Asus Zenfone 8 Flip - Moćan hardver, raskošan softver i prvorazredni selfiji

SPECIFIKACIJE Ekran 6,67” AMOLED (1.080x2.400, 20:9, 395 PPI) Čip Qualcomm Snapdragon 888 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB ili 256 GB UFS 3.1 (+ microSD do 2 TB) Stražnje kamere 64 MP Sony IMX686 (f/1.8, 78°) + 12 MP Sony IMX363 ultraširoka (f/2.2, 112°) + 8 MP OmniVision OV08A telefoto (3x zum, 30°) Povezivost Dvostruki 5G (2x Nano-SIM), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Ne (USB-C adapter kupuje se odvojeno) Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 165 x 77,3 x 9,6 mm / 230 g Operacijski sustav ZenUI 8 Jamstvo 2 godine

Asusova linija mobitela Zenfone s nama je od 2014. godine, a na radar širokih masa dospjela je 2020., na prilično neočekivan način. Popularni youtuber MKBHD, vjerojatno najpoznatiji recenzent mobitela na svijetu, proveo je javni, usporedni "slijepi test" kamera aktualnih mobitela najviše klase. Njegovi pratitelji morali su odabrati ljepšu od dvije sučeljene fotografije istog kadra, načinjene mobitelima koje Marques Brownlee nije otkrivao. Kadar se iz kruga u krug mijenjao, gubitnici su bivali eliminirani, a pobjednik je naposljetku ostao samo jedan – Asus Zenfone 7 Pro. Dobro ste pročitali; Asus je uspio proizvesti mobitel čiju su kameru široke mase proglasile boljom od kamere iPhonea 12 Pro Max, Samsung Galaxy Notea 20 Ultra, Google Pixela 5, OnePlusa 8T i brojnih drugih modela visoke kategorije. Nakon toga, svi su odjednom znali za Zenfone, tko ga proizvodi i čime on raspolaže. Predviđamo kako će zapamćen ostati i Zenfone 8 Flip, mobitel koji nije izravni nasljednik Zenfonea 7 Pro, ali zadobiva brojne njegove odlike.

Zenfone 8 Flip dostupan je u dvije boje, Glacier Silver i Galactic Black. U obje je izvedbe načinjen od kombinacije aluminijskog kućišta te staklene prednjice i pozadine

Prva i zacijelo najuočljivija karakteristika Zenfone 8 Flipa njegovi su pozamašni gabariti. Riječ je o zaista velikom mobitelu, koji broji 165 x 77,3 x 9,6 milimetara i teži čitavih 230 grama, što se itekako osjeti – kako u ruci, tako i u džepu. Kućište mu je načinjeno od aluminija, a s obje je strane oklopljeno staklom. Sprijeda se radi o Corning Gorilla Glassu 6, a pozadinu, uključujući modul s kamerama, štiti Gorilla Glass 3. Stražnje staklo zakrivljeno je preko rubova uređaja, a prednje je ravno, što će mnogi korisnici pozdraviti, jer se na taj način uklanjaju problemi s nehotičnim i fantomskim dodirima, koji postoje na gotovo svim uređajima sa zakrivljenom prednjicom.

Zaštitne maske - Protiv klizanja i padova Zbog staklene prednjice i pozadine, Asus Zenfone 8 Flip izrazito je sklizak te kao takav zove na korištenje zaštitne maske. Njegova sklizavost dodatno je naglašena velikim dimenzijama – samo će ga vlasnici najvećih dlanova uspjeti potpuno i čvrsto obujmiti jednom rukom. Srećom, uz uređaj se isporučuje plastična futrola, koja rješava sve te probleme, a bez značajnijeg povećanja gabarita uređaja. Njeno korištenje takurekuć je obavezno. "Za one koji žele više", tu je Rhinoshield SolidSuit, maska čija robusnost udovoljava specifikacijama vojnog standarda MIL-STD 810G. Dotična ima izrez za rotacionu kameru Zenfone 8 Flipa, zasun za blokiranje i potpunu zaštitu leće te blago povišene bridove, koji štite (i) prednjicu uređaja. Prema riječima proizvođača, SolidSuit je testiran na padove s visine od 3,5 metara, koje ubačeni Zenfone 8 Flip preživljava bez posljedica. Jedini nedostatak ovog rješenja jest što dodatno povećava vanjske dimenzije i masu uređaja, premda zapravo nudi prilično povoljan omjer zaštite i "glomaznosti". Cijena mu je oko 200 kuna.

Na desnom boku uređaja nalaze se tipke za glasnoću te tipka Power, istaknuta plavozelenom bojom. Sve tipke metalne su te pružaju zadovoljavajući taktilni odaziv. Na lijevom bridu je hibridna ladica za dvije Nano-SIM kartice i microSD karticu, a na donjem nalazimo već gotovo zaboravljenu notifikacijsku LED-icu, USB-C konektor za punjenje te jedan od dva ugrađena zvučnika.

Na desnom boku nalazi se obojana tipka Power, kojoj možemo dodijeliti više različitih funkcija, te tipke za glasnoću. Sve tri su metalne

Premda mu svakako možemo zamjeriti izostanak rejtinga otpornosti na tekućine, za što je odgovoran nesvakidašnji, pomični modul s kamerom, te nesavršeni prijelaz između modula s kamerom i gornjeg brida, Zenfone 8 Flip generalno ostavlja dojam čvrsto sklopljenog mobitela.

Impresivni gabariti Zenfone 8 Flipa pametno su iskorišteni. Praktički čitavu prednjicu prekriva 6,67-inčni Samsungov AMOLED ekran, s omjerom stranica od 20:9 i nativnom razlučivošću od 1.080x2.400 točaka (395 PPI). Ekran nema nikakvih zareza, izreza ili usjeklina (notcheva), što rezultira omjerom kućišta i ekrana od čitavih 92%. Frekvencija osvježavanja je 90 Hz, a Asus ističe i 200-hercnu frekvenciju sempliranja dodira, koja je zaslužna za trenutačno prepoznavanje svih interakcija prsta s ekranom. Ugrađeni ekran još se može pohvaliti 110-postotnom pokrivenošću DCI-P3 prostora boja i deklariranom maksimalnom svjetlinom od 700 cd/m2, iako je naš kolorimetar pokazao maksimalnu vrijednost od 500 cd/m2. Srećom, to je još uvijek dovoljno za potpunu čitljivost ekrana na otvorenom. Općenito je prikaz Zenfone 8 Flipa oštar, bogat bojama i oku ugodan. U postavkama ekrana (Settings > Display) nalazi se kategorija "Splendid", gdje su dostupni razni profili slike (Default, Natural, Cinematic, Standard, Customized), kao i klizači za fino ugađanje temperature bijele boje i zasićenosti boja. Pomoću ove kombinacije opcija, svatko će s lakoćom postići prikaz koji mu najbolje odgovara.

Modul s kamerama nije savršeno poravnat s gornjim bridom mobitela, premda to nema negativnog utjecaja na njegovu rotaciju

Ispod ekrana nalazi se čitač otiska prsta, koji funkcionira zadovoljavajuće, premda se još uvijek radi o najmanje nam dragoj tehnologiji čitanja prsta – rado bismo ga vidjeli, primjerice, integriranog u tipku Power.

Veličina važnija od brzine

Svoje izdašne gabarite Zenfone 8 Flip pripisuje i golemoj ugrađenoj bateriji, kapaciteta 5.000 mAh. Zahvaljujući njoj, prosječni korisnici punit će ga svaki drugi dan, a čak će i najzagriženiji mobilni igrači uspješno dočekati kraj dana na jednom punjenju. S mobitelom se isporučuje 30-vatni HyperCharger, koji podržava tehnologiju brzog punjenja Quick Charge 4.0. Dotični u prosjeku vraća između 1 i 2% baterije po minuti punjenja, iako to ovisi o trenutačnom kapacitetu baterije (brže se puni kad je manje napunjena). Potpuno punjenje od 1 do 100% traje nešto manje od dva sata.

U kutiji dolazi 30-vatni HyperCharger, koji podržava tehnologiju brzog punjenja Quick Charge 4.0

Neki konkurenti nude dvostruko i trostruko veće snage (i brzine) punjenja, no Asus je stava da veći kapacitet baterije korisniku pruža više vrijednosti od suludih brzina punjenja, prvenstveno jer tako dolazi do manje degradacije baterije, osobito kroz dulji vremenski period. Štoviše, implementirano je nekoliko tehnologija zaduženih za "zdravlje" baterije, koje ćete pronaći u izborniku System > Battery > Battery care. Tu su, primjerice, Steady charging, funkcija koja aktivira sporije i jednoličnije punjenje baterije, a zanimljiv je i Scheduled charging. Kad aktiviramo potonju opciju i odaberemo početno i završno vrijeme punjenja (to će biti vremena kad liježemo spavati i budimo se), softver će se pobrinuti da baterija dosegne 100-postotni kapacitet neposredno prije našeg buđenja, umjesto da provede dugački period na 100-postotnom kapacitetu, što joj dugoročno šteti. Ako ste osobito paranoični, također možete ručno ograničiti maksimalni stupanj napunjenosti baterije, na neki postotak niži od 100. Najzad, tu je pet profila s različitim energetskim postavkama (High performance, Dynamic, Durable, Ultra durable i Advanced), prilagođenih različitim situacijama i načinima korištenja mobitela.

Uz USB-C konektor i jedan od dva zvučnika, na donjoj strani mobitela nalazi se već gotovo zaboravljena notifikacijska LED-ica. Pohvalno!

Bežično punjenje nažalost nije podržano, što Asus objašnjava željom da ne smanjuje kapacitet baterije nauštrb ugradnje zavojnica i drugih potrebnih elemenata.

Velika baterija svakako je dobrodošla, jer se vlasnici Zenfone 8 Flipa ni u jednom trenutku neće osjećati sputano u želji da potpuno iskoriste izvanredne mogućnosti Qualcommovog Snapdragona 888, najmoćnije mobilne platforme koja se u ovom trenutku ugrađuje u mobitele s Androidom. Ovom snažnom SoC-u pridruženo je 8 GB LPDDR5 RAM-a te 128 ili 256 GB brze UFS 3.1 memorije. Memorija je proširiva putem microSD kartica te na taj način možemo dodati do 2 TB skladišnog prostora. MicroSD kartica ugrađuje se u hibridnu ladicu na lijevom boku mobitela, koja također prima dvije Nano-SIM kartice, pri čemu obje mogu imati podršku za 5G mreže. Ova kombinacija komponenti, uparena s 90-hercnim ekranom, rezultira izvanrednim korisničkim iskustvom. Baš sve se na Zenfone 8 Flipu događa munjevitom brzinom, glatko i bez ikakve zadrške – od pokretanja aplikacija i prebacivanja između njih, preko surfanja i animiranja sučelja Androida, do igranja najzahtjevnijih mobilnih igara.

Hibridna ladica, koja se ugrađuje u lijevi bok mobitela, prima dvije Nano-SIM kartice, koje podržavaju 5G mobilne mreže, te microSD karticu do 2 TB. Sve tri kartice mogu biti ugrađene istovremeno

Mobilnim igračima Asus je namijenio značajku Game Genie, koja donosi brojne mogućnosti viđene kod tvrtkinog "gejmerskog" mobitela ROG Phone, poput blokiranja notifikacija i poziva, pregleda opterećenja sustava i preostalog trajanja baterije, sprečavanja promjena svjetline ekrana, snimanja makroa, snimanja ekrana te pretraživanja internetskih stranica i YouTubea bez izlaska iz igre.

Rotirajuće kamere

Uređaj koristi kombinaciju glavne, ultraširoke i telefoto kamere. Glavna i ultraširoka isporučuju odlične performanse, koje telefoto kamera ne uspijeva pratiti

Aspekt koji Zenfone 8 Flip čini jedinstvenim, i po kojem je dobio ime, njegov je modul s kamerama. Načinjen je od tekućeg metala i učvršćen je za elektromotor, koji mu daje mogućnost rotacije za 180°. To ujedno objašnjava gdje se nalazi prednja kamera Zenfone 8 Flipa – nema je, točnije, stražnje kamere su te koje se po potrebi pretvaraju u prednje. Zahvaljujući tome, Zenfone 8 Flip je mobitel kod kojeg nema razlike između performansi stražnjih i "prednjih" kamera, kako u smislu kvalitete slike, tako i mogućnosti fotografiranja i snimanja videa. Ako vam je snimanje i fotografiranje samog sebe visoko na listi prioriteta, na tržištu de facto ne postoji mobitel koji će vam biti zanimljiviji od ovog. Rotacija modula s kamerama za punih 180° traje otprilike jednu sekundu – zanemarivo. Pogledajte kako to izgleda u akciji.

Na modulu s kamerama nalazi ih se ukupno tri. Glavna širokokutna kamera raspolaže Sonyjevim senzorom IMX686, koji ima razlučivost od 64 MP i veličinu piksela od 0,8-1,6 µm. Leća glavne kamere nudi otvor blende f/1,8 i kut snimanja od 78°. Druga kamera je ultraširoka, s kutom snimanja od 112°, otvorom blende f/2,2, veličinom piksela od 1,4 µm i maksimalnom razlučivošću od 12 MP, koju isporučuje Sonyjev senzor IMX363. Posljednja, treća kamera je telefoto. Broji 8 MP, snima pod kutom od 30° i omogućava trostruko optičko zumiranje kadra, uz maksimalni deseterostruki digitalni zum.

Glavna kamera omogućava snimanje 8K videa pri 30 sličica u sekundi, a glavna i ultraširoka također mogu snimati 4K video pri 30 i 60 FPS. Nijedna kamera nema optičku, već samo troosnu elektronsku stabilizaciju (EIS). Cijenili bismo OIS barem na glavnoj kameri – proslavljeni Zenfone 7 Pro nudio ga je na glavnoj i telefoto leći. Pogledajte primjer 8K videa snimljenog glavnom kamerom, a potom i Full HD videa u kojem smo se prebacivali između sve tri dostupne kamere.

Video izgleda dobro, iako se izostanak optičke stabilizacije osjeti prilikom snimanja "iz ruke". I ovdje se glavna i ultraširoka kamera pokazuju mnogo sposobnijima od telefoto kamere. Naravno, podržani su timelapse i slow-motion načini snimanja (480 FPS u HD-u, 120 ili 240 FPS u Full HD-u te 120 FPS u 4K), a tu je i način Pro Video, gdje se postavke poput balansa bijele boje, ISO-a i vremena ekspozicije namještaju ručno. Pro Video nudi nekoliko drugih zgodnih opcija, poput polaganog zumiranja odabranog dijela kadra i detaljnog upravljanja mikrofonima. Osim što možemo sami odabrati nalazi li se izvor zvuka ispred ili iza mobitela, također je ponuđen način rada Mic Focus, gdje se mikrofoni nastoje usmjeriti prema objektu snimanja. Dostupno je i filtriranje šuma vjetra.

Glavna i ultraširoka kamera ostavljaju odličan dojam, osobito nakon kraćeg igranja s postavkama. Sugeriramo isključivanje automatskog HDR-a, koji često biva pretjerano agresivan, kao i korištenja umjetne inteligencije za prepoznavanje objekata u kadru. Fotografije su oštre, detaljne, s oku ugodnim bojama i dobrom dinamikom. Prilikom fotografiranja pokretnih objekata (psi, voda i slično) u nekim smo slučajevima dobivali neočekivano mutne rezultate, stoga ćete svakako htjeti uzeti više fotografija istog kadra – za svaki slučaj. Doduše, broj mobitela u čije bismo se kamere mogli uzdati dovoljno da bismo svaku fotografiju okinuli samo jednom vrlo je malen, stoga se tu ne radi o zamjerki za Zenfone 8 Flip. Razgledajte galeriju fotografija načinjenih glavnom kamerom, u različitim svjetlosnim uvjetima.

Ultraširoka kamera gubi oštrinu po rubovima, što je sasvim očekivano, ali zahvaća zaista široki kadar i interpretira ga bez drastičnih distorzija perspektive. Vrijedi istaknuti da su boje glavne i ultraširoke kamere zadovoljavajuće ujednačene – to je nešto s čime se mnogi konkurenti poprilično muče. Ovu kameru općenito nalazimo ugodnom i poželjnom za svakodnevno korištenje. Razgledajte galeriju fotografija koje smo načinili pomoću ultraširoke kamere.

Telefoto kamera kvalitetom zaostaje za glavnom i ultraširokom, bez obzira na mjesto, način i doba dana u kojem se koristi. Morat ćete imati vrlo mirnu ruku (ili čvrstu podlogu) da vam zumirani kadar ne bi imao izražen efekt vodenih boja i ostao bez detalja. Njeno učestalije korištenje zbog toga smo nevjesno izbjegavali. Pogledajte primjere fotografija proizvedenih telefoto kamerom Zenfone 8 Flipa.

Aplikacija za fotografiranje i snimanje videa lijepo je organizirana, iznimno bogata opcijama i intuitivna za korištenje

Općenito je aplikacija za fotografiranje i snimanje videa smisleno oragnizirana i ugodna za korištenje. Asus nam odnedavno omogućava da sami biramo koji će načini fotkanja i snimaja biti prikazani u glavnom izborniku (klasično i „Pro“ fotografiranje i snimanje, portreti, panorame, timelapse, slow-motion, noćno fotografiranje i slično), a ubačeni su i neki korisni dodaci, poput bracketinga, indikatora "izravnatosti" mobitela te mogućnosti fotografiranja dokumenata, koje kamera uspješno detektira i izrezuje iz ostatka kadra. Kašnjenja zatvarača nema – kad dodirnete tipku za uzimanje fotografija, ona smjesta biva okinuta.

Modul s kamerom smješten je centralno pa Zenfone 8 Flip ostaje posve stabilan kad se odloži na stol. Ugrađeni elektromotor djeluje precizno i rafinirano – sposoban je pomicati kameru u mikrokoracima od 0,5°. Izdržljivost mu je testirana na 300.000 okreta za 180°, što dobrano nadilazi brojku koju će ostvariti za životnog vijeka, budući da se to preračunava u 150 rotacija dnevno, u periodu od pet godina. Modul također koristi nekoliko oblika zaštite; primjerice, ako nam mobitel počne padati dok su kamere "otklopljene", automatski će se pokušati zatvoriti. Također, u slučaju da mu se u postupku rotacije na putu nađe prepreka (nehotično ga blokiramo prstom), mekano će se zaustaviti i vratiti u početni položaj.

Asus je u aplikaciju za fotografiranje ugradio kontrole za ručnu rotaciju modula s kamerom, kao i mogućnost spremanja tri preferirana položaja. Tome unatoč, u praksi gotovo nikad nismo koristili bilo koji položaj osim početnog i krajnjeg. Pomičnost kamere dobiva veći smisao kod fotografiranja panorama, budući da mobitel samo moramo držati na mjestu i pustiti kameri da odradi punu rotaciju, te kod korištenja načina snimanja Motion Tracking, gdje kamera prati pokretni objekt, čak i u situacijama kad bi on kod "običnih" mobitela izašao iz kadra.

Prilagodljivo ozvučenje

AudioWizard sadrži četiri akustička profila, ali i 10-kanalni ekvilizator, kojim možemo ugađati zvuk spojenih bežičnih slušalica i zvučnika

Zenfone 8 Flip opremljen je s dva zvučnika. Jedan je smješten na donji brid, a drugi je ugrađen iznad ekrana. Potonji također služi kao "slušalica" prilikom telefoniranja. Iznimno su glasni i reproduciraju zvuk bez distorzija. Na akustici ovog mobitela Asus je surađivao s Diracom, poznatim specijalistima za optimizaciju zvuka, koji su kreirali čitavu sekciju AudioWizard (nalazi se u Settings > Sound & Vibration). Ovdje se kriju četiri akustička profila (Dynamic, Music, Cinema i Game) te, još važnije, 10-kanalni ekvilizator, pomoću kojeg zvuk možemo prilagoditi našim preferencijama. Izvrsno je što je ovaj ekvilizator primjenjiv i na bežično povezane slušalice i zvučnike, stoga prestajemo biti ovisni o mobilnoj aplikaciji samih slušalica odnosno zvučnika, koja nerijetko ne nudi ekvilizator, a kod jeftinijih modela ni ne postoji.

Zenfone 8 Flip na domaće tržište stiže s preporučenom maloprodajnom cijenom od 6.199 kuna, za varijantu s 256 GB memorije. Za taj novac pruža vrhunske performanse, odličan ekran, izdržljivu bateriju, natprosječno dorađenu akustiku i brojne korisne funkcije unutar ZenUI-ja. Zanimljiv je i zbog nesvakidašnje izvedenog modula s kamerama, a predviđamo da će u konačnici najviše privući korisnike koji žele mobitel s najboljom mogućom "prednjom" kamerom. Budući da Zenfone 8 Flip selfije fotografira i snima pomoću stražnjih kamera, na način da se one naprosto zarotiraju za 180°, na tržištu jednostavno ne postoji bolji mobitel za takav način korištenja.

ZenUI 8 - Bezbroj opcija Zenfone 8 Flip temeljen je na Androidu 11, kojem je Asus pridodao istinsku gomilu većih i manjih modifikacija i dodatnih mogućnosti, kako bi on bio što prilagodljiviji i ugodniji za korištenje. Jedna od najznačajnijih je takozvani One-Handed Mode, način rada koji se aktivira kad prstom kliznemo po donjem dijelu ekrana, a koji nam čitav prikaz smanjuje na veličinu pogodnu za korištenje jednom rukom. Sami određujemo o koliko će se velikoj radnoj površini raditi. Tu su i razne opcije vezane uz prilagodbu sistemskih notifikacija, izgleda ekrana, ponašanja zvučnika i baterije, boja i fontova čitavog sučelja, brzine animacija, gesti za upravljanje glazbom i pozivima, te koješta drugo. ZenUI 8 ostavlja dojam jako proširenog Androida, ali istovremeno ne biva toliko natrpan da bi postao usporen ili zamoran za korištenje. Štoviše, sve radnje odvijaju se brzo i posve glatko, a hoće li tako ostati na duže staze – pokazati će vrijeme. U dva tjedna neprekidnog korištenja uređaja nismo uočili nikakav pad performansi. Asus se obvezuje na minimalno dvije velike nadogradnje ZenUI-ja, što će reći da će Zenfone 8 Flip biti nadograđen na Android 12 i 13.