ASUS ROG Ryujin 240 & Ryuo 240 - Vodenjače za igrače

Asus rog ryujin 240 - specifikacije Podržane platforme Intel LGA-115x/1366/2011/2066

AMD Socket AM4, Socket TR4 Dimenzije radijatora 272 × 122 × 27 mm / aluminij Dimenzije 100 × 100 × 70 mm / bakar Ventilatori 2 × Noctua iPPC 2000 PWM 120 mm, 450 do 2.000 rpm Jamstvo 3 godine

asus rog ryuo 240 - specifikacije Podržane platforme Intel LGA-115x/1366/2011/2066

AMD Socket AM4, Socket TR4 Dimenzije radijatora 272 × 122 × 27 mm / aluminij Dimenzije 80 × 80 × 45 mm / bakar Ventilatori 2 × 120 mm, 800 do 2.500 rpm Jamstvo 3 godine

Obitelj Asusovih proizvoda Republic of Gamers vrlo je bogata, i sastoji se od gotovih sustava kao što su prijenosnici, desktop računala, monitori i routeri te od komponenata kao što su matične ploče, grafičke kartice, miševi, tipkovnice, podlošci za miševe, zvučne kartice itd. Uz to, iznimno je i popularna kod korisnika pa je i logično kako će Asus taj brand ROG koristiti do maksimuma i dodavati nove proizvode. Tako su na ovogodišnjem sajmu Computex, koji se održava u Taipeiju, predstavili za njih potpuno nove proizvode – AIO vodena hlađenja za procesore. Serije vodenih hlađenja Ryujin i Ryuo napravljene su u suradnji s poznatom tvrtkom Asetek, a donose i neke karakteristične Asusove tehnologije.

Serija Ryujin uključuje 360 i 240 modele, a u Ryuo 240 i 120. Obje serije krasi 1.77″ OLED ekran i RGB LED osvjetljenje na bazi hladnjaka, a serija Ryujin dolazi i s Noctuinim industrial PPC ventilatorima koji su poznati po kvaliteti i visokim performansama. U ovom testu obrađujemo 240 modele iz obje serije, kako bismo utvrdili razlike i opravdanost kupnje pojedinog hladnjaka.

Zajedničko za oba hladnjaka je pakiranje koje je u standardnim ROG bojama i dizajnu, ali i podrška za sve aktualne desktop sockete. Tako se uz hladnjake dobivaju vijci, odstojnici i nosači potrebni za montažu na AMD-ove AM4 i TR4 sockete (TR4 uz nosač koji dolazi s procesorom), te Intelove 115x, 1366, 2011, 2011-3 i 2066 sockete. Također, zajedničko im je i trogodišnje jamstvo.

Ryujin 240 s Noctuinim ventilatorima

Ryujin 240 je skuplji i ekskluzivniji model, koji dolazi s Noctuinim iPPC 120-milimetarskim ventilatorima, a poseban je i po tome što ima mali 40-milimetarski ventilator iznad pumpe i vodenog bloka, čiji je zadatak hlađenje okolnih hladnjaka koji se nalaze na napojnoj regulaciji ploče. Nedostatak hlađenja ovoga dijela je rak-rana svih AIO vodenih hladnjaka, a u posljednje je vrijeme to postalo iznimno bitno zbog sve većeg zagrijavanja VRM-a, što je posljedica procesora sa sve više jezgara i sve većeg takta.

Ryujin 240, kako se i iz imena može zaključiti, ima 240-milimetarski aluminijski radijator, na koji su fiksno spojene opletene gumene cijevi dužine 380 milimetara. Ta je dužina dovoljna za ugradnju u većinu kućišta srednje veličine, a ako trebate još veći hladnjak, Asus u ponudi ima i Ryujin 360 s još malo dužim cijevima.

Veliki OLED ekran moguće je dodatno prilagoditi – učitati vlastiti tekst, gif ili jpeg

Cijevi su s kutnim pomičnim spojnicama spojene na bazu u kojoj se nalazi elektronika za OLED ekran, logika za upravljanje ventilatorima, maleni 40-milimetarski ventilator koji poboljšava hlađenje, vodena pumpa i bakreni vodeni blok. Baza je tako vrlo kompleksna, a da je riječ o Asetekovom dizajnu vidljivo je po načinu kako montiramo nosače za sockete – 12 nosića na nosaču nasjeda u pripadajuće rupe na bazi. Uz hladnjak dolaze nosači za AM4 i sve Intelove sockete, a kao što znamo, uz svaki Threadripper u retail pakiranju dolazi i Asetekov univerzalni nosač, pa su tako pokrivene sve današnje desktop platforme.

Na vrhu baze nalazi se spomenuti OLED ekran dijagonale 1,77 inča, te RGB LED traka. Na bazu dodatno postavljamo priloženi plastični poklopac, koji na vrhu ima prozirni dio, ispod kojeg dolazi OLED ekran, a po dijagonali su prorezi za RGB LED-ice s baze. Poklopac osim estetske uloge ima i onu praktičnu – na bokovima su rešetke kroz koje izlazi zračna struja prema VRM hladnjacima, koju stvara ventilator na bazi.

Ryujin 240 je klasični AIO hladnjak, a to znači da dolazi tvornički složen, napunjen rashladnom tekućinom i zatvoren. Sve što korisnik treba napraviti jest zamijeniti nosač, i na radijator instalirati ventilatore. Ono što nas je iznenadilo jest to da se Asus uz sve modele Ryujin odlučio isporučivati Noctuine industrialPPC ventilatore. Te smo ventilatore već imali prilike testirati zasebno pa znamo kako su vrlo kvalitetni, izdržljivi te imaju certifikat IP52 zaštite od prašine i tekućina. Noctua NF-F12 industrialPPC 2000 PWM ventilatori promjera su 120 milimetara i debljine 25 milimetara. Imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 450 do 2.000 okretaja u minuti (PWM), pri čemu je maksimalni statički pritisak 3,94 mmH2O i maksimalan protok zraka 121,8 CFM-a. Proizvođač tvrdi kako je maksimalna buka o 29,7 dB, no mi smo pri 2.000 okretaja izmjerili već dosta čujnih 52 dB.

Ispod masivnog gornjeg dijela na modelu Ryujin krije se klasična kružna baza od bakra. Dovoljno dobro za normalne procesore, ali ne i masivne Threadrippere

Na procesor nasjeda bakreni vodeni blok dimenzija 100 x 100 x 70 milimetara, a Asus ne navodi koja se točno Asetekova pumpa nalazi iznad njega. Ventilator koji se nalazi iznad pumpe je promjera 40 milimetara i vrti se na maksimalnih 4.800 okretaja u minuti. Pri tome stvara statički pritisak od 3,94 mmH2O i protok zraka od 19,41 CFM-a. Tvornički podatak o buci je 31 dB, no mi smo izmjerili oko 54 dB, što nadglasava i pumpu i Noctuine ventilatore.

Na bazi se nalaze i dva 4-pinska konektora za ventilatore, jedan SATA Power za napajanje i jedan interni USB 2.0 konektor za komunikaciju. Posebna zanimljivost ovoga hladnjaka je OLED ekran, koji služi za prikaz animacije ROG logoa, ili personalizirane gifove i tekst. Dijagonalno smještena RGB LED traka je kompatibilna sa softverom AURA Sync, a svime upravljati možemo i preko zasebnog softvera nazvanog LiveDash.

Ryuo 240 s glasnim ventilatorima

Ryuo 240 je prema svojoj konstrukciji, barem do baze, vrlo sličan Ryujinu 240. Radijator je istih dimenzija, način instalacije potpuno je isti, a i opletene gumene cijevi su iste – s kutnim spojnicama u bazi koje su pokretne i osiguravaju dovoljno fleksibilnosti za instalaciju.

Ono u čemu se razlikuje su konstrukcija baze i ventilatori. Ventilatori su brendirani Asus ROG, bez informacije o tome tko ih zapravo proizvodi. No, lijep detalj je da je u plastiku utisnut naziv Republic of Gamers te kako je ta ista plastika vrlo kvalitetna i robusna. Službeni naziv ventilatora je ROG RYUO FAN Model 12, a onaj bitan podatak o tipu ovjesa je izostao. Ventilatori su promjera 120 milimetara i debljine 25. Imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 800 do 2.500 okretaja u minuti, uz tvornički podatak o buci od 37 dB. Mi smo, pak, izmjerili vrlo visokih 60 dB na maksimumu, na kojem ventilatori često i rade, pogotovo kada je procesor overklokiran. Maksimalni statički pritisak ventilatora iznosi visokih 5 mmH2O, a maksimalni protok zraka je 80.95 CFM-a. Ventilatori se spajaju na konektore koji su spojeni na bazu i kontrolirani od PWM logike.

Kružni ekran na slabijem hlađenju i dalje izgleda prilično seksi, pogotovo ako si date truda oko prilagodbe

Baza je potpuno drugačija i nešto manja. Riječ je o valjku, koji na svom vrhu ima isti onaj 1,77-inčni OLED ekran. U tom su valjku smješteni vodena pumpa i bakreni vodeni blok, koji je dimenzija 80 x 80 x 45 milimetara. Na bazi se nalazi i kabel sa SATA Power konektorom za napajanje pumpe, ventilatora i logike, a dodatno se u nju spaja i USB kabel za komunikaciju sa softverom LiveDash ili Sync, kojima, osim OLED ekranom, upravljamo i RGB LED trakom koja opasava dno valjkaste baze.

Za podešavanje ekrana koristi se aplikacija LiveDash. Na ekranu je moguće istaknuti korisne informacije poput temperaturu vode ili napona procesora

Uz spomenute alate LiveDash i Aura Sync, možemo koristiti i AISuite III za rad s oba hladnjaka. Mi smo koristili LiveDash, koji nudi mogućnost kontrole OLED ekrana i RGB LED osvjetljenja. Tako u softveru možemo podesiti da OLED prikazuje frekvenciju procesora, napon, temperaturu, ali i različite animacije protoka vode. Tvornički je postavljena animacija ROG logoa, a birati možemo između četiri gif varijante, i četiri statične u jpg formatu. Uz ove preddefinirane, možemo učitati i neki svoj jpg ili gif razlučivosti 160 x 128 te maksimalne veličine 1 MB. Custom Banner opcija je prikazivanja vlastitog teksta uz jedan od tri ROG logoa. Kontrola RGB LED trake i njenog osvjetljenja uključuje promjenu efekata kao i kod softvera Aura pa su tu varijante Static, Breathing, Strobing, Color Cycle, Rainbow, Flash and Dash i Off.

Postupak instalacije vrlo je jednostavan za sve platforme, i to je nešto što je Asetek odavno dobro riješio. Mi smo oba hladnjaka isprobali na tri platforme, i to s procesorima na tvorničkim postavkama, kao i prilikom overklokinga.

Za testove performansi koristili smo Gigabyteovu ploču X470 Aorus Gaming 7 WiFi s procesorom Ryzen 7 2700X (standardni takt i overklokiran na 4.3 GHz), zatim Gigabyteovu ploču X399 Aorus Gaming i procesor Ryzen Threadripper 1920X (standardni takt i overklokiran na 4.0 GHz), te za kraj Gigabyteovu ploču Z370 Aorus Ultra Gaming i procesor Core i7-8700K (standardni takt i overklokiran na 4.7 GHz (Core Enhancement).

Performanse hladnjaka su, kao što vidimo iz grafikona, podjednake, no s tom razlikom da su ventilatori na hladnjaku Ryujin 240 na maksimumu ipak dosta tiši – 54 vs. 60 dB. Oba su adekvatni za hlađenje i overklokiranih procesora, no kod Threadrippera im ipak malo ponestaje širine baze i kapaciteta. VRM MOS temperatura se razlikovala u 5 – 6 °C između hladnjaka s i bez ventilatora na bazi, a u ovisnosti o ploči i uvjetima. Dakle, osjetno manje nego što to proizvođač obećava (do 20 °C).

Ryujin i Ryuo 240 tipični su predstavnici Asetekove filozofije izrade AIO vodenih hladnjaka i jednostavni su za ugradnju na sve desktop platforme te dovoljno robusni. Asus ih je učinio zanimljivima dodatnim detaljima kao što su OLED ekrani, RGB LED rasvjeta i u slučaju Ryujina, ventilator na bazi za hlađenje VRM hladnjaka te izvrsni Noctuini iPPC ventilatori. Koji od dva ćete odabrati, ponajprije ovisi o budžetu, a onda i o tome slažete li računalo koje mora biti relativno tiho ili ne.

U skladu s ROG renomeom i svim ovim detaljima, su i cijene, koje su, nažalost, nepristupačne prosječnom hrvatskom džepu. Ipak, onima koji mogu odvojiti traženi novac neće biti žao jer je riječ o dobrim proizvodima.

Asus ROG Ryujin 240 Dobra kvaliteta izrade

Performanse

Jednostavnost instalacije

OLED ekran

RGB osvjetljenje Relativno bučan mali ventilator na bazi

Visoka cijena Performanse 9 Buka 7 Izrada 10 Montaža 9 UKUPNO 9