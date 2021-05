Reolink RLN8-410 - Prati i pamti

SPECIFIKACIJE Tip Mrežni videosnimač (NVR) Mrežni konektori 8x 10/100 (PoE, za kamere) + 1x 10/100/1000 (za umrežavanje) Videoizlazi HDMI, VGA Disk 2 TB (ugrađen) + eSATA konektor (do 6 TB) ili 2x USB 2.0

Reolink proizvodi vrlo dobre i iznenađujuće povoljne kamere za videonadzor. U prethodnim mjesecima na ovim ste stranicama mogli pročitati recenzije tvrtkinih odličnih modela RLC-510A i Lumus, a u procesu testiranja trenutačno imamo još dva: Argus 3 Pro i E1 Outdoor. Dok se upoznajemo s njihovim brojnim mogućnostima, podijelit ćemo dojmove o jednom drugom Reolinkovom uređaju, na koji smo povezali tri od spomenute četiri kamere: mrežnom videosnimaču (Network Video Recorder – NVR) RLN8-410. Kao što im naziv sugerira, svrha NVR-ova jest pohrana snimaka s povezanih videonadzornih kamera. U osnovi radi se o malim računalima, s ugrađenim diskom i instaliranim specijaliziranim operacijskim sustavom, u potpunosti fokusiranim na upravljanje kamerama i pregledavanje zabilježenog materijala.

U Reolinkove videonadzorne kamere moguće je ubaciti microSD karticu, i nju koristiti za pohranu snimljena sadržaja. Većina korisnika u tom će slučaju kameru konfigurirati tako da video snima samo kada detektira pokret, kako ne bi došlo do prebrzog punjenja i pretjeranog trošenja microSD kartice (kamere, poput Reolinkovih, dovoljno su pametne da će nastaviti pisati preko najstarijeg zabilježenog videa kad im se memorija kartice napuni). Takav bazični način implementacije sustava za videonadzor sa sobom donosi dva potencijalna problema. Prvo, uzdate se da će kamera ispravno prepoznati pokret i započeti snimanje, a samim time, i da ste precizno namjestili osjetljivost senzora za detekciju pokreta, instalirali ju na optimalnu visinu, pravilno kadrirali, i tako dalje. Drugo i podjednako problematično, vaš sustav ima jednu očitu slabu točku: uljez se može popeti do vaše kamere, i izvući microSD karticu, čime automatski ostajete bez snimaka.

U dodatnoj opremi su napajanje, jednostavan USB miš te HDMI i mrežni kabel

Upravo tu na scenu stupaju NVR-ovi. Osim što snimak sa spojenih kamera bilježe 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, fizički su smješteni unutar vašeg prostora, i mnogo su bolje zaštićeni. Sve što NVR-u za rad treba jest priključak na napajanje i konekcija na vašu kućnu mrežu, stoga vas baš ništa ne sprečava da Reolink RLN8-410 smjestite, primjerice, u ormar, u špajzu, ili na neko treće mjesto, gdje neće upadati u oči. Premda se inicijalna konfiguracija uređaja obavlja pomoću miša i monitora ili televizora, nakon što ju izvršite, uređaju možete pristupati pomoću mobilne aplikacije, web-sučelja i programa za stolna računala, a izravno spojen ekran prestaje biti potreban. Doduše, ako želite uživo pratiti što kamere snimaju, ništa vas ne sprečava da ga ostavite povezanim na NVR. Pomoću prednjih tipki brzo ćete se prebacivati između istodobnog prikaza slike s jedne, četiri ili osam kamera. U paketu se dobiva rudimentaran, ali upotrebljiv USB miš, kao i HDMI kabel – zgodno.

Proširiva pohrana

Reolink RLN8-410 izgleda poput umanjenog videorekordera, ili nešto krupnijeg set-top boxa. Vanjske dimenzije su mu 26 x 23 x 4 centimetara, a kućište mu je na gornjoj i bočnim stranama perforirano, kako se u radu ne bi akumulirala toplina. Sprijeda posjeduje USB 2.0 konektor, IR prijamnik i nekolicinu tipki za upravljanje, koje najvjerojatnije nikad nećete koristiti. Straga je gužva nešto veća. Tu su prekidač za uključenje, konektor napajanja, jednokanalni RCA izlaz za zvuk, još jedan USB 2.0 port, HDMI i VGA videoizlazi, eSATA konektor, gigabitni LAN priključak za povezivanje na kućnu mrežu, te osam 100-megabitnih mrežnih portova, namijenjenih spajanju kamera.

Straga nalazimo osam 100-megabitnih mrežnih konektora, namijenjenih spajanju videonadzornih kamera. Svi oni kamere mogu napajati pomoću tehnologije PoE, čime se drastično smanjuje gužva s kabelima i pojednostavljuje instalacija, odnosno pozicioniranje samih kamera

Tim mrežnim priključcima, namijenjenim povezivanju videonadzornih kamera, dodijeljena je jedna izvrsna dodatna funkcija: mogu napajati kamere, pomoću tehnologije PoE (Power over Ethernet). Drugim riječima, ako želite spojiti kameru koja podržava napajanje preko PoE-a, kao što je Reolinkov model RLC-510A, nećete morati kupovati PoE injektor i umetati ga između vašeg routera i kamere, već ćete kameru i Reolinkov NVR spojiti običnim mrežnim kabelom, pomoću kojeg će oni izmjenjivati podatke, a kamera će također dobivati energiju potrebnu za rad.

To, naravno, ne znači da RLN8-410 “prima” samo žične kamere. Jednako se brzo i intuitivno povezuje s bežičnim kamerama, koje će uredno prepoznati unutar vaše kućne mreže i dodijeliti ih nekom od svojih osam kanala. Štoviše, dvije od tri videonadzorne kamere, pomoću kojih smo ga testirati, umrežili smo bežično.

Spomenuti eSATA konektor koristi se za spajanje dodatnog vanjskog diska (do 6 TB), a “glavni” disk ugrađen je u uređaj i tvornički se s njime isporučuje. Kapacitet mu je 2 TB. U praksi, to nam je bilo dovoljno za otprilike 20 dana zabilježenog materijala, koji se snimao 24 sata dnevno, na tri kamere, u najvišoj dostupnoj razlučivosti, framerateu i bitrateu (2.560x1.920/30 FPS/6.144 kbps za jednu kameru, 1.920x1.080/15 FPS/2.048 kbps za drugu, te 2.560x1.920/25 FPS/6.144 kbps za treću). Skladišni prostor može se proširiti i preko spomenutih dvaju USB 2.0 portova, premda se to u ozbiljnijem sustavu za videonadzor ne preporučuje.

Reolink RLN8-410 može reproducirati video u razlučivosti 4K (i svim nižim) te pokriva sve mogućnosti tvrtkinih vlastitih kamera. No, također, moguće ga je povezati s kamerama drugih proizvođača, zato što podržava univerzalni standard ONVIF. Uspješno smo mu pridodali nekoliko drugih videonadzornih kamera, koje su nam u proteklim tjednima prošle kroz ruke, te je on s njima komunicirao bez prekida u konekciji.

Višestruki pristup

Kao što smo već spomenuli, inicijalnu konfiguraciju Reolinkova NVR-a htjet ćete obaviti lokalno, tako da na njega spojite monitor ili televizor te priloženog miša. Nakon što namjestite podatke za pristup, namjestite jezik, vremensku zonu i razlučivost vašeg ekrana te mu dodijelite ime, trebat će inicijalizirati ugrađeni disk i potvrditi mrežne podatke, koje će automatski preuzeti od vašeg routera. Već u toj, početnoj fazi, također možete upisati e-mail adresu na koju će stizati notifikacije o detektiranim pokretima, premda to nije nužno – o tome možete biti informirani i preko mobilne aplikacije.

Kroz sistemski izbornik tada vam preostaje otvoriti kategoriju "Channel", u kojoj će Reolinkov NVR prikazati videonadzorne kamere koje je detektirao u mreži. Njima će dodijeliti kanale (1-8), nakon čega još samo trebate upisati korisničko ime i lozinku za pristup, uz pretpostavku da su kamere tako zaštićene.

Za sve dodane kamere možemo obaviti konfiguraciju: upisati naziv, definirati kvalitetu snimanja, odrediti područja u kojima će pratiti pokrete, i tome slično. U sekciji “Display” za svaki pojedini kanal namještamo kvalitetu snimanja (razlučivost, broj sličica u sekundi i bitrate), a u "Detection" biramo periode kad će kamere detektirati pokrete i koliko će pritom biti osjetljive. U postavkama također možemo za svaki kanal (odnosno kameru) namjestiti kako će nas informirati o detektiranom pokretu. Ako tako želimo, NVR se sam može oglasiti zvučnim signalom.

Opcija “Show alarm videos only” uštedjet će vam mnogo vremena kada želite proučiti što se zbivalo na lokaciji koju držite pod videonadzorom, zato što ne prikazuje čitavu vremensku traku, već samo trenutke kad su kamere zabilježile pokret

Pohranjene snimke dostupne su nam preko ugrađene tražilice (sekcija "Custom Playback"), a jednako ih je praktično pregledavati kroz web-sučelje ili stolnu, odnosno mobilnu aplikaciju. Nakon što odaberemo željeni datum, prikazuje nam se vremenska traka za čitav dan, s jasno označenim trenucima kad je kamera prepoznala pokret, čime se drastično ubrzava pregledavanje potencijalno sumnjivih trenutaka, zato što ne moramo prolaziti kroz nebrojene sate sadržaja. Štoviše, Reolinkova tražilica sadrži opciju “Show alarm videos only”, koja nam iz pregleda vremenske trake uklanja sve zapise, osim onih gdje je došlo do prepoznavanja pokreta.

Mobilna aplikacija u drugim se aspektima ponaša slično kao da kameri pristupamo izravno, bez posredovanja NVR-a. Drugim riječima, dozvoljava nam praćenje snimke s kamere uživo (naravno, bez obzira na to nalazimo li se unutar lokalne mreže ili ne), zumiranje željenog dijela kadra, pomicanje kamere (ako kamera to podržava), snimanje izravno u memoriju mobitela, reprodukciju zvuka (ako kamera ima mikrofon), i slično. Nažalost, za neke specifičnije funkcije pojedinih kamera, poput aktivacije reflektora ili dvosmjerne komunikacije, u Reolinkovoj aplikaciji kameri ćete još uvijek morati pristupiti izravno, a ne preko NVR-a. Ne radi se o velikoj gnjavaži, ali znali bismo cijeniti da je integracija Reolinkovih kamera i NVR-a potpuna.

Tim sitnijim manjkavostima unatoč, RLN8-410 u radu se pokazuje pouzdanim i predvidljivim te je izvrstan dodatak za korisnike koji svoj kućni ili uredski videonadzor žele podići na višu razinu praktičnosti i, još važnije, sigurnosti. S cijenom od 250 eura, svakako je skuplji od microSD kartica, ali to je cijena uklanjanja rizika da vam uljez izvadi karticu iz kamere, ili naprosto iščupa čitavu kameru i nestane u noć.