Asus Turbo RTX 2070 - Hlađenje stare škole

specifikacije Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 2.304 / 36 / 288 Takt GPU-a 1.620+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz Napajanje 1 x 8pin PCIe, 1x 6pin PCIe Videoizlazi 1 x USB-C

1 x HDMI 2.0b

2 x Display Port 1.4a

Napomena Ova recenzija RTX 2070 kartice objavljena je originalno u sklopu usporednog testa RTX 2070 kartica.Zbog toga su u tekstu reference na neke druge kartice temeljene na istom grafičkom procesoru. Tablica na kraju članka odnosi se na usporedbu referentnog Nvidijnog modela (RTX 2070 Founders Edition) s RTX-om 2060 i GTX-om 1080. Ostale izvedebe RTX 2070 kartice mogu imati nešto slabije ili bolje performanse, zavisno o implementaciji proizvođača.

Od svih testiranih Asusovih kartica, model Turbo cjenovno je pozicioniran najbolje, no temeljen je i na slabijoj verziji TU106 GPU-a. Razlika u cijeni u odnosu na modele Dual i Strix je poprilična, iako i dalje objektivno nije riječ o jeftinoj RTX 2070 kartici, pogotovo ako imamo na umu što nudi. Njena najizraženija značajka je hladnjak temeljen na jednom turbinskom ventilatoru koji zrak tjera kroz cijelu duljinu kartice i izbacuje ga van kućišta. Ovakav dizajn jako je povoljan kod kombiniranja para kartica u SLI polju, no kako RTX 2070 ne podržava SLI, ovaj argument u korist hladnjaka ne drži vodu. Izbacivanje toplog zraka van kućišta je svakako dobrodošla značajka, no problem je što hladnjaci ovakvog tipa jednostavno ne mogu ponuditi tako dobre performanse i nisku razinu buke kao hladnjaci s više klasičnih ventilatora.

To se vidi i kod Asusove kartice. Premda je radni takt GPU-a skroman (Boost od 1.650 MHz), a TDP standardan (180 W), GPU se van kućište grije do temperature od 72 stupnja, uz znatno višu razinu buke u odnosu na sve ostale kartice. To je naravno još više izraženo prilikom overklokiranja. GPU Boost takt podigli smo na 1800 MHz, što je potrošnju povisilo na 206 W, a temperaturu GPU-a na 79 stupnjeva. Overklokirali smo i memoriju, s 1.750 na 1.950 MHz. Ovo je nešto lošiji rezultat kojeg treba pripisati Micronovoj GDDR6 memoriji koja se lošije overkloka u odnosu na Samsungovu. Na tvorničkim postavkama Turbo se u pogledu performansi smjestila na predzadnje mjesto dočim nakon overklokiranja pada još niže.

Činjenica da je dio stražnjeg pločice s konektorima trebalo iskoristiti za ispuh vrućeg zraka utjecala je na konfiguraciju videokonektora. Kartica tako nudi dva DisplayPorta, jedan HDMI i USB-C dočim je peti konektor izbačen. Hladnjak je vrlo neugledan, što je valja upalo u oči i Asusovim dizajnerima koji su ga s gornje strane odlučili ukrasiti s tankim prozorčićem iza kojeg se krije kombinacija RGB ledica. Osvjetljenjem nije moguće upravljati već je ono uvijek isto – efektna kombinacija tirkiznoplave i magenta boje.

Kartica se napaja iz standardne kombinacije 6-pinskog i 8-pinskog konektora, no treba napomenuti da postoji i model EVO koji je, pretpostavljamo, slabiji te ima samo jedan 8-pinski konektor. Skroman dizajn vidljiv je i na poleđini koja je gola, bez metalnog backplatea kojeg danas kod kartica skupljih od 2.000 kuna uzimamo praktički zdravo za gotovo. Usprkos nižoj cijeni u odnosu na ostale Asusove modele, za Turbo je teško naći riječi pohvale. S obzirom na tržišnu klasu, kartica je jednostavno loše dizajnirana i ne ispunjava naša očekivanja.

Generalna usporedba performansi RTX 2070 vs. RTX 2060 vs. GTX 1080 GeForce RTX 2070 FE GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2060 FE 3DMark Port Royal 4.849 - 3.778 Time Spy Extreme 4.220 3.465 3.513 Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p 102 fps 91 fps 88 fps 1440p 71 fps 62 fps 58 fps For Honor DX11 1080p 149 fps 141 fps 127 fps 1440p 104 fps 97 fps 86 fps Strange Brigade DX12 1080p 141 fps 130 fps 120 fps 1440p 104 fps 94 fps 85 fps TW: Warhammer DX11 1080p 116 fps 110 fps 102 fps 1440p 87 fps 83 fps 73 fps Far Cry 5 DX11 1080p 122 fps 114 fps 106 fps 1440p 80 fps 83 fps 76 fps Forza Horizon 4 DX12 1080p 104 fps 109 fps 99 fps 1440p 86 fps 89 fps 81 fps Destiny 2 DX11 1080p 156 fps 146 fps 128 fps 1440p 98 fps 99 fps 85 fps Battlefield V DX12 1080p 117 fps 108 fps 107 fps 1440p 93 fps 89 fps 79 fps Potrošnja kartice** 3DMark 189 W 190 W 165 W *testirano na Core i7-8700K, 16 GB DDR4 3600; **manje je bolje