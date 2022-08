Be Quiet! Pure Base 500 FX - Hladan, tih i raskošno osvijetljen

Njemački Be Quiet! proslavio je svoj 20. rođendan nizom novih uređaja, sa zajedničkom oznakom "FX". Među njima je Pure Base 500 FX, svojevrsna revizija tvrtkina poznatog i priznatog kućišta Pure Base 500 DX

SPECIFIKACIJE Tip Mid tower Kompatibilne ploče ATX, Micro ATX, Mini ITX Dimenzije 450 x 232 x 463 mm Podržana napajanja ATX PS/2 (do 225 mm s kavezom, do 258 mm bez kaveza) Podržane grafičke kartice Do 369 mm Podržana visina CPU hladnjaka Do 190 mm Isporučeni ventilatori 3x 120 mm + 1x 140 mm Be Quiet! Light Wings PWM Utori (2,5" / 3,5" ) 5 / 2 Jamstvo 2 godine Dojam Kućište u koje se s lakoćom ugrađuje izuzetno uredna konfiguracija, a čiji tvornički ventilatori osiguravaju dobre rashladne performanse i nisku razinu buke

Kostur Be Quietovog mid tower kućišta Pure Base 500 FX načinjen je od čelika, a prednja i lijeva bočna stranica prekrivene su temperiranim staklom. Ono je za lijevi bok fiksirano pomoću vidljivih vijaka, što u smislu vizualne čistoće, nije optimalno.

Tvornički ugrađeni ventilatori Light Wings tihi su i učinkoviti, što se itekako osjeti na cjelokupnim performansama kućišta

Poput brojnih ovogodišnjih kućišta, Pure Base 500 FX isporučuje se s A-RGB ventilatorima i pripadajućim 6-kanalnim hubom. Sprijeda, iza metalne mrežice, ugrađena su tri Be Quietova 120-milimetarska ventilatora Light Wings PWM, a još jedan ventilator istog tipa, samo u 140-milimetarskoj izvedbi, smješten je straga. Dodatnog prostora za ugradnju ventilatora još ima na gornjoj strani kućišta, gdje stanu dva 120 ili 140-milimetarska primjerka. Radijatori vodenog hlađenja mogu se ugraditi sprijeda (280 ili 360 mm, uz prethodno skidanje tvornički ugrađenih ventilatora), straga (120 mm) ili gore (240 ili 280 mm).

Svi otvori na kućištu prekriveni su filtrima za prašinu, a na čitavoj desnoj bočnoj stranici, kao i na prednjici, nalazi se i materijal namijenjen apsorpciji buke. Kad već spominjemo prednjicu, kažimo i to da je ona gotovo po čitavoj visini ukrašena s dvije ARGB LED trake, koje, u kombinaciji sa svjetlećim ventilatorima iza metalne mrežice, stvaraju zanimljiv vizualni efekt. S druge strane, tražite li diskretno kućište, Pure Base 500 FX definitivno ne odgovara tom opisu.

Eksplodirani pogled na Pure Base 500 FX daje dobru predodžbu o njegovoj cjelokupnoj izvedbi

Filter prašine na gornjoj strani kućišta fiksiran je magnetski, a onaj od ispod, razvučen po čitavoj dužini kućišta, nalazi se na "tračnicama" te se može izvući s prednje strane, što jako olakšava njegovo čišćenje.

Dobra organizacija

Tipka za uključenje računala nalazi se na gornjem rubu kućišta, iznad tvrtkina amblema, a okružena je USB-C i USB 3.0 Type-A portovima, 3,5-milimetarskim konektorima za slušalice i mikrofon te tipkom za upravljanje RGB rasvjetom, na čijem se mjestu nekoć nalazila tipka za resetiranje. Rado bismo vidjeli još jedan USB 3.0 Type-A konektor.

Ponuda prednjih konektora je solidna, ali cijenili bismo još jedan dodatni USB 3.0 Type-A port

Organizacija unutrašnjosti prilično je konvencionalna te se u tom aspektu osjeća kako je Pure Base 500 FX temeljen na tri godine starom dizajnu. To shvatite kao opservaciju, a ne kao pokudu, zato što je dizajn sa zatvorenom donjom komorom za napajanje, i posve otvorenim prostorom za ostale komponente, mnogima još uvijek omiljen. U blizini pladnja za matičnu ploču izrezano je nekoliko velikih i suvislo pozicioniranih rupa za jednostavno provođenje kabela. Pridodamo li tome činjenicu da iza matične ploče raspolažemo s oko 2,5 centimetara prostora za organizaciju kabela, te da se posvuda nalaze kukice za učvršćivanje nestašnih žica, zacijelo ne treba naglašavati kako Pure Base 500 FX omogućuje izgradnju izuzetno uredne konfiguracije, te da vas taj postupak neće osobito izmučiti.

Istaknuti SSD-ovi

Kad je riječ o prostoru za klasične SSD-ove i čvrste diskove, Be Quietovo kućište raspolaže s ukupno pet pozicija za 2,5-inčne modele te dva za 3,5-inčne. Ako ugradite 3,5-inčne diskove, koji se ubacuju u pripadajući kavez u donjoj, sakrivenoj komori, tada će vam u Pure Base 500 FX stati tri 2,5-inčna SSD-a: jedan iza matične ploče te dva na dodatni, odvojivi modul. Potonja dva primjerka bit će vidljiva kroz bočnu stranicu, stoga je zgodno što spomenuti modul ima predviđen prostor za provođenje i sakrivanje kabela, koji su spojeni u te SSD-ove.

Dva SSD-a mogu se ugraditi na odvojivi modul. SSD-ovi koje postavite na to mjesto bit će vidljivi kroz prozirnu bočnu stranicu, ali ne i njihovi kabeli, zbog pametno osmišljenog rješenja za njihovo sakrivanje

Glavna komora ima dovoljno mjesta za ugradnju grafičkih kartica dužine do 36,9 centimetara, zračnih hladnjaka visine do 1,9 centimetara te napajanja od 22,5 do 25,8 centimetara, ovisno o tome koristimo li kavez za 3,5-inčne diskove ili ne.

Osim što je s njime lako raditi, jak adut kućišta Pure Base 500 FX kvalitetni su tvornički ventilatori. Osim što ventilatori Light Wings PWM zaista dobro provjetravaju ugrađene komponente – radi se o jednom od najhladnijih kućišta koje smo u posljednje vrijeme testirali – također, vrlo su tihi u radu, te dodatno utišani ugrađenim apsorpcijskim materijalom.

Samim time, radi se o odličnom odabiru za kupce koji vole svjetlosne efekte te žele kućište kod kojeg neće morati ništa naknadno mijenjati.