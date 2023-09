Asus ROG Strix G16 (G614) - Simbioza elegancije i snage

Laptopi za igranje imaju uistinu dugu povijest, no ona je većim dijelom djelovala kao rat klonova, s obzirom na to da je sam format prijenosnog računala prilično poguban za kreativnost dizajnera koji su osuđeni napraviti još jedan u nizu "vrištećih" laptopa za igranje, u nadi kako će baš njihov uspjeti privući kupce. No proteklih nekoliko godina dizajn laptopa za igranje prolazi kroz malu renesansu, u kojoj su si dizajneri dozvolili biti drugačiji, i barem detaljima izdvojiti svoje modele od konkurentskih. Svakako dobrodošao trend među laptopima za igranje jest pripitomljavanje njihova dizajna, odnosno odbacivanje agresivne, djetinjaste estetike, i korištenje mnogo suptilnijih i elegantnijih vizualija. Asus ROG Strix G16 pokušava spojiti svjetove – balansirati agresiju s elegancijom – i u tome itekako uspijeva.