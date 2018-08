Asus ROG Strix H370-F Gaming - Igračica, ali ne i overklokerica

specifikacije Čipset Intel H370 Express Socket LGA-1151 Coffee Lake (8th Gen Intel Core) Memorija 4x DDR4, do 2.666 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (interno x4)

4 x PCIe 3.0 x1 SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 3.0 x2 Mreža 1 x GbE Intel I129V Audio ROG SupremeFX S1220A Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x DVI-D

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x LAN (RJ45)

1 x USB-C 3.1 Gen2

2 x USB 3.1 Gen2

4 x USB 2.0

5 x audio konektora

1 x optički S/PDIF

Čipset H370 jedan je od dva nova čipseta koje je Intel relativno nedavno lansirao kako bi kupcima jeftinijih procesora osme generacije (Coffee Lake) ponudio mogućnost sklapanja jeftinijih računala. Iako su zaključani (dakle, bez podrške za overklokiranje), Intelovi procesori Coffee Lake bili dostupni i ranije, mogli smo ih koristiti isključivo na pločama temeljenim na čipsetu Z370. Novi čipset H370 nije samo jeftinija verzija čipseta Z370. On u odnosu na svog skupljeg rođaka donosi i nove mogućnosti – integriranu podršku za USB 3.1 Gen2 portove i Intelov WiFi AC kontroler (CNVi). Baš zbog te modernizacije Intel ove godine planira zamijeniti čipset Z370 modernijim čipsetom Z390, koji donosi paritet kad su u pitanju nove mogućnosti s čipsetom H370.

Iako konačna cijena ploče ovisi o tipu čipseta, još veći faktor u cijeloj priči igra implementacija čipseta od proizvođača matične ploče. Asus je modelom ROG Strix H370-F Gaming odlučio zainteresirati zahtjevnije korisnike, a koji s druge strane opet nisu spremni izdvojiti novac za jači K procesor i sličnu Z370 ploču.

Odmjeren RGB

Sama činjenica da ploča pripada seriji proizvoda ROG Strix dovoljno govori o njenoj poziciji na tržištu. Za usporedbu, identičan Asusov model, samo temeljen na čipsetu Z370, 400-injak je kuna skuplji. S druge strane, postoje i osjetno jeftinije H370 ploče, namijenjene korisnicima koji su zbog cijene spremni na više kompromisa.

H370-F Gaming isporučuje se s osrednje bogatom opremom. U kutiji su, osim priručnika i optičkog medija s driverima i pratećim softverom, četiri crna SATA kabela, RGB produžni kabel, vijci za montažu M.2 SSD-ova, set plastičnih vezica za kabele, set naljepnica i kartonski znak za kvaku vrata, savršen za nadobudne tinejdžere koji žele ispasti jako važni. Zaštitne pločice za stražnje konektore nema jednostavno zato što je ona tvornički integrirana na matičnu ploču. Dosta cool pristup, za koji se nadamo da će zaživjeti i na pločama ostalih proizvođača.

RGB LED-ice u današnje su vrijeme jasan znak da je neki komad PC hardvera ili periferije napravljen za igrače, a kod ove se Strix ploče s osvjetljenjem nije pretjerivalo. Ono je implementirano u plastični pokrov stražnjih konektora, koji je ukrašen ROG logom i osvijetljenom letvicom. Oba su elementa mliječne boje pa osvjetljenje ne bode toliko u oči. Na donjem rubu ploče nalazi se i 12-voltni RGB konektor, namijenjen spajanju kompatibilne RGB trake ili eventualno neke druge RGB periferije, koju potom možemo upravljati preko Asusova softvera Aura RGB.

Sklopovlje za napajanje procesora je prema specifikacijama 8+1-fazno, a hlade ga dva titanski siva pasivna hladnjaka pristojne veličine, pričvršćena za ploču pomoću vijaka. S obzirom na to da na ploču ionako nema smisla ugrađivati procesore rastrošnije od 65 vata, a koje nećemo ni overklokirati, kvaliteta hlađenja, pa zapravo niti samog VRM-a ne igra bitnu ulogu. Ploča je opremljena i sa šest konektora za ventilatore i pumpe, koje možemo regulirati bilo preko UEFI-ja, bilo preko softvera u Windowsima. Tu je ponuđena funkcija pronalaska optimalnih postavki za priključene ventilatore provjerom maksimalne i minimalne brzine vrtnje.

Memorija i portovi

Ploča podržava ugradnju do 64 GB memorije preko četiri utora, s time da je maksimalna podržana brzina memorije samo 2.666 MHz, pa brže ne treba ni kupovati. Tik do utora za memoriju smještena je i jednostavna LED dijagnostika za identifikaciju potencijalnih grešaka prilikom pokretanja računala. Ploča nudi dva interna USB 3.1 Gen1 konektora, jedan interni USB 2.0 konektor, ali niti jedan interni USB 3.1 Gen2. S obzirom na to da vrlo malo kućišta uopće nudi prednje USB 3.1 Gen2 konektore, ovo nije bitan propust.

USB 3.1 Gen2 konektori s druge strane postoje na stražnjoj strani ploče. Tu su tri takva porta, dva u tipu A crvene boje, a jedan u tipu C. Osim njih, ploča nudi četiri stara USB 2.0 porta, što je s obzirom na mogućnosti čipseta, ali i cijenu ploče, sramota. Osim spomenutog, tu su još i PS/2 port, HDMI, DisplayPort i DVI za grafiku iz procesora, mrežni konektor te konektori zvučne kartice – pet analognih i jedan optički izlaz.

Asus na ovoj ploči koristi Intelov kontroler, koji prema želji korisnika, može biti potpomognut softverom ROG GameFirst IV za prioritizaciju paketa i oblikovanje prometa. Slični softverski dodaci prate i implementaciju zvuka – SupremeFX kodek, temeljen na modernom S1220A kodeku, i kombiniran s aplikacijama Sonic Studio III i Sonic Radar III. Prva softverski poboljšava zvuk i simulira surround kada koristimo slušalice, a druga u kompatibilnim igrama vizualno prikazuje izvore zvuka radi lakše identifikacije protivnika.

Iako novi čipset ima podršku za laku implementaciju WiFija i Bluetootha, Asus je izostavio dedicirani M.2 utor za priključivanje Intel Wireless-AC 9560 modula. Ploča ima dva M.2 utora, ali za SSD-ove. Gornji, smješten iznad utora za diskretnu grafiku, prekriven je prilično solidnim hladnjakom, podržava SSD-ove do formata 2280, no interno ne nudi maksimalnu PCIe propusnost, već samo x2. Drugi M.2 utor smješten je ispod hladnjaka čipseta, također podržava SSD-ove do 80 mm duljine, ali ima punu x4 propusnost za NVMe uređaje. Oba utora podržavaju i SATA M.2 SSD-ove, no u tom slučaju gubit će se funkcionalnost jednog ili dva klasična SATA, od ukupno šest poredanih na desni rub ploče.

Ploča ima dva PCIe utora pune duljine, no samo je primarni ukrašen metalnom oplatom, spojen na kontroler u procesoru i nudi punu propusnost. Drugi konektor ima x4 propusnost i spojen je na H370 čipset. Podrške za SLI nema, no teoretski je moguće spojiti dvije Radeon kartice u CrossFire polje. Sasvim je drugo pitanje koliko danas ima smisla takva kombinacija, s obzirom na to da CrossFire AMD-u više nije na listi prioriteta.

Ukratko, prilično skupa ploča za ono što nudi jer je za sličan novac moguće kupiti i vrlo solidne Z370 ploče. Atraktivan izgled, kvalitetno napajanje i općenito ispolirana izvedba malo spašavaju stvar, no s druge strane imamo namjerno škrtarenje u pogledu USB izlaza i propusnosti jednog od M.2 konektora.