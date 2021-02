Audeze Mobius - Može sve

Bilo da se igramo, slušamo glazbu ili gledamo filmove, Audeze Mobius svoj će posao odraditi briljantno, no njegovu svestranost dobrano ćemo platiti

Specifikacije Izvdeba Naglavni, zatvoreni Driveri / Impedancija Planarno-magnetski, 100 mm Vrsta priključka USB, Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, LDAC), 3,5 mm Trajanje baterije 10 sati Masa 360 g Jamstvo 2 godine

Prvo što se može primijetiti na headsetu tvrtke Audeze, dobro poznate u audiofilskim krugovima, nisu njegov elegantan izgled, bogate mogućnosti i specifikacije. Umjesto navedenog, prije svega ćete na njegovoj kutiji vidjeti naljepnicu s cijenom na kojoj se nalaze znamenke kakve rijetko ili nikad ne povezujemo s gejmerskim headsetovima. U slobodnoj prodaji Audeze Mobius stoji 3.600 kuna. To ga čini najskupljim uređajem te vrste koji smo dosad testirali, pa nije neobično što smo od njega imali velika očekivanja i prije stavljanja na glavu i testiranja u omiljenim igrama.

Mobius je razmjerno elegantan headset, koji bismo bez srama na glavi nosili u javnosti

Audeze Mobius vrlo je elegantan headset, čistih linija i razmjerno konzervativnog dizajna, zbog čega bi malo tko na prvu rekao kako se radi o uređaju za igrače. Vizualno je sličniji putnim ili slušalicama za entuzijaste, što nije osobito iznenađujuće, s obzirom na pedigre tvrtke Audeze, koja je reputaciju izgradila upravo na slušalicama visoke klase. Headset je srednje veličine, s naglavnim nosačem skromnih gabarita i slušalicama taman toliko velikim da prekriju čitavo uho. Iako njime dominira plastika, headset pod prstima djeluje vrlo uvjerljivo. Mat premaz kao da je gumen, i stvara dojam luksuznog uređaja, a spojevi plastike dobro su napravljeni pa izostaje bilo kakvo pucketanje, čak i kad headset neprirodno savijamo i pritišćemo.

Na glavi, stvar je malo drugačija. Pomalo iznenađujuće, planarno-magnetski driveri na ovom headsetu vrlo su brzo počeli proizvoditi izražen metalni zvuk, nalik šuškanju aluminijske folije, kada bismo vanjsku stranu slušalice pritisnuli na određenom mjestu, što bi se obično događalo prilikom namještanja headseta na glavu. Zvuk se najprije pojavio u desnoj slušalici, a nekoliko dana kasnije i u lijevoj. Ni na koji način nije utjecao na performanse slušalica prilikom slušanja glazbe ili igranja, niti je bio čujan kad rukama nismo dodirivali slušalice, no svejedno bismo radije da ga nema. Audeze na svojim forumima kaže da se radi o normalnom ponašanju planarno-magnetskih zvučničkih jedinica te kako nema razloga za zabrinutost.

Mobius je načinjen od kvalitetne plastike koja ne krcka niti pucketa, čak ni kada je neprirodno savijamo

Na unutarnjoj strani obruča nalazi se vrlo mekani spužvasti jastučić, obložen umjetnom kožom. Takvi su i jastučići. Oni lijepo prianjaju na područje oko uha, i osiguravaju visoku razinu udobnosti, čak i pri duljem nošenju. Ovisno o obliku glave, slušalice mogu stvarati neugodan pritisak na područje ispod uha, no taj osjećaj nestaje nakon nekoliko sati, odnosno kad memorijska pjena “zapamti” vaš oblik glave. Iako teži čak 360 grama bez kabela, na glavi bez problema može stajati više sati, a sve zahvaljujući dobroj distribuciji mase. Ono što bi vas moglo natjerati da ga povremeno skinete s glave, jest vrućina. Naime, ispod slušalica može biti neugodno vruće. Donekle je to i očekivano za slušalice zatvorenog tipa i s kožnim jastučićima, no svejedno vrijedi spomenuti.

Sve kontrole ovog headseta smještene su na lijevu slušalicu. Na vanjskoj strani slušalice može se pronaći tipka za uključivanje uređaja, odnosno njegove ugrađene zvučne kartice, te sparivanju s Bluetooth uređajima. Na vrhu vanjske strane smjestio se i klizni prekidač za isključivanje mikrofona. Na donjoj strani lijeve slušalice nalaze se dva kotačića. Jedan služi digitalnom podešavanju glasnoće zvuka, a drugim podešavamo glasnoću monitoringa za mikrofon (koliko glasno ćemo u slušalicama čuti vlastiti glas). Tu su i tipka za uključivanje 3D efekta, USB-C utor za povezivanje s osobnim računalom, nestandardni 3,5-milimetarski utor za mikrofon, te klasični 3,5 milimetarski utor za situacije u kojima slušalice želimo povezati s nekim analognim izvorom zvuka, poput gamepada omiljene konzole. Svi priloženi kabeli relativno su kruti, a USB-C kabel, uz to, je i kratak, pa zaboravite na to da ćete ga koristiti sa stražnjim utorima na svojoj matičnoj ploči, pogotovo ako vam računalo stoji na podu.

Kako god koristili Mobius, on mora biti uključen, što znači da ovisi o ugrađenoj bateriji. Ona se puni brzo, no brzo se i troši. Autonomija joj je samo desetak sati, što bi moglo predstavljati problem ako headset ne koristite na osobnom računalu i ne spajate USB-C kabelom.

Headset nešto snažnije pritišće glavu, no njegova se memorijska pjena vrlo brzo prilagođava glavi, pa već nakon nekoliko sati postaje lako zaboraviti da ga imamo na glavi

Nestandardan po cijelom tijelu

Umjesto mnogo uobičajenijih dinamičkih zvučničkih jedinica, Audeze Mobius koristi planarno-magnetske jedinice, kakve možemo vidjeti na šačici uglavnom vrlo skupih audiofilskih slušalica. Ti su driveri specifični, jer umjesto pomične membrane, zvuk proizvode linearnim vibriranjem vrlo tanke dijafragme, koja se nalazi između dva magneta. Takve se dijafragme pomiču mnogo brže od klasične membrane te u teoriji proizvode precizniji i prirodniji zvuk, s manje neželjene distorzije.

Zvuk je na ovom headsetu impresivan. Masivni, 100-milimetarski driveri u igrama proizvode bogat zvuk, prepun detalja, a istodobno odlično balansiran, pa nijedan ton ne nadjačava druge tamo gdje ne treba. Pozicioniranje izvora zvuka odlično je, a bas taman toliko udaran da naglašava eksplozije u igrama koje njima obiluju, bez muljanja srednjih frekvencija. Mobiusove performanse u glazbi podjednako su impresivne, bilo da slušamo rock, deep house ili nešto između. Instrumenti se uvijek mogu prepoznati, a vokali zvuče prirodno.

Postojanje Bluetootha (podržani su kodeci SBC, AAC i LDAC) sa sobom donosi neke druge zgodne mogućnosti – primjerice, dok je Mobius s računalom spojen preko USB-a, istodobno može preko Bluetootha komunicirati s vašim mobitelom te se koristiti za telefoniranje. Moguće je i mobilno igranje, jer Bluetooth konekcija ne uzrokuje upadljivo kašnjenje zvuka za slikom kada se Mobius upari s mobitelom ili tabletom.

Ispod Mobiusovih zatvorenih slušalica ponekad je vruće, pa ćete ga sasvim sigurno povremeno skidati s glave samo da malo prozračite uši

Upravljački softver Audeze HQ, osim promjene načina rada headseta, omogućuje odabir jednog od osam pretpostavljenih zvučnih profila, ali ne i ekvilizator koji bi nam omogućio da napravimo vlastite. To je nedostatak, ali ne suviše velik, zato što su pretpostavljeni profili vrlo dobro balansirani za različite potrebe, i tek bi audiofili mogli imati problem s činjenicom da je proizvođač napravio tek jedan univerzalni profil za slušanje glazbe (pored profila Flat i Default, kojem ne znamo vrijednosti).

Dvije mnogo zanimljivije mogućnosti drivera su podešavanje HRTF-a, odnosno podešavanje parametara korisnikove glave (njezin opseg i razmak između ušiju), te mogućnost korištenja Waves NX 3D praćenja pokreta glave. Ta funkcija prilagođava reprodukciju zvuka ovisno o položaju glave, i u teoriji stvara iluziju stvarnog svijeta. U praksi to znači malo, a kako s uključenim Waves NX-om zvuk gubi na kvaliteti, nije izgledno da će ga mnogi koristiti.

Vrlo jednostavan upravljački softver omogućuje nam odabir zvučnih profila te podešavanje 3D tehnologije koja prati pomake naše glave

Mikrofon

Kvaliteta mikrofona na ovom headsetu odlična je. Zvuk koji hvata vrlo je prirodan i kristalno čist, a kako se nalazi na fleksibilnom nosaču, lako ga je postaviti u željeni položaj. Priložena spužvica pomaže filtriranju poziva. Išli bismo toliko daleko da kažemo kako je mikrofon na ovom headsetu dobar izbor i za streamanje. Vaš glas možda neće imati toplinu kakvu bi imao u studijskom okruženju, no nitko se neće požaliti da je loš.

Za potrebe ovog testa mikrofon je s računalom povezan pomoću priloženog USB kabela ukopčanog izravno u matičnu ploču računala s Windowsima 10. Mikrofon je postavljen na 100% glasnoće, a uzorak glasa snimljen je u Audacityju uz korištenje posljednje verzije službenih drivera.

Audeze Mobius nije headset za svakoga. Određeni dizajnerski propusti i cijena čine ga donekle neprivlačnim, no ovo je najuniverzalniji gejmerski headset koji smo testirali. Ako si ga možete priuštiti, a krajnji vam je cilj imati jedan uređaj koji može sve, o Mobiusu svakako trebate razmisliti. U slučaju da vam ne pada na pamet potrošiti toliko novca, skrećemo pozornost na HyperX Cloud Orbit, koji je gotovo identična, a nešto jeftinija alternativa, bez Bluetootha, iza koje stoje isti (Audezeovi) inženjeri. No o njemu ćemo nekom drugom zgodom.