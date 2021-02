White Shark Caracal - Eksplozije za siću

Specifikacije Izvdeba Naglavni, zatvoreni Driveri / Impedancija 50 mm, 32 Ω Vrsta priključka 3,5 mm TRS (dostupan TRRS adapter) Masa 337 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

White Sharkove uređaje za igrače karakterizira pristupačna cijena, zbog koje su tvrtkini uređaji postali rado viđen gost na gejmerskim stolovima. Headset Caracal stiže iz donjeg dijela tvrtkine cjenovne ljestvice, i za 250 kuna, koliko košta u slobodnoj prodaji, nudi sve ono što bi igrač početnik mogao zatrebati – glasne eksplozije, agresivan dizajn i osvijetljene detalje.

Vrlo kvalitetan okvir ovaj uređaj čini iznimno izdržljivim i bez pucketanja, krckanja i sličnih neželjenih zvukova

White Shark Caracal razmjerno je velik headset, izražena “gejmerskog” dizajna, s agresivnim detaljima, poput grubih rubova, vidljivih vijaka i metalnog nosača, na kojem se nalaze glomazne okrugle slušalice. Na vanjskim stranama headseta ističu se tvrtkin amblem te osvijetljena mrežica na slušalicama, čija je namjena isključivo estetska. Uređaj je načinjen od kombinacije plastike i metala te pod prstima djeluje vrlo izdržljivo i kvalitetno. Fleksibilan je, no čak ni uz neprirodno savijanje, ne proizvodi neželjene zvukove i ne djeluje kao da bi mogao popustiti pod pritiskom svakodnevnog korištenja.

Caracal je headset izražena gejmerskog dizajna, s elementima koji upadaju u oči i daju do znanja kakva mu je namjena

Pod okvirom headseta nalazi se samoprilagodljiv nosač za glavu obložen umjetnom kožom, kojem je lako pronaći odgovarajući položaj. Taj nosač dobro raspoređuje masu uređaja pa je headset na glavi bez problema moguće nositi i preko nekoliko sati. Zadovoljstvo kvalitetom okvira i gornjim nosačem u sjenu bacaju slušalice. Iako su dovoljno velike da obujme čak i najveće uši, slušalice nije moguće podešavati ni po jednoj osi. Njihova donja strana ne sjeda na područje ispod ušiju – razmak između glave i slušalica tolik je da u njega stane palac – pa čitavo vrijeme korištenja ostavljaju dojam kao da će pasti s glave, iako ih na to ni uz najbolji trud nismo uspjeli natjerati. Zbog nesavršenog sjedanja na glavu, slušalice djeluju kao da su otvorena tipa, iako su zatvorene. Naravno, moguće je da će na vašu glavu sjedati bolje no što je to bio slučaj s tintarom potpisnika ove recenzije.

Iako je načelno udoban, Caracal ima veliku manu – njegove slušalice ne sjedaju savršeno na prostor oko ušiju i na donjoj strani ostavljaju veliku prazninu

Kontrole ovog headseta smještene su na upravljač, koji se nalazi na žici, a svode se na kotačić za podešavanje glasnoće i klizni prekidač za utišavanje mikrofona. Na kraju ove žice nalaze se dva 3,5-milimetarska TRS konektora – jedan za zvuk i jedan za mikrofon – te USB konektor koji služi napajanju osvjetljenja. Neobična kombinacija, slažemo se, no nije neviđena na jeftinijim uređajima. U paketu s headsetom dolazi i adapter koji dva 3-polna 3,5-milimetarska konektora pretvara u jedan 4-polni, što omogućuje korištenje headseta na konzolama i mobitelima.

Pomalo neobična kombinacija zapravo ima smisla – 3,5-milimetarski konektori služe za spajanje sa zvučnom karticom, a USB osigurava napajanje za osvjetljenje

U unutrašnjosti slušalica White Shark Caracal krije 50-milimetarske drivere uobičajenih specifikacija. Zvuk koji proizvode, s obzirom na cjenovni razred headseta, pristojan je. Vrlo je glasan, uz iznimno naglašen bas koji može nadjačati srednje tonove. Ipak, na Caracalu moguće je čuti i određene detalje, pa nije problem pozicionirati protivnika u igrama. Za glazbu ovaj headset nije osobito dobar, no ako ćemo iskreno, to od njega ni ne tražimo.

Test mikrofona

Mikrofon na Caracalu smješten je na lijevu slušalicu, a nosi ga kratak i fleksibilan nosač, pa mu je lako pronaći odgovarajući položaj. Nažalost, nije ga moguće sakriti ili ukloniti s headseta, pa će pred licem biti i kad ga ne koristite. Kvaliteta glasa koji hvata dobra je. Zvuk je lagano prigušen, no ne hvata pozadinske šumove, pa je dovoljno dobar za ćaskanje s prijateljima za vrijeme igre.

Za potrebe ovog testa mikrofon je s računalom povezan pomoću 3,5-milimetarskog kabela ukopčanog on-board zvučnu karticu na računalu s Windowsima 10. Mikrofon je postavljen na 100% glasnoće, a uzorak glasa snimljen je u Audacityju uz korištenje posljednje verzije službenih drivera.

White Shark Caracal nije headset bez mane, no dobro će odraditi svoj posao. S obzirom na zaista razumnu cijenu, sigurni smo da će pronaći svoju publiku.