4”). I bez korištenja vode, hladnjak svoj posao odrađuje odlično – temperatura VRM-a je 54 °C pod punim opterećenjem na modelu i9-9900K, bez aktivnog hlađenja. Tu, naravno, veliku ulogu igra i sama konfiguracija naponske jedinice na kojoj se nije štedjelo, iako se koriste malo egzotičnije komponente nego što smo do sada viđali na Asusovim pločama. Napojna jedinica je 8+2-fazna, a faze čine integrirani sklopovi DrMOS koje potpisuje Vishay Siliconix (SiC 639), a koji mogu isporučiti do 50 ampera struje.

Sjajan oklop

Kako je to obično kod ploča najviše klase, dobar dio PCB-a prekriven je plastičnim oklopom radi dizanja vizualnog dojma ploče. To u teoriji nije baš dobro u pogledu hlađenja VRM-ova, no vidimo da na Formuli to, očito, nije problem. Ako se palite na seksi implementaciju RGB osvjetljenja, ova ploča ima mnogo toga što može pokazati. Posebno je zanimljiv monokromatski OLED ekran, smješten tik ispod ležišta za procesor, na kojem se prikazuje dijagnostika prilikom bootanja, a temperatura procesora tijekom rada. Imajte na umu da taj ekran neće biti vidljiv ako koristite jači zračni hladnjak. Ploča ima i klasičnu LED dijagnostiku u gornjem desnom kutu, tipke za resetiranje i uključivanje računala te tipku za resetiranje postavki UEFI-ja. Ipak, Formula nije za ekstremno overklokiranje – za tu namjenu Asus je dizajnirao model Apex.

Na Formulu je moguće spojiti do četiri PCIe kartice, s time da se za dva velika primarna utora brine PCIe 3.0 kontroler iz procesora, a za donji PCIe x16 utor (x4 električki) i gornji x1 utor čipset. Između donja dva PCIe utora smješteni su, te iza hladnjaka skriveni, utori za M.2 SSD-ove. Oba su spojena na čipset preko x4 PCIe 3.0 veze, a na ploču je moguće još spojiti i do šest SATA uređaja.

Što se tiče ponude internih USB konektora, Formula nudi USB-C 3.1 Gen2, dva USB-a 3.1 Gen1 i dva USB-a 2.0. Asus je čak u dodatnu opremu ubacio adapter za pretvaranje internog USB 3.1 porta u 2.0 port, što je dosta zgodno za neke konfiguracije.

Ponuda vanjskih portova očekivano je odlična. Imamo šest USB-a 3.1 Gen1, tri USB-a 3.1 Gen2, jedan USB-C 3.1 Gen2, analogne i optičke konektore zvučne kartice, dva mrežna konektora, od kojih je jedan 5-gigabitni, par konektora za antenu integrirane WiFi/Bluetooth kartice, HDMI konektor te dvije tipke – jedna za resetiranje postavki UEFI-ja, a druga za funkciju BIOS Flashback. Zaštitna pločica za konektore tvornički je integrirana na ploču.

Odabir dodatnih kontrolera odgovara visokoj klasi ploče. Za mrežu se brinu Intelov gigabitni I219V i Aquantijin AQC111C 5-gigabitni NIC (koliko vam je to bitno, procijenite sami). Intelov kontroler Wireless-AC 9560 imamo za WiFi i Bluetooth 5.0, a zvuk je riješen preko prepakiranog Realtekovog ALC-a 1220, koji je kombiniran s ESS-ovim DAC-om ES9023P i TI-jevim operacijskim pojačalima.

AI overklokiranje

Asusova verzija UEFI-ja već je duže vrijeme zlatna referenca za funkcionalnost, dizajn i brzinu, a tako je i na ovoj ploči. UEFI je nakrcan svim mogućim opcijama, no posebno zanimljiva je ona za automatsko overklokiranje pomoću strojnog učenja. Dakle, ako odlučite prepustiti kontrolu množitelja procesora Asusovom AI-ju, UEFI će pratiti što se događa s procesorom tijekom rada u Windowsima, i onda na bazi tih informacija (napon, zagrijavanje, taktovi) podesiti radne parametre prilikom sljedećeg reboota. Najbolje je to što sustav doista radi i podešava parametre praktički u skladu s onime što smo koristili prilikom ručnog overklokiranja. Asusov algoritam podesit će, ne samo primarni množitelj, već i AVX množitelj, baš kao i iskusan “pravi” overkloker. Još jedna impresivna novost smisleni su opisi bitnih opcija. Asus je napokon dao nekome tko zna engleski i razumije se u postavke UEFI-ja da napiše tooltipove za najkorištenije opcije.

MCE Disabled MCE Auto MCE Enabled i9-9900K Potrošnja Cinebench 147 W 205 W 271 W Rezultati Cinebech 1.794 2.045 2.149 Prime 95 Potrošnja 146 W 221 W 305 W Prime 95 temperatura 59 °C 78 °C 99 °C Takt 4 - 4,1 GHz 4,7 GHz 5 GHz Napon Prime95 0,968 V 1,137 V 1,261 V i7-8700K Potrošnja Cinebench 130 W 131 W 155 W Rezultati Cinebech 1.399 1.407 1.536 Prime 95 Potrošnja 135 W 135 W 161 W Prime 95 temperatura 60 °C 60 °C 69 °C Takt 4,3 GHz 4,3 GHz 4,7 GHz Napon Prime95 1,039 V 1,039 V 1,19 V

U kontekstu podešavanja napona procesora UEFI nudi osam razina LLC-a, i time podešavanja razine vdroopa. Najviša, LLC 8, ujedno nudi i najmanji pad napona (isprobano s 1,3 V, pad na 1,296 V pod opterećenjem). Treba napomenuti da ova ploča malo čudno radi s novim procesorom Core i9. Kao što vjerojatno znate, Asus na Intelovim pločama već godinama koristi opciju Multi-Core Enhancement, koja programira agresivnije postavke za Turbo mod nego što je to propisano Intelovim specifikacijama. MCE ima tri postavke – Disabled, Auto i Enabled, s time da se Disabled i Auto podešavaju automatski prilikom učitavanja XMP profila za memoriju, a Enabled je potrebno podesiti ručno. I dok Disabled i Auto kod svih ostalih procesora funkcioniraju jednako, kod Corea i9-9900K postavka Auto učitava više taktove i napone (4,7 GHz), a postavka Enabled diže takt na 5 GHz uz primjereno dizanje napona, što čak i s jakim zračnim hlađenjem izaziva pregrijavanje procesora pod opterećenjem.